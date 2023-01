Kiroilu, melu ja energiajuomat lattialla ovat nykyään Lappeenrannan pääkirjaston arkea – näin 14-vuotiaat palauttaisivat tilaan rauhan

Lappeenrannan pääkirjasto lyhentää aukio-oloaikojaan arkisin tammikuun lopusta alkaen.

30. tammikuuta lähtien pääkirjasto on auki iltaseitsemään saakka. Siihen asti kirjasto on vielä auki arkisin kello 20 saakka.

Lappeenrannan kaupungin mukaan ilta-aukiolon rajoittaminen johtuu kirjaston henkilöstötilanteesta, kirjaston lisääntyneistä tehtävistä sekä siitä, että viimeinen aukiolotunti on ollut lainausmääriltään hiljainen. Taustalla on myös kauppakeskuksessa ilmennyt nuorison häiriökäyttäytyminen.

Sen takia kirjaston viimeistä aukiolotuntia ei voida kaupungin mukaan muuttaa itsepalveluajaksi.

Ei kahta samanlaista iltaa

Pääkirjasto toimii tällä hetkellä väistötiloissa kauppakeskus Isossa-Kristiinassa, koska pääkirjastorakennusta remontoidaan.

– Kahta samanlaista iltaa ei ole. On rauhallisia iltoja ja sitten on iltoja, jolloin meno on tosi levotonta. Meteliä on paljon ja kielenkäyttö on aika hurjaa, sanoo erikoiskirjastonhoitaja Mervi Alaoutinen.

Alaoutinen arvioi, että häiriötä aiheuttavia nuoria on noin 10–20. Hänen mukaansa kirjastoon mahtuu ääntä, mutta joidenkin nuorten käytös häiritsee muita asiakkaita.

– Eniten häiritsevää on kiroilu. On myös ilmennyt sotkemista, eli kaadetaan energiajuomat lattioille ja heitetään karkit tai sipsit matoille, Alaoutinen sanoo.

Hänen mukaansa vessoista on löytynyt myös tyhjiä alkoholipulloja ja joskus myös ruiskuja. Tätä ei tosin voi suoraan yhdistää nuorisoon.

– Emme uskalla jättää viimeistä kirjaston aukiolotuntia omatoimiseksi ja valvomatta, Alaoutinen sanoo.

Erikoiskirjastonhoitaja Mervi Alaoutinen kertoo, että kirjaston henkilöstö on saanut koulutusta nuorten kohtaamiseen. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Kirjasto väistössä kauppakeskuksessa

Lappeenrannan pääkirjasto muutti väistötiloihin kauppakeskus Isoon-Kristiinaan viime elokuussa.

Nuorisotila Krisse sijaitsee kauppakeskuksessa miltei kirjastoa vastapäätä. Se sulkee ovensa kello 18, ja sen jälkeen osa sen käyttäjistä suuntaa viettämään aikaa kirjaston tiloissa.

Lappeenrannan pääkirjasto on toiminut väistötiloissa kauppakeskus Isossa-Kristiinassa elokuusta alkaen. Kuva: Elli Sormunen / Yle

Osa nuorisotila Krissessä aikaansa viettävistä nuorista kertoo havainneensa häiriökäyttäytymistä, osa ei.

– Se on sellaista juoksentelua, riehumista ja metelin pitämistä. Kirjaston vahtimestari on antanut porttikieltoja ja juossut niiden perässä. Mutta nuorten tekemisiin on aika vaikea puuttua, sanoo 14-vuotias Inka Raskila.

Ylen haastattelemien nuorten mukaan yksi vaihtoehto voisi olla sellainen tila kirjastossa, jossa nuoret voisivat viettää aikaa ja joka kenties olisi äänieristetty.

– Talvella ulos loskakeliin ei huvita mennä. Aika loogisesti moni menee kirjastoon, kun Krisse menee kiinni. Moni nuori kaipaa tilaa, jossa voi olla enemmän yhdessä, 19-vuotias Sofia Varis pohdiskelee.

Toimittaja Elli Sormunen vieraili nuorisotila Krissessä. Kuuntele, mitä siellä ajatellaan tilanteesta:

Lyhytaikaisia vaikutuksia

Erikoiskirjastonhoitaja Mervi Alaoutinen korostaa, että kaikki ovat edelleen tervetulleita kirjastoon. Hänen mukaansa kirjaston henkilöstöä on koulutettu kohtaamaan nuoria henkilöitä.

– Tärkeää on keskustelu ja kohtaaminen. Niin on tehtykin, ja yleensä vastaanotto on ollut hyvä, Alaoutinen sanoo.

Hänen mukaansa vaikutukset ovat tosin olleet lyhytaikaisia.

– Puolen tunnin päästä saattaa olla jo unohtunut se, mistä aiemmin on käyty neuvottelemassa.

Alaoutisen mukaan nuorten parissa työskentelevät pohtivat parhaillaan sitä, miten kirjaston suosiota nuorten keskuudessa voitaisiin hyödyntää ja kuinka yhteiselosta voitaisiin saada kaikille asiakkaille sujuvaa.