Nettipalvelu voi tietää viimeisen leposijan, vaikka hautakivi olisi poistettu – verkkopalveluissa yhteensä jopa miljoonan kuolleen tiedot

Lähtökohtaisesti tietosuojasäätely ei koske kuolleita henkilöitä, sanoo tietosuojavaltuutettu Anu Talus. Järjestelmä on luotu helpottamaan hautojen löytämistä hautausmailla.

Yhä suurempi osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hautausmaiden hautapaikkatiedoista on vapaasti saatavilla netissä. Helsingin seurakuntayhtymän kehittämä hautahaku-palvelu (siirryt toiseen palveluun) on laajentunut Tamperetta, Vaasaa ja Kuopiota myöten niin, että siinä on jo 810 000 edesmenneen hautapaikkatiedot.

Lisäksi omia laajoja hautatietopalveluja on myös muun muassa Vantaan (siirryt toiseen palveluun) sekä Turun ja Kaarinan (siirryt toiseen palveluun) seurakuntayhtymällä.

Avoimien tietopalvelujen taustalla ovat hautaustoimilain vaatimat, pysyvästi säilytettävät rekisteritiedot. Vanhojenkin hautausmaiden kartoilla ja pahvikorteilla olleita tietoja haudatuista on siirretty tietojärjestelmiin.

– Jos hautausmaan kartta on sähköisessä muodossa, niin se on yllättävänkin sujuva operaatio, mutta paperimuodosta kun niitä lähdetään digitoimaan, niin siinä on kyllä aika paljonkin tekemistä, kertoo suunnittelija Joni Nisula Helsingin seurakuntayhtymästä.

Lähtökohtaisesti tiedot ovat julkisia.

– Tietosuojasäätely saattaa tulla sovellettavaksi vaikka sitä kautta että kuolleen henkilön kautta on tunnistettavissa joku elossa oleva henkilö. Mutta lähtökohtaisesti tietosuojasäätely ei koske kuolleita henkilöitä. Se on kyllä mahdollista säätää kansallisesti, että se koskisi, mutta Suomessa näin ei ole tehty, sanoo tietosuojavaltuutettu Anu Talus.

Yksittäisiä tietoja on omaisten toiveesta poistettu

Yksittäistapauksissa nettipalveluissa näkyviä tietoja hautapaikoista on kuitenkin voitu poistaa.

– Esimerkiksi ilkivaltariskin takia halutaan, että jotkut tiedot eivät ole täällä palvelussa nähtävissä. Niin kyllä niitä sieltä voidaan tarvittaessa poistaa, sanoo suunnittelija Joni Nisula Helsingin seurakuntayhtymästä.

– Kuulostaa varsin perustellulta ratkaisulta, toteaa tietosuojavaltuutettu Talus.

Toisaalta, tietojen säilyminen netissä saattaa olla jopa varmempaa kuin hautamuistomerkeissä.

Jo pitkään sopimukset hautapaikasta on tehty määräaikaisiksi, ja jos sopimuksen päättyessä edesmenneen läheiset eivät halua maksaa jatkosta, saatetaan muistomerkki poistaa ja hautapaikka ottaa uudelleen käyttöön. Hautahakupalvelussa tiedot kuitenkin säilyvät.

Tiedot netissä jopa pitempään kuin kiveen hakattuna

– Siinä tilanteessa, että haudan hallinta-aika on päättynyt, sen jälkeen vainajan tietoja haettaessa näytämme, että on haudattu tietylle hautausmaalle. Mutta ei enää näytetä haudan tarkkaa sijaintia, kertoo Nisula.

Ensijaisesti järjestelmä on luotu helpottamaan hautojen löytämistä hautausmailla. Toisaalta niistä löytyy myös muun muassa sukututkimuksessa ainakin aloittelijoille hyödyllisiä tietoja.

– Esimerkiksi tiedot samaan hautaan haudatuista, sanoo Suomen sukututkimusseuran toiminnanjohtaja P.T. Kuusiluoma.

Hänen mukaansa netissä on muitakin sukunsa juurista kiinnostuneille hyödyllisiä avoimia tietokantoja. Ajassa taaksepäin edetessään tutkija joutuu kuitenkin yhä yleensä turvautumaan muihin dokumentteihin, kuten vanhoihin kirkonkirjoihin.

– Muun muassa vanhojen käsialojen tuntemus on tuolloin tarpeen, toteaa Kuusiluoma.

Lahja tekaistujen henkilöllisyyksien väsääjille?

Kaikkia hautaustoimilain vaatimia ja pysyvästi säilytettäväksi määrättyjä tietoja ei hautahaku-palvelun julkisessa osassa näytetä.

Toki edesmenneitä ihmisiä koskeviin tietoihin liittyy silti myös väärinkäytösten riskejä. Ainakin takavuosina kuolleiden tietoja on saatettu käyttää esimerkiksi valehenkilöllisyyksien eli illegaalien luomiseen. Netin avoimet hautahakupalvelut eivät tietosuojavaltuutetun mukaan silti ole tässä suhteessa merkittävä riski.

– Tällä hetkellähän netistä ja julkisista rekistereistäkin on valtava määrä muutoinkin tietoa saatavilla. En usko että tämä yksinomaan siihen sillä tavalla merkittävästi vaikuttaisi, että siitä syystä olisi nyt syytä aivan erityiseen huoleen.

Tietosuoja-asioissa on silti syytä olla valppaana.

– Toki aina jokaisessa asiassa on aina syytä pohtia ja miettiä ne kaikki vaikutukset, mitkä kullakin palvelulla ja tietojen levittämisellä on. Jokainen tällainen tilanne on aina syytä arvioida aika huolellisesti ja tarkkaan, korostaa Talus.

Vastaavia hautahakupalveluja on tarjolla muissakin maissa, esimerkiksi Ruotsissa (siirryt toiseen palveluun).