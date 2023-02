Lista Iranin urheilijoiden kohtaloista on pysäyttävää luettavaa – Qatarin MM-kisat olivat vain jäävuoren huippu

New Yorkista toimivalla CHRI:llä on Iranissa laajat verkostot, joiden avulla se on saanut tietoa mielenosoittajien ja poliittisten vankien tilanteista. Järjestö julkaisi tammikuun alussa raportin (siirryt toiseen palveluun) urheilijoiden kohtaamasta painostuksesta ja sorrosta. CHRI:n perustaja, iranilaissyntyinen Ghaemi on tutkinut Iranin ja sen lähivaltioiden ihmisoikeustilanteita vuosikymmeniä.