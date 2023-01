Kun hevonen sairastuu Lapissa, apu on usein kaukana, mutta Tornion uusi eläinklinikka helpottaa tilannetta lähialueella

Kati Vuorisen neljävuotias ruuna Benkku Simona on päässyt hammashoitoon Rovaniemen hevosklinikalle. Nyt ei ole hätä, mutta Vuorinen kertoo pelkäävänsä eniten akuuttitilanteiden hoitoa.

– Tilanne voi olla vaikea, jos hevoselle tulee äkkiä vaikka ähky. On ihan sattumasta kiinni saako päivystävän eläinlääkärin nopeasti paikalle, Vuorinen tietää.

Päivystys on täysin kunnaneläinlääkäreiden varassa ja yksityisellä puolella virka-ajankin hoitoa on tarjolla vähän. Maakunnan ainoa hevosklinikka on Rovaniemellä, jonne saapuu asiakkaita ympäri Lappia, jopa Ruotsista saakka.

Tornioon avataan helmikuussa uusi yksityinen eläinlääkäriasema, joka tuo hieman helpotusta myös hevosten eläinlääkäripalveluihin Meri-Lapin alueella.

Tornioon ensimmäinen yksityinen liikkuva klinikka

Uusi eläinklinikka Väärti ottaa vastaan pienempiä lemmikkejä Tornion klinikalla. Lisäksi käyttöön otetaan liikkuva yksityinen klinikka, joka on ensimmäinen laatuaan Meri-Lapissa. Sen avulla voidaan käydä hoitamassa esimerkiksi hevosia, lehmiä ja lampaita.

– Tarvetta varmasti on. Hevosten määrä on kasvanut Lapissa, ja tässä Meri-Lapin sekä Länsi-Lapin alueella on vähänlaisesti yksityistä tarjontaa, sanoo eläinlääkäri Paula Kurth, joka on perustanut Väärtin miehensä Arin kanssa.

Lapissa pieneläimiäkin hoitavia yksityisiä eläinlääkäriasemia on vähän. Pohjoisin yksityisklinikka on Sodankylässä ja eteläisin Keminmaassa.

Edes kaikissa Lapin neljässä kaupungissa ei ole yksityistä eläinklinikkaa.

Rovaniemen hevosklinikka on Suomen pohjoisin

Lapin ainoa hevosklinikka on Rovaniemellä. Hevosiin erikoistuneita eläinlääkäreitä on Lapissa erittäin vähän, sillä muuhun Suomeen verrattuna hevosia on harvassa ja välimatkat ovat pitkiä.

Eläinlääkäriliiton mukaan hevosasiakkaille on tarjolla täysin varusteltuja klinikkatasoisia palveluita kohtalaisen hyvin lähes koko Suomessa – pohjoisinta osaa lukuun ottamatta.

Rovaniemen hevosklinikan eläinlääkäri Heidi Kellokoski-Kiiskisen mukaan hevoseläinlääketiede ei houkuttele samoin kuin pieneläimet, sillä ala on vaativa ja vaarallinenkin.

– Hevoslääkintä on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. Siinä on paljon tekijöitä, jotka eivät ehkä houkuta jäämään.

Heidi Kellokoski-Kiiskinen auttaa mielellään kollegoita, jotta hevoset tulisivat hoidettua: Mielelläni konsultoin ilta- ja yöaikaan kunnaneläinlääkäreitä. Pidän, että hevoset saavat yllättävänkin hyvää hoitoa, kun ajatellaan mitkä resurssit ovat käytössä. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Samat päivystävät virkaeläinlääkärit hoitavat niin pieneläinten, tuotantoeläinten kuin hevostenkin kiireelliset tehtävät. Lapin kunnat on jaettu isompiin päivystysalueisiin eli yksi päivystäjä vastaa laajoista alueista.

Päivystävistä eläinlääkäreistä voi tulla pulaa

Lapin aluehallintoviraston mukaan kunnaneläinlääkäreistä ei ole tällä hetkellä pulaa, mutta tilanne voi muuttua ja siksi sitä seurataan hieman huolestuneena.

Läänineläinlääkäri Pirkko Pirinen kertoo, että Lapissa muutama kunnaneläinlääkäri on sanonut itsensä irti lähiaikoina.

– Jos heidän tilalleen ei saada rekrytoitua uusia eläinlääkäreitä, tulee pulaa ainakin päivystävistä eläinlääkäreistä ja virkatehtävien hoitamisesta, Pirinen toteaa.

Vaikka tuotantoeläinten määrä on vähentynyt ja myös yksityisiä eläinlääkäripalveluita on saatavilla, tarvitaan riittävästi eläinlääkäreitä myös päivystys- ja valvontatehtävien hoitamiseen.

