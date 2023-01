Saamelaisessa nimiperinteessä poikalapsesta voi tulla isänsä kaima, mutta Ánde Matheo Sara otti poikansa nimen

Ánde Matheo, hän arveli, siinäpä täydellinen nimi. Kun vuosi oli vaihtunut, tiesi hän tasan tarkkaan, kuka haluaisi maailmalle olla. Ei tarvitsisi piilotella mitään. Ei keneltäkään. Ei enää.

Norjan Alattiossa asuvan Ánde Matheo Saran ensimmäinen nimi, Ánde, on seurannut häntä lapsuudesta saakka. Jo silloin kaverit ihmettelivät, miksi hänellä on tytön nimi, vaikka tuota tyttöä ei näkynyt missään. Kaverit alkoivat kutsumaan häntä Ándeksi, joka hän on virallisesti vasta nyt.

Toisen nimensä, Matheon, valinnassa hän on sen sijaan seurannut saamelaista nimiperinnettä. Saamelaisen nimiperinteen mukaan toivotaan samanlaisia piirteitä kuin sillä henkilöllä, jonka mukaan henkilö nimetään.

Tässä tapauksessa oli kuitenkin yksi poikkeus: Ánde Matheo Saran piti nimetä itse itsensä.

– Nyt olen oman poikani kaima. Jos olisin syntynyt miespuoliseksi, olisin nimennyt poikani itseni kaimaksi. Se on minulle tärkeää, että on ikään kuin selitys, miksi on valinnut juuri kyseisen nimen, kertoo Sara.

– Meille saamelaisille on tärkeää, että nimeämme lapsen jonkun kaimaksi. Siten liityt omaan sukuusi, hän kuvailee.

Etunimen muuttaminen Suomessa on yleisempää kuin koskaan aiemmin. Kasvava trendi näkyy Digi- ja väestötietoviraston tilastoissa. Suomessa erityisesti luontoteemaiset ja sukupuolineutraalit nimet ovat suosittuja.

Aika kertoa totuus

Ánde Matheo Saran nimenmuutoksesta on vain muutama viikko. Hän ei osannut odottaakaan niin hyvää ja iloista vastaanottoa, minkä lopulta sai. Sara oli yllättynyt, miten hienosti sekä ympäristö että läheiset hänet ottivat vastaan.

– Se oli salaisuus, jota olen kantanut melkein 35 vuotta. Nyt oli aika astua esiin ja kertoa oma totuuteni eli se, että olen syntynyt väärään kehoon, hän kertoo.

Paino harteilta katosi, kun salaisuuksia ei enää ollut. Toisaalta Sara sanoo, että tuskin moni varsinaisesti yllättyi. Prosessi on ollut kuitenkin pitkä ja vaatinut paljon kyyneleitä.

Reaktiot jännittivät pikkukylän kasvattia

Raskainta Ánde Matheo Saralle on ollut elää omien ajatustensa kanssa liki 35 vuoden ajan. Nyt olo on helpompi. Kun hän myönsi totuuden itsensä lisäksi myös läheisilleen, elämästä tuli kevyempää. Häntä ei hylätty, vaikka hän sitä pelkäsikin.

– Pelkäsin, miten ihmiset reagoivat tähän, kertoo Sara.

Pelko oli kuitenkin turhaa.

Toki Sara pohtii ajoittain yhä, olisiko isommassa kaupungissa tai suuremmassa yhteisössä elämä ollut helpompaa. Hän on kotoisin Pohjois-Norjasta, aivan pienestä kylästä.

– Meillä on vähän raskaampaa kuin sellaisella, joka kasvaa valtaväestössä ja suuremmissa kaupungeissa, hän sanoo.

Mutta silti hän saa olla, kuka on. Nyt hän on Ánde Matheo.