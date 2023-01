Pohjalaisissa museoissa vieraillaan vähemmän kuin muualla maassa – museoväki: tilastot eivät kerro käynneistä koko totuutta

Pohjalaisissa museoissa käydään vähemmän kuin muualla maassa.

Viime vuonna Etelä-Pohjanmaalla oli museokäyntejä tilastojen mukaan sataa asukasta kohti vain 11 ja Keski-Pohjanmaalla 17. Pohjanmaalla vastaava luku oli hivenen suurempi, 42.

Vuoden 2021 museotilastoissa Kanta-Häme porskutti maakuntakohtaisessa vertailussa ykköspaikalla: sataa asukasta kohti siellä tehtiin 160 museovierailua.

Museoviraston erikoisasiantuntija Anu Niemelä huomauttaa, että tilastot eivät todellakaan kerro siitä, että pohjalaismaakunnissa olisi Suomen laiskimmat museoissa kävijät.

– Mehän tilastoimme vain sitä, kuinka paljon maakunnan museokohteissa on tehty käyntejä vuoden aikana. Se ei kerro, kuka näitä käyntejä on tehnyt. Lisäksi pohjalaismaakuntien asukkaat tekevät vierailuja muiden alueiden museoissa.

Maakunnat ovat myös keskenään erilaisessa asemassa, koska joillakin alueilla on poikkeuksellisen vetovoimaisia museo- ja vierailukohteita. Esimerkkejä tällaisista käyntejä runsaasti kerryttävistä museokohteista ovat Hämeen linna, Vapriikki ja Olavinlinna.

Museot ovat muuttuneet vuosien aikana

Kokkolan kaupungin museotoimenjohtaja Kristina Ahmaksen mielestä tilastoluvut keskittyvät liikaa museokäynteihin, sillä yhä useammin museo jalkautuu ihmisten keskelle.

Nykyaikaisen museon valokuvanäyttely voi hänen mukaansa olla vaikkapa kauppakeskuksessa tai taidetta viedään niiden ihmisten luo, jotka eivät pääsisi siitä muuten nauttimaan.

– Me olemme kehitelleet “Taide boxissa” -konseptin, jonka avulla olemme vieneet taidetta esimerkiksi kehitysvammalaitoksiin, vanhainkoteihin ja jopa Vaasan vankilaan. Seurannan perusteella olemme voineet todeta, että tämä on oikeasti merkityksellistä näille ihmisille.

Ahmas on toiminut nykyisessä tehtävässään vuodesta 2002, ja sinä aikana museo on muuttunut monin eri tavoin. Esimerkiksi museopedagogia, yleisötyö ja tapahtumat ovat tulleet entistä vahvemmin mukaan museoiden arkeen.

Samaan aikaan Museoviraston vuosittain tekemissä mittauksissa museotyön monipuolisuus jää helposti piiloon.

Ahmas haluaisikin, että tilastojen painotuksia muutettaisiin paremmin nykytilannetta vastaavaksi.

– Museon käyttäjiä on paljon muitakin kuin ne, jotka käyvät näyttelyissä. Me olemme tehneet esimerkiksi keskiaikatapahtumia, jotka keräävät tuhansia kävijöitä yhden päivän aikana. Museokäymisen tilasto ei kerro sitä, miten me tavoitamme ihmisiä.

Myös Seinäjoen vs. museotoimenjohtaja Riku Hämäläinen toivoo, että museoiden työn monipuolisuus näkyisi nykyistä enemmän tilastoissa.

Yksittäisen vuoden kävijävertailu voi hänen mielestään antaa virheellisen kuvan, ja lukuja pitäisikin katsoa pidemmällä aikavälillä. Esimerkiksi vuonna 2021 oli koronarajoituksia ja Etelä-Pohjanmaan museo oli koko vuoden suljettuna muun muassa museon yläkerran näyttelyn uusimisen vuoksi.

Vaasan museotoimenjohtaja Elina Bonelius ilotsee siitä, että Pohjanmaalla museotarjontaa on hyvin. Yksistään Vaasasta löytyy viisi kohdetta. Kuva: Anna Wikman / Yle

Vaasan museotoimenjohtaja Elina Bonelius muistuttaa, että museoilla on paljon tärkeää perustyötä, joka ei näy suoraan ihmisille.

– Vähiten museoihin yhdistetään niiden tekemää asiantuntija- ja viranomaistyötä. Jos jossakin rakennetaan tai aiotaan purkaa jotain, on maankäyttö- tai metsänkäyttökysymyksiä. Yleensä museon asiantuntijat antavat näistä hankkeista lausuntoja. Nämä asiat tulevat hyvin lähelle ihmistä, mutta niitä ei mielletä museon toiminnaksi.

Perustyön lisäksi uusi ilmiö on erilaisten kokemusten tarjoaminen ihmisille ja erityisesti heidän osallistamisensa museotyöhön.

Boneliuksen mielestä uudistuminen ja ajan hermolla pysyminen on museoiden tulevaisuudelle elinehto.

– Kyllä se toiminta kuolla kutjahtaa, jos se ei pysy ajassa mukana. Museoiden tehtävä on antaa ajattelemisen aihetta ja saada ihmiset oivaltamaan ympärillään olevaa todellisuutta.

Suomen museot ovat olleet nosteessa – korona jarrutti

Vuodet ennen koronaa olivat vahvaa kasvunaikaa museoille Suomessa. Vuonna 2019 museoissa oli kävijöitä 2 miljoonaa enemmän kuin vuonna 2015.

Museoviraston erikoisasiantuntija Anna Alavuotunki arvioi lukuihin olevan monia syitä.

– On avattu uusia yleisöä kiinnostaneita kohteita, kuten taidemuseo Amos Rex, Muumimuseo ja muita museoita, jotka yleisö on löytänyt heti. Myös museoliiton vuonna 2015 lanseeraamalla museokortilla on varmasti iso merkitys. Lisäksi Suomessa on ollut paljon todellisen yleisöryntäyksen saaneita näyttelyitä.

Museoiden hyvien kävijämäärien taustalta löytyy monia syitä. Yksi syy on viime vuosina avatut monet mielenkiintoiset kuten vuonna 2018 aloittanut Taidemuseo Amos Rex. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Korona-aika puolestaa pudotti lukuja. Koronaa edeltänyt vuosi 2019 oli ennätyksellisen vilkas: museokäyntejä kirjattiin huimat 7,6 miljoonaa. Vuosina 2020 ja 2021 käyntejä oli noin 4,5 miljoonaa.

Vuoden 2022 alustavia lukuja Museovirasto julkistaa helmikuun alkupuolella.

Museoviraston tilastointia mietitään jatkuvasti

Museovirasto pyrkii tilastoinnissa pysymään mukana uusissa ilmiöissä. Tilastoinnin perusteista keskustellaan viraston sisällä, ja myös museoilla on mahdollisuus antaa asiassa kehitysideoita.

Esimerkiksi digitaaliset palvelut kasvattivat suosiota koronasulkujen aikaan.

– Huomasimme, että striimattuja verkko-opastuksia ja muita tapahtumia tuli paljon suorana. Myös museoiden omat videot ja podcastit ovat lisääntyneet. Olemme nyt pari vuotta kysyneet museoilta näitäkin lukuja, Alavuotunki kertoo.

Museoviraston Anu Niemelän mukaan on tärkeää pohtia museoiden vaikuttavuutta muutenkin kuin tilastojen kautta.

– Tarvitaan laadullista tietoa, jotta voimme tutkia vaikuttavuutta syvemmin.

Vuonna 2015 käyttöön otettu museokortti on saavuttanut suuren suosion. Syksyllä 2022 voimassa olevia museokortteja oli Suomessa 240 000 kappaletta. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Lapsista halutaan tulevaisuuden museoihmisiä

Lapset ovat tärkeä kohderyhmä museoille. Kokkolan museotoimenjohtaja Kristina Ahmas muistuttaa, että heidän kiinnostuksensa herättäminen on museoiden perustehtävä.

– Tarjoamme lapsille ohjelmapaketteja, ja museossa käy päiväkoti-ikäisistä lähtien paljon ryhmiä. Meillä on myös perheille sopivia sisältöjä.

K.H. Renlundin museon lattialle levitetty Afrikan tähti -tyyppinen peli Kokkolan historiasta on yksi esimerkki erityisesti lapsille suunnatusta toiminnasta.

– Pelilautana on museon lattia, ja siihen levitetään pyöreitä levyjä kulkuväyläksi. Pelinappuloita ovat peliin osallistuvat lapset ja aikuiset, Ahmas kertoo.

Myös Seinäjoella pienet tulevaisuuden museokävijät pyritään huomioimaan näyttelyijen aiheissa, toteutuksessa ja opastuksissa mahdollisimman hyvin. Lapsista toivotaan tulevaisuudessa paitsi museokävijöitä, myös museoiden työntekijöitä ja sisällön tuottajia.

