Rukan pipolätkäturnaus paisuu vuosi vuodelta – mukana ennätykselliset 202 joukkuetta

Tapahtuma on jo Euroopan suurin alallaan. Mahdollisuudet kasvaa maailman suurimmaksi pipolätkätapahtumaksi ovat olemassa.

Rukan Pipolätkä on kasvanut pienen harrastajapiirin tapahtumasta Euroopan suurimmaksi pipolätkäturnaukseksi kuudessa vuodessa. Perjantaina käynnistyneeseen turnaukseen osallistuu 202 joukkuetta ja on siten maailman toiseksi suurin pipolätkäturnaus. Edelle menee vain USA:n Minnesotassa järjestettävä tapahtuma, jossa on mukana 300 joukkuetta.

Tapahtuman tuottaja Jesse Laaksosen mukaan Rukan Pipolätkällä on mahdollisuus kasvaa jopa maailman suurimmaksi alan tapahtumaksi.

– Meillä on pieniä suunnitelmia niin, että muutamia joukkueita nykyistä enemmän voisimme ottaa mukaan. Maailman suurimpaan tapahtumaan on vielä matkaa, mutta kyllä sekin tavoite on mahdollista, Laaksonen toteaa.

Rukan turnaus on erityisesti hauskanpitoa pelaajille.

- Kyllähän tämä on tällaiselle entiselle harrastekiekkoilijalle erinomainen tapahtuma talven keskelle. Saa nähdä entisiä pelikavereita ja pelata niiden kanssa ja pitää hauskaa. Kyllä tämä on nimenomaan hauskanpitoa, sanoo turnaukseen osallistuva kuusamolainen Marko Säkkinen.

Pipolätkäturnaus järjestetään kolmepäiväisenä Rukankylän ytimessä Kaltiolammella sekä hiihtostadionille rakennetuilla jääkentillä.