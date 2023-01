Kiinalaiset rynnistivät matkoille koronarajoitusten purkamisen jälkeen – pekingiläinen Cai: “Tunnen vapauden ilmassa”

DALI Dalin vanhan kaupungin kujat heräävät eloon öisin. Niillä vaeltaa nyt ihmismeri, joka on malttamattomana odottanut pääsyä kotikulmia kauemmas.

Sadat miljoonat kiinalaiset lomailevat ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen ilman pelkoa jumiutumisesta matkalla karanteeniin.

Kiinalaisen uudenvuoden loma on maailman suurin matkustajavirta. Tänä vuonna maassa arvioidaan tehtävän vähintään kaksi miljardia matkaa.

Lounais-Kiinan Yunnanin provinssissa maan suosituimpiin matkailukohteisiin kuuluvassa Dalissa näkee, että tilaisuuteen on tartuttu. Kaupunki houkuttaa niin lapsiperheitä kuin nuorisojoukkoja.

Turistit ovat saapuneet sankoin joukoin Daliin, kun Kiina purki jyrkät matkustusrajoitukset, jotka olivat voimassa kolme vuotta koronatartuntojen estämiseksi. Öiset kadut ovat täynnä väkeä. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Satoja vuosia vanhojen rakennusten reunustamilla kujilla on ravintoloita muutaman kymmenen metrin välein. Kaikista niistä kaikuu elävä musiikki. Trubaduurit tulkitsevat tunnettuja kiinalaisiskelmiä.

Maitotee- ja kebabkojujen eteen kertyy jonoja. Ravintoloiden pöydissä tirisee grilliruoka.

Etnisten bai- ja yi-vähemmistöjen kaupungissa suosittua bisnestä on myös pukea turistit kansojen pukuihin ja ottaa valokuvia muistoksi.

Dalin asukkaille koronarajoitusten purku on kauan odotettu pelastusrengas. 25-vuotias Tingting on vuokrannut pienen liiketilan kauppakadulta. Hyllyillä on yunnanilaisia pähkinöitä, sieniä ja muita paikallisia terveysruokia. Hän myy kaupan edustalla kioskissa itse puristamaansa tuoretta appelsiinimehua.

– Minulla oli kauppa aiemminkin, mutta suljin sen covid-pandemian alettua. Menin osa-aikatyöhön vaatekauppaan. Nyt aloitan taas alusta, hän hymyilee.

– Toivon tältä vuodelta hyvää myyntiä, jotta saan viime vuosina menettämiäni tuloja takaisin, hän toivoo.

Turistimäärä viisinkertaistui jo viime vuodesta

Dalissa kävi tammikuun ensimmäisen kahden viikon aikana runsaat 300 000 turistia, kun matkustusrajoitukset purettiin joulukuussa.

Se on viisinkertainen määrä turisteja viime vuoden samaan aikaan verrattuna. Kiinalaisen uudenvuoden jälkeen odotetaan paljon isompaa ruuhkaa. Matkustuskausi kestää 40 päivää.

Dalin laidalla Zhouchengin kylän käsityöläiset odottavat turistitulvaa.

Bai-kansaan kuuluva käsityöläinen solmuvärjää turistin kirjailemaa kassia käsityöläiskeskuksessa Zhouchengissa Yunnanissa. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

– Pajassamme kävi jopa parituhatta ihmistä päivässä ennen covidia, muistelee käsityöläinen Duan Hua’ai.

54-vuotias solmuvärjäyksen taitaja kertoo, että turismista elävä kylä oli nääntyä koronarajoitusten alla.

– Ennen tienasimme päivässä kankailla 1 500-2 700 euroa. Covid-aikana vain reilun kymmenesosan siitä, hän laskee.

Kylän monet käsityöläiset värjäävät kankaita kotonaan. Niitä myydään pajalla, jossa turistit saavat itsekin kokeilla värjäystä. Kolmen vuoden aikana kankaita on kertynyt vino pino, mutta rahaa ei ole tullut.

Duan Hua'ai myy Zhouchengin käsityöläisten kasviväreillä solmuvärjäämiä kankaita. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Duan Hua’ai kertoo, että kylän kymmenestä tuhannesta asukkaasta kaksi kolmannesta työskentelee solmuvärjäyksen parissa. Se työllistää myös vanhuksia.

– Jos tätä ei olisi, vanhukset eivät voisi tehdä työtä eikä tienata. He saavat tästä elantonsa, hän kertoo.

Duan Hua’ai toivoo koronapandemian olevan ohi. Koko kylä on jo ehtinyt sairastaa sen.

– Lopetimme työt joulukuun puolivälissä, sairastimme ja lepäsimme. Nyt se on ohi ja palasimme töihin, hän kertoo.

Lapsiperhe odottaa jo pääsyä ulkomaanmatkalle

38-vuotias koodari Cai nyplää valkoiseen puuvillakassiin lastensa ja miehensä kanssa solmuja Duanin pajassa. Perhe pääsi lähtemään ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen Pekingistä kauemmas lomalle.

– Lapsen koulu kielsi matkustamisen. Jos olisimme lähteneet Pekingistä, olisimme joutuneet karanteeniin ennen kuin lapsi saisi palata kouluun. Emme halunneet ottaa riskiä, Cai kertoo.

Pekingiläinen 38-vuotias Cai perheineen ompelee kirjailukuvioita solmuvärjäyspajassa Zhouchengissa Yunnanissa. Perhe on ensimmäisellä lomallaan Pekingin ulkopuolella kolme vuotta kestäneiden coviod-rajoitusten jälkeen. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Yunnaniin houkutteli talvisesta Pekingistä etelän leppeä aurinko. Viikonlopuksi he suuntaavat kiinalaisen uudenvuoden viettoon isovanhempien luo Yangzhoun kaupunkiin Jiangsun provinssiin. Tulevaisuudessa häämöttää kauan toivottu matka Kaakkois-Aasiaan.

– Olemme niin onnellisia, että voimme taas matkustaa. Tunnen vapauden ilmassa, Cai iloitsee.

Koronapandemia ei vielä ole unohtunut. Pandemia kurittaa yhä vanhuksia ja heikoimpia, jotka ovat sairastuneet vakavasti. Kiinalaisen uudenvuoden matkailun pelätään vievän pandemia syrjäseutujen kyliin, joissa asuu vanhuksia mutta sairaanhoito on heikkoa.

Cai onkin yhä varautunut koronan suhteen. Ulkomaanmatkalle lähtökään ei ole vielä varmaa, koska säännöt ovat vielä vähän epäselviä.

– Yhäkin on epävarmuutta covidin suhteen. Emme tiedä, muuntuuko virus. Mutta suunta vaikuttaa hyvältä, Cai tuumii.

Helpotuksen pystyy aistimaan Dalin kaduilla. Dalin satoja vuosia vanhassa kaupungissa Yi-vähemmistön ravintolassa on pitkästä aikaa ruuhkaa. Öiset kujat vellovat kuin ihmismeri. Monella ei ole kasvomaskia.

Suurin osa Dalin asukkaista elää turismista. Nyt on toivoa ansioista kolmen kovan vuoden jälkeen. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

– Ennen covidia ravintolamme oli tosi suosittu. Asiakkaiden täytyi jonottaa päästäkseen syömään, 30-vuotias tarjoilija Wu muistelee.

Parikymmentä perheenjäsentä työskentelee ravintolassa, jossa asiakkaille lauletaan illallisen alkaessa aina juomalaulu ruusu- ja riisiviinin kera.

Kun koronarajoitukset poistettiin joulukuussa, turistimäärä alkoi pikku hiljaa palata. Nyt ravintolan edessä on jälleen jono.

– Olen hyvin onnellinen avautumisesta. Odotan kirkasta tulevaisuutta ja talouden paranemista, Wu miettii.

Yi-vähemmistön ravintolassa Dalissa raikaa taas tervetuliaislaulu. Kun koronarajoitukset on purettu, on ravintolan ovella taas jono.

