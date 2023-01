Perhe-elämä ja politiikka sekoittuvat, oma tytär päätyi hoitamaan ehdokkaan vauvaa – kolme kampanjapäällikköä kertoo arjestaan

Seinäjokelaisia Henna Rantasaarta, Niina Koskipaloa ja Irene Tureniusta yhdistää useampi asia.

Kolmikolla on kouluikäisiä lapsia, kaikki työskentelevät kaupungin palveluksessa ja heillä kaikilla on eduskuntavaaliehdokas, jonka vaalikampanjan päävastuu lepää heidän harteillaan.

Vihreiden Henna Rantasaari siivittää kohti eduskuntaa Laura Ala-Kokkoa, kokoomuksen Niina Koskipalo tekee töitä Jyrki Mäkysen riveissä ja keskustan Irene Turenius puskee parlamenttiin Henna Helmi Heinosta. Kaikki ehdokkaat pyrkivät eduskuntaan Vaasan vaalipiiristä.

Perheenäitien vaalityö ei ole imaissut mukaan vain heidän omia perheitään, vaan myös ehdokkaiden ja heidän tukitiimiensä perheet tapaavat vaalikentillä.

– Se on muuten totta ja se tuntuu mukavalta. Olemme kuin yhtä suurta perhettä, Irene Turenius vahvistaa.

Teinit kyydissä ja tukiporukan keulakuvana

Kun Henna Rantasaari itse lähti 15 vuotta sitten politiikkaan, hänen ensimmäinen lapsensa syntyi.

– Meidän perheessä lapset ovat kasvaneet tähän. Kun siirryin nykyiseen työhöni kaupungin hyvinvointipäälliköksi, luovuin valtuustopaikasta. Nuorempi tyttäreni harmitteli, että hän ei saa enää jakaa vaalimainoksia. Sanoin, että se työ ei varmaankaan tule loppumaan perheestämme.

Niina Koskipalo muistaa joulumarkkinat ja hyväntekeväisyystempauksen, joihin perheen 9-vuotias lähti mukaan. Äiti antoi lapselleen rahaa ja kannusti markkinoille ostoksille ja viettämään mukavaa päivää.

– Ei lapsi minnekään malttanut lähteä, vaan hän oli miltei koko ajan pisteellämme. Hän oli varmasti aktiivisin ihmisten kohtaaja meidän koko kampanjatiimistä. Hän oli varsinainen keulakuva koko päivän.

Irene Turenius toimi viikko sitten lauantaina teini-ikäisten nuorten autonkuljettajana. Oman lapsen lisäksi autoon hyppäsi myös Henna Rantasaaren lapsi, sillä kampanjapäälliköiden tyttäret ovat hyviä ystäviä. Auto lastattiin vielä vihreiden ehdokkaan Tuomas Ojajärven lapsella ja keskustan ehdokkaan Paula Sihdon kampanjatiimin yhden jäsenen tyttärellä.

– Siinä sitten 15-vuotiaiden kanssa puhuttiin politiikkaa ja kuka ketäkin äänestää ja todettiin, että kaikki ovat hyviä ehdokkaita.

Henna Rantasaaren kampanjoimalla ehdokkaalla on kahdeksan kuukauden ikäinen vauva.

– Nuorin lapseni tykkää vauvoista ja hän haluaa tulla mukaan vauvaa hoitamaan, jotta saamme Lauran kanssa keskustella ja toimia. Tämä on todellakin koko perheen juttu.

– Teinielämää kun elää kotona, niin siellä saa somenkin käyttöön hyviä vinkkejä siitä, miten siellä kannattaa toimia, Henna Rantasaari jatkaa.

Kohtaa nuori kuin oma lapsesi – kuuntele

Nuoret ja nukkuvat ovat vaaleissa kuin vaaleissa niitä ryhmiä, joita kampanjapäälliköt innostavat uurnille. Kampanjoinnin seinäjokelaiskolmikko saa varmasti aikanaan omat lapsensa liikkeelle, mutta miten herättää muiden huomio.

Niina Koskipalo näkee asian kirkkaasti: nuoria pitää kuunnella, ja kun he kokevat tulleensa kuulluiksi, he myös kiinnostuvat siitä, mitä heidän ympärillään tapahtuu.

– Aivan samoin kuin oman lapsen kasvattamisessa. Kun kuuntelee lasta, ymmärtää paremmin, mitkä asiat häntä murehduttavat ja mitkä asiat hän kokee hyviksi.

– Nuoret ovat älykkäitä ja kun heille sen kanavan antaa, niin varmasti he käyttävät sen hyödykseen.

Irene Turenius ja Henna Rantasaari uskovat, että nyt on niin paljon isoja asioita pinnalla, kuten suuret sähkölaskut ja kaikki muutkin kiihtyvät kustannukset, että tilanne herättää nukkuviakin äänestämään.

Kansalaisten kohtaamiset pelkästään toreilla ja markkinoilla eivät enää riitä vaalityössä. Ehdokkaan on oltava aktiivinen monessa eri paikassa, ei vähiten sosiaalisessa mediassa. Somenkaan varaan kampanjointi ei voi kuitenkaan yksin perustua, arvioivat kampanjapäälliköt. Kuva: Antti Haavisto / Yle

Kaikkea ei kannata somessa lähteä oikomaan

Vaikka ehdokas ja hänen tiiminsä kohtaavat yhä enemmän äänestäjiä sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa, ei se edelleenkään yksin riitä. Yhä vielä ehdokkaiden ja tukijoiden on niin sanotusti “ravattava tie kuralla” tapaamassa ihmisiä.

Kampanjoi sitten kasvokkain tai somessa, ehdokkaat eivät voi välttyä myöskään loanheitolta.

– Kaikkien meidän kolmen ehdokkaat ovat asiallisia eivätkä provosoivia, mikä hillitsee jo tilannetta. Jos kuraa tulee niskaan, kampanjapäällikkö ja tukiryhmäläiset ovat tärkeässä roolissa tsemppaajina, Irene Turenius toteaa.

Turenius pohtii, kannattaako verkossa määräänsä enempää lähteä oikomaan ja vastaamaan asiattomaan palautteeseen.

– Asiattoman palautteen antaja tai trolli ei mieltänsä muuta ja hän saa tyydytyksensä keskustelusta. Ei sitä ehkä kannata lähteä ruokkimaan.

– Kokemuksesta tiedän, että myös oma asenne ja suhtautuminen vaikuttavat paljon siihen, millaista palautetta ehdokas saa, Henna Rantasaari jatkaa.

Toiveena enemmän puolueita ja naisia

Henna Rantasaari, Niina Koskipalo ja Irene Turenius kampanjoivat vaalipiirissä, joka on ollut päättyvällä vaalikaudella maan miesvaltaisin. Kuudestatoista edustajasta vain kaksi on naisia.

Keskusta ja Suomen ruotsalainen kansanpuolue RKP ovat pitkään olleet vaalipiirin valtapuolueet.

Millaiselta vaalipiirin poliittinen jakauma näyttää huhtikuun vaalien jälkeen?

– Yhtään ääntä ei ole vielä annettu, joten en lähde ennakoimaan. Töitä pitää vielä tehdä, sanoo kokoomuksen Niina Koskipalo.

Meneekö kokoomuksen pakka sekaisin?

– En tiedä, meneekö pakka sekaisin, mutta kyllä lisäpaikka tulee, siihen uskon.

Edustajapaikan haluaa myös vaalipiirin vihreät. Vaasan vaalipiiristä ei ole koskaan istunut eduskunnassa vihreää kansanedustajaa.

Vaasan vaalipiirin lisäksi nykyisestä eduskunnasta puuttuu vihreä kansanedustaja ainoastaan Satakunnan ja Lapin pienistä vaalipiireistä.

– Suurin tavoitteemme on, että saamme vihdoin vihreän kansanedustajan myös Vaasan vaalipiiriin. Viimeksi se jäi 2 000 äänen päähän. Kun katsoo kannatusnousuamme, edustajan saaminen on nyt realistista. Kansanedustajien moninaisuus on alueelle rikkaus, Henna Rantasaari sanoo.

Keskustan Irene Turenius toivoo, että vaalipiirin edustajien sukupuolijakauma tasapainottuisi.

– Teen kaikkeni töitä sen eteen, että asetelma “16 edustajaa, joista kaksi naisia” muuttuisi tasa-arvon näkökulmasta pikkuisen valoisampaan suuntaan.

