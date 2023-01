Pariskunta muutti terveyden perässä Espanjan Aurinkorannikolle ja ihastui: “Jo toinen talvi ilman invamopoa”

Mikkeliläiset Riikka Pulliainen ja Janne Pitkänen lähtivät syksyllä 2021 kokeilemaan, miten elämä sujuisi Espanjan Costa del Solille. Puolitoista vuotta on hurahtanut nopeasti ja kokemukset ovat mieluisia.

Suomalaisille tutun Fuengirolan leveä rantakatu Paseo vilisee tammikuisena arkipäivänä elämää. Riikka Pulliainen säteilee kilpaa auringon kanssa.

Aurinko paistaa kirkkaasti ja lämpömittari näyttää tammikuuksi kohtuullisia 20 asteen lukemia.

– Tätä katua olen kulkenut kilometrikaupalla lähes päivittäin. Jo toinen talvi ilman invamopoa. Suomessa jalat eivät suostuneet yhteistyöhön, jos oli vähänkin epätasaista, lunta tai liukasta. Keväällä piti aina opetella kävelemään uudelleen.

Samaa mieltä tuntuvat olevan pariskunnan kolme koiraa, saksanpystykorvat (mittelspitz) Eino, Darra ja Räpsy.

– Einolla oli Suomessa 14-vuotiaana jo vaikeuksia liikkua, mutta täällä se hyppää ketterästi syliin tai kaiteelle.

Riikka teki miehensä Janne Pitkäsen kanssa alkusyksystä 2021 ravakan ratkaisun. Pariskunta luopui Mikkelin kodistaan ja valtaosasta tavaroitaan, pakkasi vähät kimpsut ja koirat autoon ja hurautti reilut 4 000 kilometriä Euroopan halki uuteen kotiin.

– Tulo oli vähän vauhdikas. Ajoimme rappusia pitkin hotellin pysäköintihalliin, pariskunta nauraa ensimmäiselle kommellukselleen.

Vauhdikkaita tilanteita on uudessa kotimaassa riittänyt senkin jälkeen. Niistä on on selvitty pienin kolhuin.

– Ainoa isompi hankaluus liittyy lääkitykseen. Olen joutunut olemaan kuukausia ilman tärkeää erilaisten hankaluuksien takia, mutta sekin on lähiaikoina ratkeassa, Riikka Pulliainen kertoo.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan Riikan psoriasisreuma on varsin tärkeä syy muuttopäätöksen taustalla. Taudin kanssa eläminen on lämmössä helpompaa.

Maksuton bussiliikenne alkoi vuodenvaihteessa

Pariskunnan kotiutuminen Aurinkorannikolle on sujunut pääosin hyvin. Kiitos hyvän valmistautumisen, isoja ikäviä yllätyksiä ei ole tullut vastaan.

Positiivisten asioiden lista on sen sijaan pitkä espanjalaisten vuolaasta vieraanvaraisuudesta edullisiin elinkustannuksiin.

Espanjan päätöksentekokulttuuri saa suomalaisparikunnalta kiitosta. Peruselintarvikkeiden arvonlisäveroa on pudotettu, valtio maksaa 20 senttiä bensalitran hinnasta.

– Ja joukkoliikenne on alueella ilmaista, Riikka Pulliainen lisää.

Maksuton joukkoliikenne on uudistus, joka astui voimaan Fuengirolan alueella vuoden 2023 alussa. Fuengirolan pormestarin Ana Mulan mukaan taustalla ovat ennen kaikkea ilmastosyyt.

Tällä hetkellä maksuton joukkoliikenne on ilmaista kaikille, mutta muutaman kuukauden päästä tilanne muuttuu niin, että joukkoliikenne on maksutonta vain Fuengirolaan rekisteröityneille asukkaille.

– Kuitenkin hinnat on tarkoitus pitää myös muille erityisen alhaisena niin, että turistit käyttäisivät joukkoliikennettä, Mula kertoo.

Tilanne ei ole kaupungin näkökulmasta ihan yksinkertainen. Fuengirolassa arvioidaan asuvan yli 10 000 suomalaista, joista rekisteröityneitä asukkaita on vain noin 5 000. Ero selittyy osin sillä, että esimerkiksi perheillä, joiden lapset ovat paikallisessa suomalaisessa koulussa, täytyy olla kirjoilla Suomessa.

Kaupungin näkökulmasta rekisteröityneitä asukkaita saisi kuitenkin olla huomattavasti enemmän, sanoo apulaispormestari Rodrigo Romero.

– Koko kaupungissa on noin 83 000 rekisteröitynyttä asukasta, mutta kaikkiaan asukkaita on huomattavasti enemmän, keskimäärin noin 120 000. Myös näille 40 000 ihmiselle pitää tarjota palveluja, joita ylläpidetään verovaroin. Siksi rekisteröityneitä asukkaita halutaan lisää.

Kaupunki saa tukia tukia Andalucian alueelta ja Espanjan valtiolta nimenomaan rekisteröityneiden asukkaiden määrän perusteella. Siksi maksuttoman joukkoliikenteen voi nähdä myös houkuttimena sille, että entistä useampi kaupungin asukas kirjautuisi Fuengirolan asukkaaksi.

– Voi olla, että näin tulee tapahtumaan, mikä on toki kaupungille ihan miellyttävää, mutta tämä ei ole ollut uudistuksen tarkoitus, pormestari Mula sanoo.

Fuengirolan rantakatu Paseo on ollut pariskunnalle tutuksi vajaan kahden vuoden aikana. Kuva: Petri Vironen / Yle

Lihamestari löysi uutta työtä

Myös työpaikkoja on suomalaisellekin tarjolla hyvin. Janne Pitkänen sai töitä välittömästi.

– Teen Trafin asiakaspalvelua puhelimitse Baronan palveluksessa, entinen kaupan lihamestari sanoo.

Espanjan palkkataso ei tosin suomalaisin silmin päätä huimaa. Puhelintyössä kuukausipalkka nousee vain hieman yli tuhanteen euroon.

– Fuengirolan vuokrataso on noussut lyhyessä ajassa viidenneksen. Jos ei olisi kahta maksajaa, vuokra veisi ison osan palkasta, pariskunta muistuttaa.

Suuren vaikutuksen muuttajiin on tehnyt espanjalaisten ja myös sinne muuttaneiden tuhansien suomalaisten ystävällisyys.

– Paikallisten kanssa pääsemme koirien kautta tarinoihin joka päivä. Ja täällä halataan paljon.

Saksofonia soittava Janne on puolestaan löytänyt soittokavereita lyhyessä ajassa.

– Täällä on uskomaton määrä alan ihmisiä, joiden kanssa voi tehdä yhteistyötä.

Pulliainen ja Pitkänen ovat kotiutuneet Fuengirolaan niin hyvin, ettei koti-ikävää ole ehditty juuri potea. Yhteydenpito läheisten kanssa on tiivistä.

– Taidamme nähdä monia jopa enemmän kuin aiemmin Suomessa. Jannen tytär ollut täällä kolmesti ja minun vanhemmat käyvät säännöllisesti, uusi matka varattu ennen edellisen päättymistä.

Pariskunta aikoo matkustaa ensimmäistä kertaa Espanjaan muuton jälkeen Suomeen heinäkuussa, jolloin Pitkäselle saattaa olla luvassa soittokeikkoja Savonlinnan oopperajuhlien yhteydessä.

– Kiva päästä heinäkuun helteillä täältä hieman viileämpään, mutta muuten aiomme pysyä täällä, ellei jotain yllättävää sairauden kanssa tule vastaan. Toivotaan, että ainakin seuraavat 30 vuotta ollaan täällä, Pulliainen sanoo.

Vinkit muuttoa miettiville

Janna Pitkänen ja Riikka Pulliainen kannustavat muitakin kokeilemaan Aurinkorannikolla asumista, mutta matkaan on hyvä valmistautua huolella.

– Kotimaasta ei kannata lähteä ongelmia pakoon. Ne kannattaa ratkoa ennen lähtöä. Päinvastaisia esimerkkejä täällä valitettavasti näkee siltojen alla ja kadun kulmissa, Janne Pitkänen vinkkaa.

Riikka Pulliainen kannustaa ottamaan selvää erilaisista byrokraattisista koukeroista, joita muutto vaatii oleskeluluvasta ja ajokortista lähtien.

– Ja ehdottomasti kannattaa tutustua kohdemaan kulttuuriin ja kieleen etukäteen. Olemme Suomessakin innoissamme, jos maahanmuuttaja yrittää puhua edes muutaman sanan Suomea.

Vinkit Aurinkorannikolle muuttoa harkitseville: Avaa Ota selvää asioista etukäteen Älä lähde pakoon ongelmia Opettele kieltä Mieti, oletko riittävän liikuntakykyinen Vältä sortumista halpaan olueen ja viiniin Valmistaudu maksamaan asumisesta

Liikuntakyky on tärkeä eläkeläiselle

Merkittävä määrä suomalaisia asuu Espanjan etelärannikolla. Tarkkaa määrää ei tiedä kukaan, mutta vähintään 10 000–25 000 suomalaista viettää talvea alueella.

Alueella asuu paljon eläkepäivistään nauttivia, mutta entistä enemmän myös aktiivi-iässä olevia aikuisia ja lapsiperheitä.

– Fuengirolassa suomalaisia on ehkä kuutisen tuhatta, mutta kun mukaan lasketaan Benalmadena, Torremolinos ja Marbella, määrä on varmaan kaksinkertainen, sanoo kymmenen vuotta Fuengirolassa asunut Maija-Leena Segersvärd.

Maija-Leena Segersvärd tekee vapaaehtoistyötä perustamassaan Ystäväntuvassa Los Pacosissa. Kuva: Petri Vironen / Yle

Segersvärd tuntee suomalaisten oloja vapaaehtoistyön kautta hyvin. Maijalan Ystäväntupa Los Pacosissa tarjoaa apua lounaasta lampunvaihtoon ja omaishoitajien virkistäytymiseen.

Hänen vinkkinsä eläkepäiviksi etelään muuttoa harkitseville lähtee fyysisestä toimintakyvystä.

– Liikuntakyky saisi olla hyvä, sillä täällä on paljon mäkistä maastoa. Ja kaikki apu maksaa, mitään ei saa ilmaiseksi. Jos ei osaa espanjaa, niin joutuu käyttämään tulkkia ja siitä kertamaksu on 25 euroa vähintään. Paikalliset eivät englantiakaan täällä kovin hyvin puhu.

Vaikka hintataso on selvästi Suomea edullisempi, asumisesta saa pulittaa. Sijainti ja varustelutaso vaikuttavat vuokraan reilusti.

– Yhden makuuhuoneen asunnosta saa maksaa 600–700 euroa kuukaudessa ja sähkö ja vesi päälle, Segersvärd kertoo.

Ruoka Espanjassa on edullista. Ruokakori on arviolta ainakin kolmanneksen ellei jopa puolet edullisempi. Samoin joukkoliikenne on tällä hetkellä ilmaista.

Halpa alkoholi näkyy katukuvassa taivasalla yöpyvien kodittomien kautta.

– Eläkeläisten keskuudessa en tosin tällaista ongelmaa ole havainnut.

Lämmön ja edullisten elinkustannusten lisäksi Segersvärd nauttii espanjalaisten välittömästi elämäntavasta.

– Täällä ihmiset on ystävällisiä ja vanhoja ihmisiä kunnioitetaan. Ihmiset ovat iloisia, eikä kukaan näyttäisi murjottavan.

Espanjalaista terveydenhuoltoa hän pitää hyvänä. Sen piiriin pääsee hakemalla oleskelulupaa eli residenciaa, joka pitäisi hakea yli kolmen kuukauden oleskelun jälkeen.

– Sillä pääsee julkisen terveydenhuollon piiriin ja saa todella halvat lääkkeet.