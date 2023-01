Ulkoministeriö teki KRP:lle tutkintapyynnön YK:n rahojen väärinkäytöstä – löysi puutteita myös muista Suomen rahoittamista YK-järjestöistä

UNOPSin entinen pääjohtaja Grete Faremo ja S3i-ohjelmatoimiston hyllytetty johtaja Vitaly Vanshelboim poseerasivat New Yorkissa Dominican YK-suurlähettilään Paolo Zampollin kanssa vuonna 2016. Zampolli on entinen mallitoimiston johtaja, joka on tullut tutuksi yhteyksistään Melania Trumpiin.

Kuva: Eugene Gologursky / Getty Images