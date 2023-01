Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja irtisanoutui – taustalla henkilökohtaiset syyt

Kotkan ja Kouvolan yhteisen sinfoniaorkesterin Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Mikko Leppänen on irtisanoutunut tehtävästään.

Leppänen lopettaa toimitusjohtajana maaliskuun 17. päivänä. Hän kertoo irtisanoutumisen johtuvan henkilökohtaisista syistä.

– Taustalla on täysin henkilökohtaiset syyt, jotka eivät liity firmaan millään tavalla, Leppänen kertoo Ylelle.

Mikko Leppänen on ehtinyt toimia Kymi Sinfoniettan toimitusjohtajana syyskuusta 2021 lähtien.

Kymi Sinfoniettan edellinen toimitusjohtaja Riikka Luostarinen ehti olla tehtävässä sitä ennen yli 20 vuotta.

– Sinä aikana kun olen ollut toimitusjohtajana, ollaan paljon saatu aikaiseksi ja orkesteri on ollut hyvässä kunnossa. Siinä mielessä jätän ihan hyvällä omallatunnolla tehtävät seuraajalle, Mikko Leppänen kertoo.

Kymi Sinfonietta on Kotkan ja Kouvolan kaupunkien yhteinen sinfoniaorkesteri. Kotkan omistusosuus yhtiöstä on 66,5 prosenttia ja Kouvolan osuus on 33,5 prosenttia. Kymi Sinfonietta on Suomen ainoa kahden kaupungin omistama orkesteri.

Toimitusjohtajan erosta kertoi (siirryt toiseen palveluun) ensimmäisenä Kouvolan Sanomat.