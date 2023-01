Oikeus katsoi, että Milan Jaffilla on jo tarpeeksi tuomioita – kumosi rangaistuksen pahoinpitelystä

Turun hovioikeus jätti räppäri Milan Jaffin tuomitsematta rangaistukseen pahoinpitelystä, joka tapahtui Pirkanmaalla tammikuussa 2020.

Aiemmassa Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa hän sai pahoinpitelystä ja näpistyksestä 60 päivää ehdollista vankeutta. Jaff valitti tuomiosta hovioikeuteen.

Jaffin rikosrekisterissä on kyseisen pahoinpitelyn jälkeen kaksi ehdollista vankeusrangaistusta. Turun hovioikeuden mukaan nämä teot oltaisiin voitu käsitellä samalla kertaa ja määrätä niistä yhteinen rangaistus.

Tuomion perustelujen mukaan Jaff oli rikosasian käsittelyn aikaan tutkintavankina epäillyistä vakavista rikoksista ja lisäksi häntä vastaan oli vireillä muitakin vakavia rikosasioita.

Vaikka hovioikeus katsoi pahoinpitelyn Jaffin syyksi, se katsoi myös, etteivät lisätuomiot ole hänelle tarpeen. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Jaff potki uhria päähän

Pahoinpitely tapahtui Tampereella tammikuussa 2020. Tuolloin tuntematon mies kaatoi uhrin maahan, jonka jälkeen Jaff potki uhria päähän.

Uhri sai päähänsä kohdistuneista potkuista mustelmia ja verinaarmun otsaansa. Hän kärsi noin parin viikon ajan kivuista ja päänsärystä.

Jaffin hallussa oli tapahtumien jälkeen myös uhrin lompakko, jota räppäri esitteli myöhemmin sosiaalisessa mediassa.

Uhrin kuvaus tapahtumista ei kaikilta osin vastannut todellisuutta, mutta oikeus huomioi että tapauksesta oli kuulemisen hetkellä kulunut aikaa. Lisäksi tilanteesta kuvatusta videomateriaalista selvisi useiden uhrin kertomien asioiden pitävän paikkansa.

Helsingin käräjäoikeuden keväällä 2022 antaman tuomion mukaan Milan Jaff on helsinkiläisen katujengin johtohahmo. Hänet on tuomittu useista väkivaltarikoksista kymmeneksi vuodeksi vankeuteen.

Jaff itse kiistää jengin olemassaolon. Hän on valittanut myös Helsingin käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen.

Yle julkaisee Milan Jaffin nimen, koska hän on alentanut yksityisyydensuojaansa julkaisemalla avoimissa somekanavissa materiaalia, on seuraajamääriensä perusteella mielipidevaikuttaja ja on tuomittu vakavista rikoksista.