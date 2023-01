”Berliini on renttu, johon kaikki naiset rakastuu”, vakuuttaa Priscilla-tähti Clarissa Jäärni

Priscilla-musikaalin näyttelijä Clarissa Jäärni on ehtinyt asua Berliinissa kahteen eri otteeseen ja kaupunki on vienyt hänen sydämensä.

– Berliinihän ei ole kauhean kaunis kaupunki. Se on semmoinen renttu. Sillä on pikkuisen asiat huonosti, mutta se on niin karismaattinen että sitä ei voi vastustaa, Jäärni nauraa.

Hänen mukaansa Berliinissä on tunnelma, joka saa uskomaan, että mikä vain on mahdollista.

– Sillä on erikoinen historia ja sinne tuppaa ajautumaan vapaamielisiä ihmisiä. Ja jos tykkää konemusasta ja teknosta, niin se on hyvä paikka asua.

Jäärni teki aikoinaan sekä kampaajan ja viestintäalan töitä Saksassa. Kun hän ensimmäisen kerran muutti Berliiniin, hän ei puhunut saksan kieltä, vaan opetteli sen vasta paikan päällä.

– Se helpotti kotiutumista huomattavasti, Jäärni kertoo sopeutumisestaan uuteen maahan.

– Eteläkarjalaisena olen puhelias ja ulospäin suuntautunut, joten sekin tietty auttaa, hän jatkaa.

Jäärni asusti muun muassa Friedenaun kaupunginosassa. Hänen kotikatunsa toisella puolella sattui olemaan hautausmaa, jossa sijaitsee näyttelijä Marlene Dietrichin hauta. Jäärni pitää Dietrichiä jonkinlaisena esikuvanaan.

– Hän oli 1920-luvun Saksassa aikamoinen pioneeri, sukupuolirajojen rikkoja ja showgirl. Oman tiensä kulkija.

10 vuoden tauon jälkeen paluu esiintymään

Jäärnillä on takanaan pitkä kokemus drag-show´n esiintyjänä ennen Priscilla-musikaalia. Edellisestä esiintymisestä oli kuitenkin ehtinyt kulua noin 10 vuotta, ja Jäärni oli jo ajatellut ettei enää palaisi esiintymään.

Kun Helsingin Kaupunginteatteri avasi julkisen haun roolituksista, Jäärnin ystävät suorastaan painostivat häntä hakemaan yhtä päärooleista.

Jäärnin esittämä Bernadette on entinen drag-taiteilija, joka on jäänyt leskeksi ja ystävät houkuttelevat hänet takaisin estradeille.

– Siinä on vähän samaa kuin mun omassa elämässä. He lähtee eeppiselle seikkailulle Australian takamaille viihdyttämään ihmisiä, Jäärni kuvailee.

Ennen kuin Jäärni taas astui esiintymislavoille, hänen piti tehdä iso työ fyysisen kunnon nostamisessa ja tanssikuvioiden haltuunottamisessa.

– En ollut 10 vuoteen tanssinut ammattimaisesti. Aloitin heti tanssiopinnot kaupunginteatterilla, kun rooli varmistui. Tuolloin roolitus oli vielä salainen, niin hiippailin salaa teatterin ovista sisään, Jäärni kertoo.

Priscilla on pyörinyt Helsingin Kaupunginteatterissa viime elokuusta alkaen täysille katsomoille. Se on saanut kiittävän vastaanoton sekä yleisöltä että kriitikoilta.

Katso Puoli seitsemän lähetys, jossa vieraana musikaalitähti Clarissa Jäärni.