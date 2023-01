Heinäpään jalkapallostadion -hankkeen odotetaan nytkähtävän eteenpäin lähiviikkoina

Jalkapallostadionin kaavamuutos on tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn helmikuussa, kertoo hanketta vetävän, OTC-sijoitus Oy:n Tomi Kaismo.

Tuon jälkeen valtuuston päätöksestä voi vielä valittaa noin kuukauden ajan. Mikäli valituksia ei tule, kaavasta tulee lainvoimainen ja rakennuslupaa voidaan hakea.

Kaismo kertoo kuitenkin selvittäneensä, että mikäli valitus tulee ja se menee hallinto-oikeuteen, käsittelyaika tulee olemaan noin pari vuotta. Täksi ajaksi hanke menisi Kaismon mukaan jäihin.

Mikäli taas viivästyksiä ei tule ja kaikki menee suunnitelmien mukaan, areena voisi valmistua Heinäpäähän vuoden 2024 kesällä.

Hankkeesta on jo jätetty avustushakemus opetus- ja kulttuuriministeriölle, kertoo Kaismo.

Jalkapallostadion on viivästynyt aiemminkin suunnitellusta aikataulusta. Alueelle on vaadittu tehtäväksi luonto- ja linnustoselvityksiä. Nyt muun muassa näitä tietoja on nyt täydennetty kaavaan.

