Nuorten kesätyötilanne on tänä vuonna erittäin hyvä, varsinkin palvelualalla on töitä tarjolla

Suomen korkea työllisyysaste ja työvoimapula tarkoittavat sitä, että kesätöitä hakevilla nuorilla on varaa valita töistä tänä vuonna.

Nuorten kesätyötilanne on tänä vuonna todella hyvä.

Näin arvioi työ-ja elinkeinoministeriön alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen Ylen aamussa perjantaina. Pylkkäsen mukaan tähän vaikuttaa se, että Suomessa on tällä hetkellä korkea työllisyysaste ja pulaa työvoimasta.

Kesätöitä löytyy erityisesti kaupan alalta ja palvelualoilta. Myös marjatilat, kaupungit ja seurakunnat työllistävät runsaasti nuoria kesällä.

Nuorten työelämätaitoja edistävän Talous ja nuoret TAT:n asiantuntijan Riikka Ahonvalan mukaan nuorten ensimmäiset työkokemukset ovat usein samantyyppisiä kuin peruskoulun TET-harjoittelujaksoilla. Peruskoulun työelämään tutustuminen voi siis johtaa kesätöihin.

Ahonvala kertoo, että nuoret ovat yleensä innokkaita kesätyön hakijoita. TAT:n viime vuonna julkaistun raportin mukaan noin 70 prosenttia nuorista aikoo hakee kesätöitä.

Nuoret eivät halua tehdä etätöitä

Etätöiden määrä on kasvanut runsaasti koronapandemian seurauksena. TAT:n raportin mukaan nuoret eivät kuitenkaan halua tehdä etätöitä.

Elina Pylkkänen arvioi, että nuoret kokevat etätyön hankalaksi.

– Etätöissä on se hankaluus, että jos nuori aloittaa työpaikassa ja vakihenkilöstö on etänä, on hyvin vaikea päästä työyhteisöön kiinni ja saada kokonaiskäsitys siitä, mitä työpaikalla tehdään, kertoo Pylkkänen.

”Meidän pitää puhua hyvää työstä”

TAT:n raportin mukaan jopa 32 prosenttia nuorista pelkää, että tuleva työelämä on liian raskasta. Ahonvala sanoo, että nuorille pitäisi puhua enemmän työn hyvistä puolista.

– Työ on paljon esillä mediassa ja olen monesti huomannut, että puhutaan paljon työelämän haasteista ja työstä puhutaan negatiivisesti. Nuorten on syytä kuulla myös työelämän hyviä puolia.

Pylkkänen sanoo, että on erittäin tärkeää, että nuoret kokevat olevansa tervetulleita työmarkkinoille ja heidät perehdytetään hyvin.

– Yhteiskunta odottaa, että työurat kestävät yli 40 vuotta ja jos ensimmäinen kontakti epäonnistuu, niin se merkitsee aika paljon. Silloin kriittisyys työelämää kohtaan kasvaa ja sillä voi olla huonoja seurauksia, kertoo Pylkkänen.

Katso koko keskustelu Ylen aamussa: