Maistuvatko holittomat juomat tammikuun after workeilla? Katso suorana kello 17.15

Alkoholittomien juomien kysyntä kasvaa. Litroissa mitattuna alkoholittomien tuotteiden myynti on esimerkiksi S-ryhmässä kasvanut puolitoistakertaiseksi kuluneen neljän vuoden aikana. Alko myi alkoholittomia tuotteita viime vuonna edellisvuoden tapaan yli 650 000 litraa, ja takavuosiin verrattuna kasvu on voimakasta.

Sober curious -trendissä alkoholittomaan elämäntapaan suhtaudutaan uteliaisuudella. Ilmiö näkyy ravintoloissa selvästi. Oululaisen ravintola Vennin ravintolapäällikkö Anu Hyrkäs kertoo, että kaveriporukoissa kukaan ei enää kyseenalaista sitä, jos joku seurueesta tilaakin alkoholittoman mocktailin.

– Meillä on jokaisesta cocktailista myös mocktail-versio. Niitä osataan kysyä ja ihmiset innokkaasti testailevat niitä, Hyrkäs kertoo.

Alkoholittomien mocktailien kasvava kysyntä on huomattu myös oululaisessa drinkkeihin erikoistuneessa Cocktail Companyssa. Jani Virta kertoo, että uuden menun suunnittelussa alkoholittomille versioille tulee aiempaa isompi rooli.

– Viimeisen parin vuoden aikana myös alkoholittomien tisleiden määrä on noussut paljon. Alkoholifirmat ovat alkaneet valmistaa uuttamalla ja tislaamalla maustettuja tisleitä, joissa on tuttuja alkoholeista saatavia makuja, Virta sanoo.

Samoin alkoholiprosentiltaan matalammaksi sekoitetut low alcohol -cocktailit ovat Virran mukaan viime vuosien ilmiö.

Myös alkoholittomien oluiden kysyntä on huomattu ravintola Vennissä. Anu Hyrkäs sanoo, että alkoholittomien oluiden laatu on parantunut vuosi vuodelta.

Oululaisessa Cafe Roosterissa alkoholittomien vaihtoehtojen määrä on huomattavassa kasvussa. Ravintoloitsija Tomi Kukkonen kertoo, että parissa vuodessa valikoima on kasvanut siksikin, että esimerkiksi alkoholittomien oluiden maku on parantunut.

– Siinä missä ennen valittiin hampurilaisen kanssa limukka, nyt se on yhä useammin alkoholiton olut, Kukkonen sanoo.

Alkoholittomien oluiden kysyntä on niin tasaista, että ravintoloitsija rohkenee ottaa niitä kaappiin. Tavara ei happane käsiin ja jää tappioksi.

After work virkistyy taas helmikuussa

Anu Hyrkkään näkemys on, että Oulussa after work -kulttuuri ei ole kovin isossa huudossa.

– Mutta paljon näkee sitä, kuinka ostoskassien kanssa tullaan bussi- tai autokyytiä odotellessa ottamaan lasillinen, hän sanoo.

Niin hyvää kuin se esimerkiksi työporukan yhteisöllisyydelle olisikin, Tomi Kukkosen mielestä Oulu ei ole after work -kulttuurille parasta maaperää.

– Täällä asutaan niin laajalla alueella ja kuljetaan omalla autolla. Alkoholi ei mahdu tähän yhtälöön. Alkoholittomien juomien ympärille kulttuuri voisi rakentua, hän sanoo.

Korona söi after work -kulttuuria isosti, mutta Jani Virran mukaan syksystä lähtien sekin on alkanut taas viritä.

– Tammikuussa after workit painottuvat viikonlopuille ja tipattomuuskin näkyy. Kun helmikuun puolelle päästään, uskon, että töiden jälkeen tulijat lisääntyvät huomattavasti, hän sanoo.

