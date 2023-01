Suomi lähettää tähän asti suurimman aseapunsa Ukrainaan

Suomen Ukrainalle toimittamien puolustustarvikkeiden korvattava arvo on uuden paketin myötä kaikkiaan 590 miljoonaa euroa. Apu on mahdollista, koska Ruotsin kanssa tehdään yhteistyötä.

Suomi lahjoittaa Ukrainalle lisää puolustustarvikeapua. Paketti on tähän asti suurin. Tasavallan presidentti päätti asiasta tänään perjantaina valtioneuvoston esityksestä.

Tämä on kahdestoista puolustustarvikeapulähetys Suomelta Ukrainalle. Lähetyksen sisältämien suorituskykyjen korvaamisen arvioidaan maksavan Suomelle yli 400 miljoonaa euroa. Kaikkien Suomen Ukrainalle toimittamien puolustustarvikepakettien korvattava arvo on viimeisimmän paketin myötä 590 miljoonaa euroa.

– Ukraina tarvitsee edelleen tukea puolustustaistelussaan. Nyt lähetettävä kokonaisuus puolustustarvikkeita on tähän asti päättämistämme selvästi suurin. Suomi toimittaa Ukrainaan raskasta aseistusta ja ampumatarvikkeita, sanoo puolustusministeri Mikko Savola (kesk.).

Sisällöstä ei kerrota sen enempää

Operatiivisista syistä sekä avun turvallisen perillemenon takaamiseksi avun sisällöstä, toimitustavasta tai aikataulusta ei tiedoteta tarkemmin.

Ukrainan tukeminen on esillä myös perjantaina Saksan Ramsteinissa, jossa Suomen ja Ruotsin puolustusministereiden on määrä allekirjoittaa tukea koskeva aiejulistus.

Ukrainan armeijan sotilas kuvattiin Donbasin alueen pohjoisrintamalla sunnuntaina. Kuva: AOP

Osa nyt Ukrainaan lähetettävästä Suomen antamasta puolustustarvikeavusta on mahdollista Suomen ja Ruotsin tiivistyväni yhteistyön ansiosta.

Tänään allekirjoitettavan aiejulistuksen mukaan Suomi luovuttaa Ukrainalle materiaalia, ja Ruotsi ilmaisee valmiutensa tukea Suomea tarpeen mukaan. Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat tarkastelevat ja tarvittaessa päivittävät tältä osin operatiivisia suunnitelmiaan.

Puolustushallinnot ovat selvittäneet Ukrainan tukemista sen tarvitsemalla puolustusmateriaalilla siten, ettei materiaalituki vaarantaisi Suomen tai Ruotsin kansallisen puolustuksen toteutusta.