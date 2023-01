Raportti paljastaa, miten ukrainalaisten oikeuksia poljettiin työmaalla Tampereella: kuvaavaa on jo, miten kävi tarkastajan kirjeelle

Aluehallintovirasto on tehnyt tarkastuksen ukrainalaisten työntekijöiden epäiltyyn työnantajaan, latvialaiseen yritykseen.

Rakennusliitto epäilee, että Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla on poljettu törkeästi ukrainalaisten työntekijöiden oikeuksia. Tämä on jo seitsemäs työmaa, jossa liitto on puuttunut ukrainalaisten sotapakolaisten kohteluun.

Työntekijöitä on siirretty kevytyrittäjiksi. Rakennusliiton mukaan heille maksetaan työmaalla alle puolet summasta, joka mahdollistaisi aidon yrittäjänä työskentelemisen. Epäkohdat koskevat noin 30:tä Ukrainan sotapakolaista.

Aluehallintovirasto teki marraskuussa työsuojelutarkastuksen latvialaiseen yritykseen asiakirjojen perusteella. Yle tilasi raportin luettavaksi.

Tampereen Sulkavuoreen rakennetaan isoa keskusjätevedenpuhdistamoa. Kuva: Antti Eintola / Yle

Siitä selviää, että yritykselle esitetään laiminlyöntimaksuprosessin aloittamista laiminlyöntien perusteella. Ennen laiminlyöntimaksupäätöksen tekemistä lähettävää yritystä kuullaan kirjallisesti. Mahdollista laiminlyöntimaksun suuruutta ei ole tiedossa.

Posti palautui avaamattomana

Yle ei ole tavoittanut latvialaisesta yrityksestä ketään kommentoimaan.

Vastaavia ongelmia oli myös viranomaisilla. Kuvaavaa on, että myös aluehallintovirastolla oli suuria ongelmia tietojen saamisessa.

Latvialainen yritys ei ollut asettanut edustajaa Suomeen, kuten laki edellyttää. Merkinnät osoitteesta löytyivät lopulta työmaan kulkulupaluettelossa. Tarkastaja lähetti selvityspyynnön tähän osoitteeseen, mutta posti palautti lähetetyn kirjeen avaamattomana.

Yritys ei ollut pitänyt saatavilla tietoja lähetetyistä työntekijöistä kuten laki edellyttää. Myös lukuisia muita laiminlyöntejä löytyi.

Toimitettuihin työsopimuksiin ei ollut merkitty työssä sovellettavaa työehtosopimusta. Myös työntekijöiden työaikakirjanpidossa oli puutteita. Työaikakirjanpitoon ei ollut merkitty päiväkohtaisia työtunteja, vaan vain kokonaistuntimäärä.

Aiemmin Rakennusliitto kertoi, että työntekijät olivat saaneet palkkaa vasta marraskuulta.

Latvialainen yritys ei ollut myöskään toimittanut kopiota tapaturmavakuutuksesta tai työterveyshuoltosopimusta. Työnantaja toimitti työterveyshuoltosopimuksen kuulemisen jälkeen, mutta se sopimus koski vain yhtä työntekijää.