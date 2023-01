Iso mätkähdys keskeytti Johnny Karikorven ja Lilli-koiran aamu-ulkoilun – märkä lumi voi katkoa järeämpiäkin puun oksia

Havupuista mänty on erityisen altis romahtamaan lumikuorman alla. Kotkassa puiden oksia tuli alas useita saman päivän aikana.

Kotkalaisen Johnny Karikorven aamulenkki landseer-rotuisen Lilli-koiran kanssa sai torstaina pelottavan käänteen. Karikorpi oli Lillin kanssa koirapuistossa, kun yhtäkkiä alkoi kuulua outoa ritinää ja rätinää.

– En tiennyt, mistä se tulee. Yhtäkkiä kuului hemmetinmoinen pamaus ja säikähdin kauheasti, Karikorpi kertoo.

Läheisestä männystä oli pudonnut valtavan iso oksa koirapuiston aidan päälle ja lytännyt sitä.

Karikorpi uskoo, että jos hän itse tai Lilli-koira olisivat jääneet oksan alle, huonosti olisi käynyt.

– Henki olisi lähtenyt. Yritin nostaa oksaa, mutta se oli niin painava, ettei ollut mitään mahdollisuutta, Karikorpi sanoo.

Kuuntele kahdessa minuutissa, kuinka Johnny Karikorven ja Lillin dramaattinen koirapuistoreissu sujui:

Männystä pudonnut oksa oli pitkä ja painava ja vahingoitti pudotessaan koirapuiston aitaa. Kuva: Johnny Karikorpi

Ei henkilövahinkoja

Vaihteleva sää, kova tuuli ja puiden oksiin kertynyt märkä lumi voivat katkoa puiden oksia. Juuri näin kävi Kymenlaaksossa Kotkassa torstaina.

Keskustassa sijaitsevassa Isopuistossa katkennut männyn oksa oli iso ja painava, laajalatvuksisen männyn toinen haara.

– Märkää nuoskalunta tuli hyvin lyhyessä ajassa suuri määrä. Se todennäköisesti aiheutti oksan katkeamisen, kertoo Kotkan puistotoimen työnjohtaja Satu Ylämäki.

Puiden oksia on katkeillut Kotkan keskustassa muuallakin, torstain aikana Ylämäen mukaan kymmenkunta. Esimerkiksi Lehmuskujalla katkesi oksa, joka rikkoi puun alla parkissa olleen auton tuulilasin.

Henkilövahinkoja oksista ei aiheutunut.

Kotkalainen Johnny Karikorpi ja 9-vuotias landseer-rotuinen Lilli-koira ovat parhaita ystäviä. Kuva: Johnny Karikorpi

Vaikea ennakoida

Katkeilevat puun oksat aiheuttavat kaupungille harmia, sillä putoaminen on yllätys kaikille.

– Torstaina alas tulleet puiden oksat olivat terveitä, eikä niissä ollut esimerkiksi lahovikaa, Ylämäki sanoo.

Hänen mukaansa on tyypillistä, että talvessa on muutama yksittäinen päivä, jolloin puiden oksia katkeilee reilusti.

Havupuista mänty on erityisen altis romahtamaan lumikuorman alla. Sen latvus on laaja ja leveä, ja männyssä on enemmän neulasmassaa, johon lumi voi tarttua.

– Viime vuosina olemme huomanneet, että ihmiset hakevat aika paljon puunkaatolupia männyille. Syy on juuri se, että niistä putoaa isoja oksia alas, Ylämäki sanoo.

Terveiden oksien katkeamista on vaikea ennakoida, sanoo Kotkan puistotoimen työnjohtaja Satu Ylämäki. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Puu rätisi ennen katkeamistaan

Kotkalainen Johnny Karikorpi kertoo, että oksa piti useamman minuutin rätisevää ääntä ennen katkeamistaan.

– En hahmottanut, että se ääni tuli puusta. Mietin, että tehdäänkö jossain jotain töitä, esimerkiksi hitsaushommia, hän sanoo.

Kotkan keskustan Isopuistossa on valtavia, iäkkäitä puita. Karikorven mukaan samassa puistossa tippui myös toinen, pienempi oksa, lasten leikkipuiston läheisyyteen.

Isopuiston puiden kuntoa on kartoitettu kahdesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeksi sieltä kaadettiin puita vuonna 2020.

Puistotoimen työnjohtaja Satu Ylämäki toivoo, että kaupunkilaiset ilmoittaisivat huolestuttavista puista Kotkan kaupungille.

Opettajat voisivat varoittaa myrskyn tai märän lumen aikaan kouluissa katkeilevista oksista ja päiväkodin henkilökunta huolehtia, ettei lapsia mene puiden alle.