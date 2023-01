Vuonna 2021 näytti hetken siltä, että suunnitelma onnistuisi. Nyt Elimam, 61, on kuitenkin koko omaisuutensa menettänyt turvapaikanhakija, joka asuu pienessä opiskelija-asunnossa Porvoossa. Myös hänen terveytensä on kärsinyt tapahtumista ja Elimam on joutunut olemaan sairaalahoidossa. Perhettään hän ei ole nähnyt yli vuoteen.