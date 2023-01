Suuntana Skywalker Ranch – Disney halusi elokuva-alan huipulle nousseen äänitaiteilija Heikki Kossin

Foley-taiteilija Heikki Kossi on muuttanut pois Suomesta ja aloittaa helmikuussa työt Kaliforniassa. Uusi työnantaja on elokuvaääneen keskittyvä Skywalker Sound.

Yli 15 vuotta Kokkolassa elokuviin, tv-sarjoihin ja peleihin foley-ääniä tehnyt Heikki Kossi siirtyy Yhdysvaltoihin The Walt Disney Companyn palvelukseen.

Hänen uusi työnantajansa Skywalker Sound on osa nykyään Disneyn viihdeimperiumiin kuuluvaa Lucasfilm-tuotantoyhtiötä.

Heikki Kossi on palkattu yritykseen foley-artistiksi kaksivuotisella sopimuksella. Kossin oma äänialan yritys H5 Film Sound Oy on jo lopettanut toimintansa ja työt Skywalker Soundin työntekijänä käynnistyvät helmikuun alussa.

Skywalker Sound - Lucasfilm-tuotantoyhtiön elokuvaääneen keskittyvä tytäryhtiö - George Lucas perusti vuonna 1975 nimellä Sprocket Systems - nimi vaihtui 1987, kun yritys muutti Skywalker Ranchille - Disney osti yhtiön vuonna 2012, George Lucas omistaa yhä Ranchin tilat - viime aikojen menestyksiä: Top Gun: Maverick, Avatar: The Way Of The Water ja Black Panther: Wakanda Forever - tällä hetkellä tuotannossa mm. Indiana Jones And The Dial Of Destiny ja Marvelin Ant-Man And The Wasp: Quantumania

Disney oli jo pidempään ollut kiinnostunut Kossin palveluksista ja hän on vuosien varrella ehtinyt käydä lyhyellä keikalla Skywalker Ranchilla. Noin vuosi sitten alkoi näyttää siltä, että muutto Kaliforniaan on edessä.

– He halusivat minut sinne, minä en hakenut heille töihin. Odotan tehtävää erittäin mielenkiinnolla, Heikki Kossi kuvaa rekrytointiprosessia.

Pohjalaisten perunapeltojen keskeltä Kalifornian viinivainioille

Skywalker Soundin ja ranchin, jolla se sijaitsee perusti Tähtien sota -elokuvillaan alan huipulle noussut George Lucas.

Skywalker Ranch sijaitsee noin 40 minuutin ajomatkan päässä San Franciscosta pohjoiseen. 1 900 hehtaarin laajuiset tilukset ovat edelleen yksityisaluetta, johon kuuluu navetta eläimineen, puutarhoja, viinipeltoja ja oma tekojärvi sekä ravintola- ja harrastustiloja työntekijöille.

– Se on maatila, niin kuin nimikin sanoo. Pääsiassa se on kuitenkin kymmenien elokuvaääniin vihkiytyneiden ihmisten työpaikka, jossa on hulppeat studiotilat. Siellä on muun muassa toistasataa soittajaa vetävä sali, jossa äänitetään elokuvamusiikkia. Ihan top-paikkoja elokuvaäänten tekemiseen koko maailmassa, Heikki Kossi kuvailee.

Tähän mennessä Heikki Kossi on tehnyt ääniä kaikenlaisiin elokuviin, tekijöilleen henkilökohtaisista projekteista Hollywoodin megatuotantoihin.

Skywalkerille työskenneltäessä käytännössä jokaisesta elokuvasta odotetaan menestystä. Kossin mukaan sillä ei ole vaikutusta siihen, miten hän työtään tekee.

– Tähänkin asti olen suhtautunut jokaiseen projektiin täydellä vakavuudella. Pitää ottaa huomioon, että esimerkiksi äänisuunnittelijalle tai ohjaajalle käsillä oleva elokuva, riippumatta siitä onko se satojenmiljoonien eurojen filmi tai muutamien tuhansien taide-elokuva, voi olla ainoa projekti viiteen vuoteen, Kossi tähdentää.

Duosta trioon

Kokkolassa Heikki Kossi on tehnyt foley-äänet ainoana taiteilijana, työparina on viime vuodet ollut kokkolalainen äänittäjä Lauri Marjamaa. Ranchilla Kossi työskentelee kolmen hengen tiimissä, johon kuuluvat myös toinen foley-taiteilija Shelley Roden ja äänittäjä Scott Curtis. Rodenin kanssa Kossi ehti jo työskennellä Minions-elokuvan jatko-osan parissa, joten töiden jakamisesta on ehtinyt tulla kokemuksia.

– Shelleyn kanssa jaettiin hahmot puoliksi, ei ollut väliä tehtiinkö ääni miehelle vai naiselle tai minkä kokoiselle hahmolle. Se oli hyvinkin demokraattista työskentelyä. Kolmen hengen tiimissä myös ideavaiheen aivomyrsky on luovempi. Odotan innolla! Heikki Kossi sanoo.

Itse valtiaat -televisiosarjalla ja muilla kotimaisilla tuotannoilla foley-taiteilijan uransa vuonna 2001 aloittaneen Kossin työ on muuttunut vuosi vuodelta kansainvälisemmäksi, vaikka asemapaikka pysyi Kokkolan suurteollisuusalueella hyvin vartioitujen porttien takana.

Heikki Kossi nyt jo tyhjennetyissä työtiloissaan Kokkolassa. Kuva: Ismo Vähäsarja

Vuonna 2022 ensi-iltansa saaneista elokuvista Kossin töihin kuuluvat muun muassa Suomessa vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi noussut Kätyrit: Grun tarina, Klaus Härön ohjaama Rakkaani merikapteeni ja Alli Haapasalon Tytöt tytöt tytöt. Joulukuussa Netflixissä julkaistu Alejandro Iñárritun Bardo, valekronikka kourallisesta totuuksia ja samaan palveluun maaliskuussa tuleva Luther: The Fallen Sun, tähtenään Idris Elba, saivat niin ikään foley-äänensä Kokkolasta. Samoin Batman-peleistään tunnetun Rocksteadyn keväällä julkaistava Suicide Squad: Kill The Justice League -videopeli.

Heikki Kossi - syntynyt 6.12.1969 Tampereella - foleyartisti, äänisuunnittelija, muusikko ja ohjaaja - filmografiassa yli 400 elokuvaa, tv-sarjaa ja peliä (lähde: IMDb) - äänisuunnittelun Jussi-palkinto 2022 elokuvasta Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia - USA:ssa Emmy-ehdokkuus ja äänialan Golden Reel -palkinto foleytyöstä sarjasta The Underground Railroad 2022 - elokuvataiteen valtionpalkinto 2017

Tällä hetkellä Heikki Kossi on ehdolla Tanskan elokuva-akatemian Robert-palkinnon saajaksi Sirpaleiden talo -dokumentin äänisuunnittelusta. Kossi on ehdokkaana myös yhdysvaltalaisen Motion Picture Sound Editors -järjestön Golden Reel -voittajaksi elokuvilla Bardo ja The Territory.

Kaksi vuotta sitten tiimi, johon Heikki Kossi kuului, voitti Oscarin elokuvasta Sound Of Metal.

Taiteellinen tinkimättömyys ja kekseliäisyys yhdistettynä nykyaikaiseen tekniikkaan ovat mahdollistaneet Kossi työskentelyn kaukana maailman metropoleista.

– Tässä tilassa on ollut valtavasti ominaisuuksia, joita on vaikea muualta löytää. Lattiat ovat tukevia ja soivat hyvin. Tämä on luja tiilirakennus, mikä antaa hyvän suojan ulkopuolelta tulevalle melulle. Ulkona sai olla yli sata desibeliä ääntä, että se kantautui sisälle saakka. Myös turvallisuusmielessä työskentely tehdasalueella on ollut hyvä asia, Heikki Kossi kuvaa tiloja, jotka palautuvat takaisin teollisuuden tuotantokäyttöön.

Foley-artisti kiintyy jopa rikkinäiseen ompelukoneeseen

Foley-äänet ovat äänitehosteita, jotka äänitetään elokuviin tai tv-sarjoihin varsinaisten kuvausten jälkeen, niin kuin suurin osa muistakin ääni- ja kuvatehosteista. Ne ovat niin sanottuja pisteääniä, joissa ei hyödynnetä etukäteen tehtyjä tallenteita, vaan foley-taiteilija ”näyttelee” kuvassa – ja välillä kuvan ulkopuolellakin – olevan liikkeen ääniksi jälkituotantovaiheessa.

Yleisimpiä ääniä ovat vaatteisiin ja kenkiin liittyvät äänet, kuten askeleet ja erilaiset kahinat. Hahmojen käyttämät esineet ja muut liikkeen äänet kuuluvat myös foley-taiteilijan tehtävänkuvaan.

Jos on löytänyt ainutlaatuisen esineen, joka saa sydämen lyömään vähän nopeammin, sitä tekee mieli käyttää useamminkin. Heikki Kossi

Mukaansa Kaliforniaan Heikki Kossi ottaa valtavan määrän äänten tekemiseen tarvittavaa materiaalia. Jossain päin Atlantin valtamerta seilaa parhaillaan alus, jolla on kyydissään kokonainen merikontillinen hyvin soivaa tavaraa Kokkolasta.

Kuriiripalvelu on jo toimittanut Ranchille muun muassa suuren matkalaukullisen kenkiä, ja jonkin verran tarpeistoa matkaa Kaliforniaan vielä Kossin henkilökohtaisissa matkatavaroissa.

Herää kysymys, eikö USA:ssa riitä tavaraa.

– Varmasti riittää, en epäile sitä yhtään! Mutta ei se ole niin, että tarvittavan tavaran voi löytää tuosta vain, ei voi olettaa, että niitä löytyy kaupasta. Jos on löytänyt ainutlaatuisen esineen, joka saa sydämen lyömään vähän nopeammin, sitä tekee mieli käyttää useamminkin. Kontissa on esimerkiksi ompelukoneen kehikko, joka on ihan rikkinäinen, mutta se vinkuu ja kitisee niin upeasti, että kyllä se piti ottaa mukaan, Heikki Kossi kertoo.

Heikki Kossi on pitkän yrittäjäuran jälkeen nyt Lucasfilmin työntekijä. Kuva: Ismo Vähäsarja

Alan salaisuudet

Lopuksi on tietysti kysyttävä, mikä on Heikki Kossin ensimmäinen Skywalker Soundille tehtävä elokuva ja mitä muita töitä tämän vuoden aikana uudelta työryhmältä syntyy. Ensimmäiseen kysymykseen vastaus on lyhyt:

– Sitä en voi kertoa.

Jälkimmäiseen kysymykseen vastaus ei ole paljoakaan valaisevampi:

– Tehtävä on olla töissä silloin kun työaika alkaa, Heikki Kossi naurahtaa vastaukseksi.

Helmikuun alussa työaika alkaa ja Heikki Kossi mukanaan kontillinen kokkolalaista kampetta on silloin valmiina.

Lähteet: Internet Movie Database, Lucasfilm, Wikipedia