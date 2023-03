Vedätkö eri rooleja eri ystävien seurassa? Tästä syystä se kannattaa

Olen teeskentelijä, ajattelin.

Vastapäätä kapakan pöytää istui vanha kaverini. Juttu luisti vapautuneesti, niin kuin meillä aina. Sitten paikalle tupsahti toinen ystävä toisista piireistä.

Olo valahti kiusaantuneeksi, ja ilmaisu takkusi. Tajusin, että käyttäydyn kummankin kaverin seurassa eri tavalla, enkä enää tiennyt, miten pitäisi olla.

En usko, että kaverit huomasivat sisäistä ristiriitaani, mutta tuo hetki pisti pohtimaan, että montaako roolia elämässäni vedän, ja mikä niistä oikeasti olen?

Todellisen minän myytti

Nyt, 15 vuotta myöhemmin, ajatus staattisesta minästä tuntuu absurdilta.

Se, että jakaisin samat mielenkiinnon kohteet, samanlaisen huumorin ja identtisen vuorovaikutussuhteen jokaisen kaverin kanssa, tuntuu lisäksi tilastolliselta mahdottomuudelta.

Myös tietokirjailija Mirja Hämäläinen kyseenalaistaa näkemyksen pysyvästä minästä.

– Monella tuntuu olevan visio todellisesta minästä, joka on löydettävissä. En usko, että sellaista on, vaikka perusluonteenpiirteet ovatkin muuttumattomia.

Ihmissuhteista kirjoittanut Hämäläinen kysyi tätä artikkelia varten someseuraajiltaan, muuttuuko heidän käytöksensä eri ystävien seurassa.

– Suurin osa kertoi käyttäytyvänsä eri tavalla ainakin joskus. Vain muutama vastasi, että käytös ei koskaan muutu, Hämäläinen kertoo.

En tiedä, miten moni on kokenut häpeää erilaisista rooleistaan, mutta sen tiedän, etten ole yksin. Onneksi Hämäläinen lohduttaa meitä häpeilijöitä.

– Miksi siitä huolestumaan, että on erilainen eri ihmisten seurassa? On rikkaus pystyä näyttämään itsestään eri puolia. Se on sosiaalista taituruutta, joka auttaa vaalimaan hyviä käytöstapoja ja huomioimaan toisen tarpeet.

Keskusteltavat aiheet eivät määritä ystävyyden tärkeyttä

Tutkijoiden vuorovaikutusosaamisen erityisasiantuntija Ira Virtanen Tampereen yliopistolta kannustaa hänkin monipuolisiin ystävyyssuhteisiin.

– Meissä on monia erilaisia puolia. Kun me kohdataan toinen ihminen, jonka kanssa meillä on samankaltaisia mielenkiinnon kohteita, niin me voidaan ystävystyä. Se, että jotkut puolet korostuvat toisen kanssa, mutta ei toisen, ei tarkoita sitä, että me oltais jotenkin feikkejä.

Eli synninpäästö kaikille sosiaalisille kameleonteille.

Yleisesti ajatellaan, että ystävä, jolle voi jakaa kaikista kipeimmät asiat, on se tärkein. Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen.

– Ihmissuhdetta ei voi määrittää ulkoapäin tärkeäksi tai vähemmän tärkeäksi, kertoo vuorovaikutussuhteiden tutkija Ira Virtanen.

Välillä täytyy saada purkaa sydäntään, mutta tarvitsemme myös kavereita, joiden kanssa ei tarvitse aina puhua vaikeista aiheista.

– Sydän voi kevetä hankalassa tilanteessa nimenomaan rennolla ystävyydellä, Virtanen jatkaa.

Yhdelle ystävälle voi uskoutua vaikeista asioista, toisen kanssa pidetään hauskaa, kolmannen kanssa jaetaan yhteinen harrastus.

– Arvokkaita kaikki tyynni, kunhan osapuolten mielestä vuorovaikutus tuottaa hyvää mieltä ja ymmärretyksi tulemisen kokemuksia, on tasavertainen ja vapaaehtoinen.

Luonnollisesti yksi ystävyyssuhde voi palvella useampaa tarkoitusta, mutta se ei tee yksiulotteisemmista kaveruuksista vähemmän tärkeitä.

Ystävyyssuhteen voi päivittää

– Viestintä toiselle ihmiselle käynnistää mahdollisuuden ryhtyä rakentamaan vuorovaikutussuhdetta, Virtanen kertoo.

Tapa, jolla viestitään toinen toiselle, muovaa suhdetta eli sen laatua, sen syvyyttä, sen erityisyyttä. Suhde on sellainen kuin sen vuorovaikutus on.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka eri ystävyyssuhteilla voi olla erilaiset funktiot, ei ystävyyttä pidä kuitenkaan nähdä staattisena asiana sen enempää kuin itseäkään.

– Ystävyys on nimenomaan dynaaminen. Voimme viestintäämme muuttamalla tai mukauttamalla muuttaa myös suhteen laatua. Tätä voi soveltaa myös niihin ystävyyksiin, joissa totuttu puhetapa tai tekeminen tuntuu tänä päivänä vanhentuneelta, Virtanen kannustaa.

Eli vanhasta bilekaverista voi saada hyvää museoseuraa, kun ystävyyttä uskaltaa vähän tomuttaa.

– Kannattaa rohkeasti ehdottaa uusia tai päivitettyjä tapoja olla yhdessä, sillä meissä on monia puolia ja mahdollisuuksia. Se, keitä me ollaan tässä maailmassa, vahvistuu toisten ihmisten kautta. On tärkeää ylläpitää erilaisia vuorovaikutussuhteita, koska silloin se meidän monimuotoisuus tulee esiin.