Harvinainen teatteritapaus: Eino Leinon tuonpuoleinen elämä kerrotaan Kajaanissa nukketeatterin keinoin

Kajaanin kaupunginteatteri saa lauantaina kantaesityksen Ruisräikkä, joka on aikuisten nukketeatteria. Näytelmän on tarkoitus lähteä kiertämään Suomea.

Ruisräikkä kertoo runoilija Eino Leinon kuulumiset tuonpuoleisesta. Esityksessä eletään vuotta 2023 ja runoilija asustaa huoneessa, jota ikuisuudeksi kutsutaan. Leinon päivät kuluvat keksintöjä nikkaroidessa ja seurustellessa ystävien kanssa.

Näytelmä on seikkailukertomus runollisessa ympäristössä.

– Kirjailija tuonpuoleisessa viettää pitkäveteisiä päiviään, mutta sitten arvovaltaiselta taholta tulee sellainen tilaus, jota ei voi ohittaa, näytelmän ohjaaja-käsikirjoittaja Markku Hernetkoski kertoo.

Eino Leinoa esittää Perttu Hallikainen. Hänelle Ruisräikän tekeminen on ollut mielekästä.

– Varsinkin kun liikutaan tuonpuoleisen maisemissa, niin kellään ei ole minkäänlaista ennakkokuvaa siitä, minkälainen pitäisi olla, sanoo Hallikainen.

Esityksessä nähdään yhteensä 11 nukkea. Hernetkoski vertaa nukkejen tekemistä jossain määrin kuvanveistoon.

– Nuken rakenteen kannalta kuitenkin täytyy ajatella sitä esittämistä hyvin paljon ja mitä sen pitää pystyä tekemään, hän täsmentää.

Hallikaisella oli haasteita nuken käsittelytekniikan opettelemisessa.

– On muistettava aina, mihin nukke katsoo ja miten saada se hengittämään. Nukke täytyy pitää elossa.

Muun muassa taloudenhoitaja Marjattaa esittävällä Teija Töyryllä on paljon aiempaa kokemusta nukketeatterista, mutta Kajaanissa se on ollut pääasiallisesti lapsille suunnattua. Ruisräikkää varten hänen on pitänyt opetella käsittelemään nukkeja uudella tavalla.

– Aiemmin käyttämissäni nukeissa liikkuvat vain pää ja suu. Näissä liikkuvat kädet, jalat ja vartalo kokonaisuutena sekä niitä pidetään kiinni eri kohdasta.

Teija Töyry näyttelee useita eri rooleja, jotka hän erottaa toisistaan äänitekniikoilla. Kuva: Ia Samoil

Muuten hänestä lapsille tehtävä nukketeatteri ei poikkea aikuisille esitettävästä lainkaan.

– Molempia tehdään yhtä kunnianhimoisesti samalla kontaktilla. Perustekniikka on aina sama eli nukettaja kulkee nuken takaraivon kautta nukkeen ja nukke on se, joka näyttelee.

Suomessa vielä tuntematon taiteenmuoto

Markku Hernetkoski on näytelmän käsikirjoittamisen ja ohjaamisen lisäksi suunnitellut lavastuksen, puvustuksen sekä näytelmän nuket.

Hernetkoski luonnehtii näytelmää suureksi taiteelliseksi tilaisuudeksi hänelle itselleen.

– Tässä tapauksessa tehtäväkenttä on ollut vähän laajempi, mitä normaalisti visualistin työ on, kertoo tavallisesti lavastajana työskentelevä Hernetkoski.

Hernetkoskella on pitkäaikaista kiinnostusta ja aiempaa kokemusta nukketeatterin tekemisestä. Hän kertoo Suomessa aikuisille suunnatun nukketeatterin olevan edelleen harvinaista, mutta Keski-Euroopassa se on ollut vakavasti otettava taidemuoto jo vuosisatojen ajan.

Näytelmällä Hernetkoski haluaa tuoda esille kauneuden ja leikin, mikä on Eino Leinon runoudessa läsnä. Leinon runoista kuullaan esityksen aikana useita katkelmia.

– Tämä on hyvin esteettinen esitys sekä kielen että visuaalisen puolen kannalta.

Mutta miksi Eino Leino ei näytä Eino Leinolta?

– Kukaan ei voi sanoa, että Eino Leino tuonpuoleisessa on juuri tämänlainen eli tällä kertaa Eino Leino tuonpuoleisessa on juuri tämänlainen kuin minä olen, Perttu Hallikainen naurahtaa.

Ruisräikän on tarkoitus lähteä kiertämään Suomen eri maakunnissa.

– Näytelmä on sillä tavalla suunniteltu erityiskokonaisuus, että se on mahdollista irrottaa näyttämöltä ja kuljettaa tilaajan osoittamaan paikkaan, kertoo Markku Hernetkoski.

