Mistä tietää, että on lyönyt päänsä maahan vaarallisesti? Lääkäriin on syytä lähteä etenkin kahdesta syystä

Useimmiten liukkailla kaduilla kaatuessa syntyvät päävammat ovat lieviä, mutta on tärkeä tunnistaa milloin on syytä hakeutua lääkäriin.

Aivotärähdys on tyypillinen lievä päävamma. Sillä, millaisella vauhdilla pää alustaan kolahtaa, on lääkärin mukaan iso merkitys.

Liukkaalla talvisäällä tossut voivat äkkiarvaamatta näyttää kohti taivasta ja pää kopahtaa maahan. Kysyimme Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin aivovammapoliklinikan osaston ylilääkäriltä Ivan Marinkovicilta, mistä tietää pään kolahtamisella maahan olevan vakavia seurauksia.

Aivotärähdys tyypillinen lievä vamma

Ylilääkäri Ivan Marinkovicin mukaan useimmiten pään maahan lyömisestä seuranneet vammat ovat lieviä. Hän kannustaa ensimmäisenä tarkistamaan, onko tullut kuhmuja, mustelmia, vuotaako verta tai tuntuuko kovaa kipua pään alueella.

Esimerkiksi aivotärähdys on hyvin usein varsin lievä vamma, jonka oireina ovat lievä päänsärky, ohimenevä huimaus ja oksentaminen. Tällaisissa tapauksissa tilanteen seuranta kotona voisi olla riittävää, kunhan varmistetaan, että aivotärähdyksen saaneella on seuraa.

Lääkäriin erityisesti kahdesta syystä

Tajuttomuus tai muistikatko pään lyömisen jälkeen ovat asioita, joiden takia on syytä hakeutua lääkäriin.

– Nämä kaksi ovat diagnostisia kriteereitä jo lieväänkin aivovammaan. Myös kova päänsärky on syytä ottaa vakavasti, Marinkovic sanoo.

Hänen mukaansa päänsä lyömisestä seuranneessa vakavassa vammassa on kyse tyypillisesti eritasoisista verenvuodoista aivokalvojen alaisesti tai aivojen sisällä. Toisinaan nämä voivat vaatia leikkaushoitoa.

– Monestihan on niin, että ihminen on ollut tilanteessa yksin, eikä muista mitä on tapahtunut. Silloin silminnäkijöiden tiedot tapahtuneesta ovat todella tärkeitä, hän sanoo.

Vammaenergialla on väliä

Marinkovicin mukaan ratkaisevaa ei ole, mihin kohtaan päätä vamma syntyy vaan millaisella nopeudella. Hän kutsuu tätä vammaenergiaksi.

– Seuraukset voivat olla hyvin erilaiset, jos kaatuu esimerkiksi kovasta vauhdista sähköpotkulaudan kyydistä tai vaihtoehtoisesti liukastuu ja lyö päänsä maahan.

Vaikutusta on myös sillä, onko pään suojana ollut esimerkiksi kypärää ja minkälainen terveydentila kaatuneella on.

– Jos ihminen käyttää esimerkiksi verta ohentavaa lääkitystä niin se voi nostaa riskiä saada tavallista vuotavampi vamma. Siinä tapauksessa pienikin vammaenergia voi tuottaa vakavamman vamman, jos oikein ikävästi käy.

Lapsen kanssa lääkäriin

Marinkovic suosittelee, että päänsä loukannut lapsi vietäisiin aina lääkärintarkistukseen tai muulla tavoin kysyttäisiin lääkärin arviota tapahtuneesta.

Hänen mukaansa pienen lapsen voi olla haastavaa kertoa tuntemuksistaan ja siitä, mitä on tapahtunut. Se lisää haastetta myös lääkärille arvioida tilanteen vakavuutta.

– Useimmiten kuitenkin selvitään aivotärähdyksellä, joka voi aluksi vaikuttaa dramaattisemmalta kuin todellisuudessa on.

Voit keskustella aiheesta 22.1. kello 23:een saakka.

Katso tästä vinkit oikeaoppiseen kaatumiseen: