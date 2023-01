Uhkapelien monopoli horjuu jo – vapautetaanko pian myös viinien ja lääkkeiden myyntiä?

Onko aika ajanut monopolien ohi?

Yli 80 vuotta vanhan rahapelimonopolin loppu häämöttää jo. Myös Alkon ja apteekkien asema voi nousta pöydälle kevään hallitusneuvotteluissa.

Valtion monopoleja eli yksinoikeuksia, jotka on Veikkauksella ja Alkolla, on perusteltu peli- ja alkoholihaittojen ehkäisyllä.

Tuuli näyttää puhaltavan nyt kohti vapaampaa taloutta. Se näkyy eduskuntapuolueiden vastauksissa Ylen kyselyyn.

Monopolit haastaa nyt tekniikan kehitys. Vanha sääntely ei enää tepsi netissä.

Veikkauksen asema muuttuu ensimmäisenä

Yle kysyi eduskuntaan valituilta puolueilta, mitä ne tekisivät alkoholin, pelien ja apteekkien sääntelylle.

Lähes kaikki puolueet – myös pääministerin paikasta taistelevat kokoomus, perussuomalaiset ja SDP – ovat valmiita hyväksymään Veikkauksen monopolin purkamisen. Vain kristillisdemokraatit torjuu sen, mutta hekin voisivat myöntyä, jos Veikkaus ei muuten pärjää.

– Kyllä tämä monopoli on keisari ilman vaatteita, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

Useimmat puolueet haluavat nähdä Veikkauksen tilanteesta tehtävän selvityksen, ennen kuin lyövät kantansa lukkoon. Selvitys tehdään kevään aikana.

Vielä ei ole arviota siitä, miten monopolin purku vaikuttaisi pelituottoihin ja -haittoihin.

Ammattivedonlyöjä Juuso Tikanoja arvioi, miten Veikkauksen monopolin purkaminen vaikuttaisi tavallisen vedonlyöjän arkeen.

Rahapelaajan maailma ei mullistuisi

Kaavailussa lisenssijärjestelmässä myös ulkomaiset peliyhtiöt saisivat Suomessa luvan digitaalisiin rahapeleihin, kuten nettikasinoihin ja vedonlyöntiin. Yhtiöt maksaisivat veroa Suomeen, ja niiden pelit olisivat Suomen viranomaisten valvonnassa.

Pelaajien maailma ei mullistuisi, sillä ulkomaisia pelejä voi jo nyt pelata laillisesti netissä.

Pelimaailma kuitenkin selkiytyisi ja helpottuisi. Luvan saaneisiin peliyhtiöihin voisi lähtökohtaisesti luottaa, ammattivedonlyöjä sanoo.

– Ei tarvitsisi itse googlettaa, onko tämä yhtiö maksanut voitot asiakkaille. Tarjonta olisi selkeästi saatavilla, ja kertoimia voisi helpommin vertailla. Se voisi parantaa tavallisen vedonlyöjän mahdollisuuksia, helsinkiläinen Juuso Tikanoja sanoo.

Veikkauksen monopolin peruste on ollut rahapelihaittojen ehkäisy. Se murenee, kun yhä suurempi osa pelaamisesta menee ulkomaille. Lisäksi Veikkaus ei ole kovin hyvin onnistunut pitämään haittoja kurissa.

– On kestämätöntä, että pelaamisen tuotot menevät enenevissä määrin muualle, kun niistä koituvat haitat jäävät Suomeen, keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli sanoo.

Ammattivedonlyöjä Juuso Tikanoja sanoo, että vedonlyöjän arki ei paljon muutu Veikkauksen monopolin murtuessa, koska jo nyt voi pelata voi pelata laillisesti ulkomaisten peliyhtiöiden pelejä. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Veikkaus itse avasi puolueiden silmät

Suomi on Euroopan viimeisiä rahapelimonopoleja. Ruotsi siirtyi lisenssijärjestelmään 2019.

Yksinoikeuden vankka tuki on perustunut siihen, että Veikkaus on tukenut esimerkiksi urheilua, kulttuuria ja nuorisotyötä noin miljardilla vuodessa. Rahat ovat olleet korvamerkittyjä edunsaajille, mutta ne on jo päätetty siirtää valtion budjettiin.

Veikkaus totesi (siirryt toiseen palveluun) viime elokuussa, että yhtiöllä on pian hallussaan enää puolet netin pelimarkkinoista. 50 prosenttia on pidetty kriittisenä rajana. Tämä avasi poliitikkojenkin silmät.

Nettipelien osalta monopoli murtuu. Peliautomaatteihin, arpapeleihin ja Lottoon se voisi edelleen jäädä.

– Automaatit, jotka aiheuttavat suuria pelihaittoja, on poistettava näkyviltä ja loton kaltaiset harmittomammat pelit pidettävä jatkossakin yhteisenä omaisuutena, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo sanoo.

Taloustieteilijä Mika Maliranta pohtii, miten maailman muutos vaikuttaa monopoleihin.

Onko aika ajanut monopolien ohi?

Laboren johtaja ja Jyväskylän yliopiston taloustieteen professori Mika Maliranta toteaa, että ratkaisut, jotka ovat olleet optimaalisia ja järkeviä menneisyydessä, eivät ole sitä välttämättä tulevaisuudessa.

– Teknologinen muutos on tyypillisesti tekijä, joka vaikuttaa markkinoihin niin, että vanha sääntely ei enää tehoa samalla tavalla kuin aiemmin. Nettipelaamisen valvonnassa on vaikeita käytännön ongelmia, Maliranta sanoo.

Taloustieteilijä korostaa, että hän ei itse ota kantaa siihen, pitäisikö monopolit purkaa. Se on poliitikkojen tehtävä.

Tuleeko seuraavasta hallituksesta monopolien kaataja?

Jos uusi hallitus muodostetaan kilpailun ja valinnanvapauden nimeen vannovan kokoomuksen johdolla, monopolien asema ei ole taattu.

– Monopoli ei ole yleensä hyvä ratkaisu terveyshaittojen tai muiden ongelmien ratkaisemiseen. Ne ovat historiallisia jäänteitä, kokoomuksen Kai Mykkänen sanoo.

Helsinkiläinen Monica Anderson säilyttäisi viinit vain Alkon myynnissä, koska Alkossa saa asiantuntevaa palvelua. Kuva: Sakari Piippo / Yle

Alkon purku vaikeampaa kuin Veikkauksen

Puolueet horjuttavat myös Alkon monopolia. Kokoomuksen ohella vihreät ja Liike Nyt toisivat viinit ruokakauppoihin.

Se tarkoittaisi käytännössä Alkon monopolin murtumista, sillä suurin osa Alkon myynnistä tulee viineistä. Alkolla säilyisi yksinoikeus väkeviin juomiin.

Haitat kokoomus pitäisi kurissa ruokakauppojen alkoholimyynnin valvonnalla ja alkoholiveron nostolla.

Alkoholin myynnin vapauttamista ajavat puolueet eivät ole kovin radikaaleja. Ainakin yhden tuoreen kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan enemmistö suomalaisista sallisi viinien myynnin ruokakaupoissa.

Alkon monopolin murtaminen voi olla silti vaikeampaa kuin Veikkauksen.

Ainakin jos kokoomus ja SDP muodostaisivat hallituksen, viinejä ei todennäköisesti lähivuosina ruokakaupan hyllyillä nähtäisi.

– Riskinä on se, että haitat ylittävät moninkertaisesti hyödyt. Siksi näemme, että Alkon monopoliasemaa ei ole syytä romuttaa, SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoo.

Keskusta on samoilla linjoilla. Perussuomalaiset ei ota vielä kantaa asiaan.

– Keskustelu siitä, että tulisiko viinejä saada ruokakauppaan, on ihan mielenkiintoinen. Perussuomalaiset tekee päätöksen asiasta, jos se tulee vastaan hallitusneuvotteluissa tai eduskunnassa, perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio sanoo.

Voitonpyynti ei automaattisesti lisää haittoja

Veikkauksen ja Alkon monopolien perustelu on ollut ehkäistä niiden tuotteiden yksilöille ja yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja, kuten riippuvuutta, sairauksia, onnettomuuksia ja taloudellista ahdinkoa.

Mutta mitä siitä seuraa, jos yksityiset yritykset päästetään kilpailemaan vakavia haittoja aiheuttavilla tuotteilla?

Kristillisdemokraatit torjuu juuri siksi Veikkauksen monopolin purkamisen.

– Nykyisessäkin järjestelmässä on omat ongelmansa, mutta lisenssipelaamisen myötä rahapelien mainonta ja tarjonta kasvaisivat ja samalla haitat lisääntyisivät, kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen sanoo.

Ammattivedonlyöjä Juuso Tikanoja sanoo, että kansainväliset peliyhtiöt ottavat yleensä pelihaittoja huomioon siinä missä Veikkauskin. Mutta netissä on myös pelien ”villi länsi”. Lisenssijärjestelmä voisi karsia sen käyttöä.

Taloustieteilijän mukaan yksityisten yritysten voitonpyynti ei automaattisesti lisää haittoja.

– Kun rahapeliyhtiöitä on paljon ja ne lisenssit ovat näille yhtiöille erittäin arvokkaita, niin se, että valvoja esimerkiksi uhkaa ottaa lisenssin pois voi olla aikamoinen pelote, Mika Maliranta sanoo.

Vastaavaa sääntelyä voidaan käyttää myös, jos alkoholin myyntiä vapautetaan.

– Alkoholivero on yksi keino. Saatavuutta voidaan rajoittaa myös silloin, kun alkoholia voivat myydä monet yhtiöt. Lopputulos riippuu paljon käytännön ratkaisuista, joilla sääntelyä toteutetaan, Maliranta sanoo.

Taloustieteilijä huomauttaa, että valinnanvapauden lisääminen voi olla yhdelle kuluttajaryhmälle eduksi ja toiselle haitaksi.

– Tämä on poliittisen harkinnan paikka, Maliranta sanoo.

Apteekkeja lisää – kipulääkkeiden myynnin vapautus epäilyttää

Apteekit eivät ole valtion monopoli, mutta apteekkareiden yksinoikeus. Vain proviisorit voivat saada apteekkiluvan.

Taloustieteilijä Mika Maliranta sanoo, että yksinoikeudet ovat arvokkaita.

– Apteekkarien tulot kertovat siitä. Viime kädessä kuluttajat, lääkkeiden ostajat, sitten maksavat. Meidän hintatasomme voi olla korkea tämän järjestelmän vuoksi.

Monet puolueet haluavatkin purkaa apteekkitoiminnan sääntelyä kilpailun lisäämiseksi.

Ensisijaisesti useat puolueet, kuten kokoomus, SDP ja vihreät, luopuisivat apteekkien määrän ja sijainnin säätelystä. Reseptivapaiden lääkkeiden myynnin vapauttamiseen suhtaudutaan varauksellisemmin.

– Apteekkien määrän sääntelystä voitaisiin luopua, mutta pidetään lääkkeet apteekeissa, joita jatkossa olisi nykyistä enemmän, SDP:n Antti Lindtman linjaa.

Vihreät ja kokoomus olisivat valmiita itsehoitolääkkeiden myyntiin kaupoissa. Vihreät edellyttäisi siihen lupajärjestelmää, Kokoomus valvontaa ongelmakäyttäjien varalle ja farmaseutin neuvonnan tarpeen arviointia.

– Nykyinen apteekkijärjestelmä ylläpitää kiistatta tehottomuutta, joka on pois kuluttajilta, vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Atte Harjanne sanoo.

Myös perussuomalaiset ja RKP voisivat sallia itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamisen, jos turvallisuus voidaan taata.

– Tulisi vaatia, että lääkkeiden myynnille on nimetty vastuuhenkilö. Mikään uudistus ei saa vaarantaa apteekkiverkostoa. Apteekkeja tarvitaan koko maassa, myös maaseudulla, RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz sanoo.

Kristillisdemokraatit torjuu lääkkeiden myynnin kaupoissa. –Monet reseptivapaat lääkkeet ovat väärin käytettyinä jopa hengenvaarallisia, esimerkiksi parasetamolilla ja ibuprofeenilla voi olla vakavia sivuvaikutuksia liian suurina annoksina, Räsänen sanoo.

Liike Nyt on samoilla linjoilla.

– Jos käsikauppalääkkeet vapautetaan, seuraa siitä varmuudella lääkkeiden haittojen lisääntyminen. Samoin apteekkien määrä tulee radikaalisti vähenemään, Liike Nytin Harry Harkimo sanoo.