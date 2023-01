Nuoret saavat oman sivuston tunnistaakseen rikoksen ja saadakseen apua

Poliisi ja sisäministeriö ovat tehneet verkkosivuston, joka auttaa nuoria muun muassa rikosilmoituksen tekemisessä. Tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa kaikille.

Miten tunnistan tilanteen, jossa on tapahtunut rikos? Mistä saan apua, jos olen kohdannut rikoksen? Onko rikosilmoituksen tekeminen vaikeaa?

Poliisi ja sisäministeriö ovat yhdessä kehittäneet verkkosivuston (siirryt toiseen palveluun), joka antaa lapsille ja nuorille vastauksia näihin kysymyksiin.

Sivusto koostuu kolmesta eri osa-alueesta: avun hankkimisesta, tiedoista ja testeistä sekä yhteydestä poliisiin.

Sivusto sisältää myös ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen ja ohjaa tarvittaessa erilaisiin nuorille suunnattuihin auttaviin palveluihin.

– Sisäministeriön tavoitteena on, että Suomi on maailman turvallisin maa kaikille ihmisille ja ihmisryhmille. Sekä riski oireilla rikoksilla että alttius joutua rikoksen uhriksi ovat suurimmillaan nuoruudessa, ja lasten ja nuorten kohtaama rikollisuus on myös herättänyt viime vuosina erityistä huolta. Nuoria auttavia tahoja on paljon, mutta niistäkään ei tähän saakka ole löytynyt kootusti tietoa, kertoo asiantuntija Eeva Koivunen sisäministeriöstä.

Yhteistyökumppaneita ovat Rikosuhripäivystys, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten chat, Nuorten Exit ja Mieli ry:n Sekasin-chat.

Suuri osa nuorten rikollisuudesta on piilorikollisuutta

Suuri osa nuoriin kohdistuvasta ja nuorten tekemästä rikollisuudesta on piilorikollisuutta, joka ei tule viranomaisten tietoon eikä näy tilastoissa.

– Nuoret kaipaavat tietoa ja tukea rikoksiin liittyen. Yhteistyökumppaneiden kanssa rakennettu sivusto ohjaa pohtimaan näitä teemoja oman reflektion kautta ja tarjoaa ratkaisuja tunnistaa tilanteita, joissa rikos on tapahtunut. Lisäksi annetaan konkreettisia neuvoja rikosilmoituksen tekemiseen ja avun hakemiseen, kertoo ylikomisario Miia Lehtinen Poliisihallituksesta.

Sivuston tavoitteena on lisätä 12–18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ilmituloa poliisille sekä pyrkiä parantamaan heidän asemaansa rikosten uhreina ja turvaamaan oikeus avunsaantiin.

Sivustolle kootut materiaalit toimivat apuna myös nuorten kanssa toimiville ammattilaisille, niin järjestö- ja viranomaistyössä kuin koulujen oppimateriaalinakin. Nuoret ovat testanneet ja osallistuneet sivuston tekemiseen.