Huumekauppiaiden reviiritaisto purkautuu Tukholmassa pommiaaltona, jonka räjähdyksillä säikytellään perheenjäseniä

TUKHOLMA Rinkeby, Enskededalen, Gubbängen, Farsta....

Joulupäivästä lähtien Tukholman seudulla on ollut kymmenen ampumistapausta ja yhdeksän räjähdystä. Iskuissa on kuollut kolme ihmistä.

Tuoreimmat iskut ovat eilisillalta ja viime yöltä. Iltakymmeneltä räjähti pommi Årstassa ja aamuyöllä joku ampui Farstassa kohti asuntoa, jossa asukkaat olivat kotona.

Viime viikkoina iskut ovat olleet luonteeltaan erilaisia. Enää ne eivät tapahdu pelkästään ongelmalähiöissä. Esimerkiksi tiistaina pommi räjähti ”Tukholman Kalliossa” eli Södermalmilla ja tuhosi ravintolan sisäänkäynnin.

Iskujen määrään nähden henkilövahinkoja on tullut toistaiseksi vähän.

Poliisi on ottanut kiinni kymmenen henkilöä, mutta iskut jatkuvat. Ola Österling Tukholman poliisista arvioi Ruotsin radion haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että selitys on siinä, että Tukholmassa on arviolta 1 500 rikollisjengeihin kuuluvaa.

Österlingin mukaan nyt näyttäisi olevan kyse rikollisjengien välienselvittelystä asein ja räjähtein.

Useissa tapauksissa iskujen kohteeksi joutuneissa taloissa asuu joko poliisille entuudestaan tuttuja rikollisia tai kahden rikollisjengin johtajien läheisiä.

Taistelu Sundsvallin huumekaupan herruudesta

Esimerkiksi SVT:n rikostoimittajien tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) poliisin oletus on, että että väkivallan perimmäinen syy on taistelu Sundsvallin huumekaupan herruudesta.

Huumekauppaa on hallinnut 24-vuotias jengijohtaja, joka oleskelee Dagens Nyheterin mukaan (siirryt toiseen palveluun) nyt ulkomailla. Hänet haastaa nyt Turkkiin siirtynyt rikollisjohtaja, joka tunnetaan lempinimellä ”Kurdiska räv” eli ”Kurdi-Kettu”.

SVT:n rikostoimittaja Diamant Salihu (siirryt toiseen palveluun) sai viime vuonna yhteyden rikollispomoon Turkissa. Turkkilaislähteiden mukaan Turkin kansalaisuus oli järjestynyt rahalla eli kiinteistökaupoilla.

Turkin poliisi on SVT:n tietojen mukaan kuulustellut häntä, mutta päästänyt hänet vapaalle jalalle. Rikollispiireissä Turkkia kutsutaan gangstereiden paratiisiksi.

Pelottelun kohteena perheenjäsenet

Joulunajan ja alkuvuoden iskujen erityispiirrre on ollut se, että ne ovat osin kohdistuneet osoitteisiin, joissa asuu tai työskentelee jengijohtajien perheenjäseniä tai muita läheisiä. Näin epäillään olleen ainakin Södermalmin ravintolaiskussa, iskussa toimistotaloon Kistassa ja laukauksissa kerrostalojen sisäänkäynteihin tai asuntoihin eri puolilla Tukholmaa.

Vaikka nyt epäillyt jengitaistelun päähenkilöt ovat aikuisia, on yli puolet epäillyistä poliisin perjantaisten tietojen (siirryt toiseen palveluun) mukaan alle 18-vuotiaita.

Oppositiossa oleva sosiaalidemokraattinen puolue vaatikin perjantaina, että ennaltaehkäisevät toimet on nyt ulotettava alkamaan kuusivuotiaista.

Rikosprofessori: Ruotsin muu väkivalta vähentynyt

Eläkkeellä oleva rikosoikeuden professori Jerzy Sarnecki ei halua vähätellä väkivallantekoja, mutta haluaa panna ne Ylen ruotsinkielisen toimituksen haastattelussa mittasuhteisiin.

Sarneckin mukaan kaikki muu väkivalta on Ruotsissa viime vuosina vähentynyt, myös perinteiset pohjoismaiset humalassa tehdyt väkivallanteot.

Sarnecki pitää jengiväkivallan motiiveja käsittämättöminä.

– Pelotellaan, tavoitellaan statusta ja kostetaan. Henkilökohtainen kosto vaikuttaa painavan paljon. Ja kuten rikolliset itse perustelevat: on tapettava tai joutuu itse tapetuksi.