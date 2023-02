Auli Viitalan kolumni: Tietenkin koulutus periytyy

Kolumni Kolumneja kirjoittaa laaja joukko Ylen ulkopuolisia tekijöitä. Lue kolumneja

Autoin lasta lukion lyhyen matematiikan läksyissä. Aiheena oli aritmeettinen lukujono. En muistanut, mitä sana tarkoittaa, koska en ole harrastanut matematiikkaa lukion jälkeen, mutta asia muistui mieleen tehtäviä tutkaillessa. Selvisimme läksyistä!

Autan lapsiani koulutyössä paljon, niin kuin äiti auttoi minua. Olen oppinut häneltä, että läksyissä auttaminen kuuluu vanhemmuuteen, vaikka muissa asioissa olen kaikkea muuta kuin superäiti.

On sanomattakin selvää, että kaikilla vanhemmilla ei ole osaamista tai aikaa käydä kotona läpi lukion oppimäärää.

Jokin aika sitten kohistiin tutkimuksesta, jonka mukaan nuorten osaamistaso on heikentynyt ja sosioekonomisen taustan vaikutus koulupolkuun on kasvanut. Koulutuksen periytymistä pidetään merkkinä luokkayhteiskunnasta, ja Suomessa on pitkään ylpeilty sillä, että meillä sosiaalinen liikkuvuus on suurta.

Eriytyminen alkaa jo ennen kouluikää. Me, jotka luemme itse paljon, viemme jo sylivauvat kirjastoon. Jos kirjallinen kulttuuri on itselle tuttua, iltasatu (siirryt toiseen palveluun) kuuluu asiaan, ja sillähän on tunnetusti iso vaikutus kielen kehitykseen.

Eriytyminen alkaa jo ennen kouluikää. Me, jotka luemme itse paljon, viemme jo sylivauvat kirjastoon. Jos kirjallinen kulttuuri on itselle tuttua, iltasatu (siirryt toiseen palveluun) kuuluu asiaan, ja sillähän on tunnetusti iso vaikutus kielen kehitykseen.

Minulla on siis perittyä henkistä pääomaa, ja siirrän sitä lapsilleni. Jos taas on taloudellista pääomaa, voi ostaa tukiopetusta. Ilmiö on laajempi kuin uskot, sillä ihmiset eivät mielellään puhu siitä, että ostavat lapselleen kielten tai matematiikan tunteja.

On käynyt niin, että on helpompi opettaa itse tai maksaa tunneista kuin vaatia koululta tukiopetusta.

Minun kouluaikoinani valmennusfirmat järjestivät kursseja lääkikseen tai oikikseen pyrkijöille, mutta nyt voi klikkailla ostoskoriinsa yksityisopetusta jo peruskoululaiselle noin 60 e/t. Minusta se on ihan mahdottoman kallista, toisten mielestä hyvä sijoitus tulevaisuuteen.

Vaikea sitä on kritisoida, että vanhemmat haluavat tasoittaa lapsensa tietä ja tietenkin siihen suuntaan, joka itselle on tuttu. Mutta eriarvoisuutta se lisää.

On käynyt niin, että on helpompi opettaa itse tai maksaa tunneista kuin vaatia koululta tukiopetusta. Mutta juuri koulutetun keskiluokan pitäisi kantaa huolta opetuksesta, koska meille se on tuttu toimintaympäristö.

Kaikki vanhemmat haluavat lapsilleen hyvän elämän, mutta eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta sen esteet ovat erilaisia.

Yksi tekijä, joka vaikuttaa koulutuksen periytyvyyteen, ovat erilaiset kasvatusasenteet. Taloustieteilijä Daron Acemoğlu on osoittanut, että sosioekonominen asema vaikuttaa tavattoman paljon siihen, mitä opettaa jälkikasvulleen.

Lyhyesti sanottuna työväenluokassa vanhemmat korostavat enemmän ahkeruutta (hard work) ja tottelevaisuutta kuin keskiluokka tai eliitti. Mitä korkeammalla hierarkiassa vanhemmat ovat, sitä todennäköisemmin he haluavat lapsistaan pikemminkin itsenäisiä kuin tottelevaisia tai työtä pelkäämättömiä. Aineisto on valtava, 43 000 tuhatta ihmistä, ja vastaansanomaton (siirryt toiseen palveluun).

Acemoğlu selittää eroa sillä, että duunariduuneissa menestyminen vaatii ahkeruutta ja tarkkuutta, kun taas virkamiesammateissa menestys vaatii itsenäistä harkintaa ja sosiaalisia taitoja.

Kaikki vanhemmat haluavat lapsilleen hyvän elämän, mutta eri yhteiskuntaluokkien näkökulmasta sen esteet ovat erilaisia.

Erilaisen pääoman ja erilaisten kasvatusasenteiden lisäksi lapset naulitsee yhteiskuntaluokkaan luokkajärjestelmä itsessään. Koulutus nimittäin vaikuttaa ihmisen yhteiskunnallisen identiteettiin eli siihen, millaisten asioiden ihminen katsoo kuuluvan kaltaisilleen.

Yhteiskunnallisen osallisuuden tutkijat käyttävät termiä affektiivinen köyhyys (siirryt toiseen palveluun) siitä, että pienituloiset eivät esimerkiksi äänestä, vaikka kannattaisi, koska heille tarjotaan toistuvasti identiteettiä päätöksenteon kohteena, ei vallankäyttäjänä.

Samat näkymättömät rakenteet vaikuttavat myös siihen, millaista tulevaisuutta nuori pitää itselleen mahdollisena ja tavoittelee.

Vaikka suuri keskiluokka, joka on eniten äänessä mediassa, pitää tavoiteltavana ja kenelle tahansa myös mahdollisena korkeaa koulutusta, kaikki eivät jaa ajatusta. Sukunsa ensimmäinen ylioppilas on omassa piirissään outolintu ja saavuttanut jo ylioppilaana paljon. Korkeakoulu saattaa olla ihan överiä?

Auli Viitala

Kirjoittaja on mielenterveyskuntoutuja.

