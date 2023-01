Kaukolämmön polttoaineiden saatavuus hankalampaa kuin vuosi sitten – Forssan voimalaitos vastasi haasteeseen miljoonainvestoinnilla

Energiainfrayhtiö Nevelin voimalaitos näyttää ulkoa lähes samalta kuin ennenkin. Se tuottaa lämpöä Forssan kaukolämpöverkkoon sekä sähköä valtakunnan verkkoon. Päällepäin ei näy, että viime vuoden aikana laitokseen on tehty 10 miljoonan euron investointi.

Miljoonainvestointi tarvittiin, jotta polttoaineena käytetyn sahanpurun ja hakkeen rinnalle polttoon saadaan kaupan ja teollisuuden jätteestä jalostettua SRF-kierrätyspolttoainetta. Nevelin teknologiajohtaja Clas Blomberg sanoo, että nyt voimalaitoksella voidaan hyödyntää sellaisia energiajakeita, joita ei ole aiemmin voitu käyttää.

– Tämä on tärkeätä tässä markkinatilanteessa. Polttoainemarkkinoilla on erilaisia pakotteita. Se tarkoittaa sitä, että polttoaineen saatavuus on haastavampi kuin vielä vuosi sitten. On meidän eduksi ja myös Suomen etujen mukaista, että voimme käyttää vaikeampia polttoainelajeja ja laajentaa polttoainevalikoimaa, Blomberg kertoo.

Teknologiajohtajan mukaan Forssan seudulla polttoaineen saatavuus on ollut jo ennen Venäjään liittyviä pakotteitakin hieman hankalaa.

Turve ei enää pala Forssassa

Turvetta Forssan voimalaitoksella ei enää polteta.

– Vuonna 2021 me teimme laitokseen rikin syöttölaitteistoinvestoinnin. Kun se oli tehty, luovuttiin turpeen käytöstä. Vuonna 2030 meillä on tavoitteena olla hiilineutraali omassa tuotannossa.

Rinnakkaispoltto uudella polttoaineella on Forssassa koekäyttövaiheessa. Kuva: Tiina Kokko / Yle

Blombergin mukaan Nevel vähentää turpeen käyttöä myös muilla laitoksillaan, joskin vielä jonkin verran turvetta on käytössä polttoaineena.

Kuten muutkin kaukolämpöä tuottavat yhtiöt, myös Nevel on joutunut nostamaan kaukolämmön hintaa. Sähkön ja polttoaineiden kallistumisen lisäksi inflaatio on vaikuttanut lämmön hintaan.

– Kaukolämmön rooli energiamuotona on alkanut kiinnostaa entistä enemmän. Tällä hetkellä kuluttajat ja yritykset ovat todella tietoisia siitä, minkälaisia energiamuotoja käytetään. Kaukolämpö on hyvin kiinnostava tässä suhteessa, koska uusiutuvan energian määrä kasvaa jatkuvasti. Lisäksi kaukolämpö on energiamuoto, jossa voidaan hyödyntää teollisuudesta tulevia sivuvirtoja ja hukkalämpöä, luoden paikallista kiertotaloutta, Nevelin vastuullisuusjohtaja Hanna Viita sanoo.

Seuraavaksi kokonaan eroon polttamisesta?

Vaikka kaukolämmön tuotannossa fossiilisia polttoaineita on pystytty korvaamaan uusiutuvilla polttoaineilla, on horisontissa jo seuraava askel. Vihreässä siirtymässä on tavoitteena tavoitteena korvata myös biopolttoaineen polttamista eri teknologioilla kuten sähköistämisellä. Esimerkiksi Tampereella kaukolämpöä syntyy jo sähköllä.

Myös Nevelillä uskotaan polttamisen roolin vähenevän tulevaisuudessa. Tällä hetkellä yhtiöllä on Ruotsissa käytössä muun muassa lämpöpumpputeknologiaa ja aurinkovoimaa. Veitsiluodon energiantuotannossa puolestaan on käytössä sähkökattila.

Forssassa lämpö syntyy kuitenkin vielä polttamalla. Rinnakkaispoltto uudella polttoaineella on koekäyttövaiheessa. Tarkoitus on lisätä vaiheittain rinnakkaispolton määrää 20–50 prosenttiin.