Harjavallassa otetaan harppaus kohti laajaa vetytaloutta – elinkeinoministeri Lintilä: “Ehdottoman tärkeä teollisuudenhaara”

P2X Solutions -yhtiön vetytehdas Harjavallassa on tärkeä avaus vedyntuotannolle Suomessa. Elinkeinoministeri Mika Lintilä vakuuttaa, että valtio on mukana vetytalouden edellytysten luomisessa.

Ensi vuonna valmistuva Harjavallan vetytehdas on eurooppalainen edelläkävijä vetytaloudessa.

Vetytalouteen liittyviä hankkeita on toki suunnittelupöydällä iso määrä niin Suomessa kuin muualla Euroopassa, mutta Harjavallan tehdas on tärkeä suunnannäyttäjä nopeasti kasvavalla alalla.

Kapasiteetiltaan 20 megawatin vetytehdas on noin 70 miljoonan euron investointi, jota valtio tukee 26 miljoonalla eurolla.

– Meillä on monta hanketta suunnittelupöydällä ja paperilla, mutta tämä on ensimmäinen, jossa ollaan jo kädet kurassa tekemässä töitä. Tämä on päänavaus ja siinä mielessä äärettömän tärkeä hanke, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Vetytehtaan peruskiveä perjantaina muuraamassa ollut Lintilä uskoo, että Suomi voi nousta merkittäväksi vetytalousmaaksi Euroopassa.

Valtiolta toivotaan isoa roolia vetytaloudessa

Alan toimijat ovat visioineet, että Suomi voisi tulevaisuudessa tuottaa jopa 10 prosenttia maanosan vedystä.

Harjavallan vetytehdasta rakentavan P2X Solutions -yhtiön toimitusjohtaja Herkko Plit muistuttaa, että tavoitteen saavuttaminen edellyttää valtiolta isoa roolia alkuvaiheen vetyhankkeiden edistämiseksi.

– Teollisuudessa vetytalous on jo saanut aikaan hyvää pöhinää, mutta valtiolta toivomme isännän otetta, jotta saamme hankkeita lähtemään isossa mittakaavassa, Plit toteaa.

P2X Solutions -yhtiön toimitusjohtaja Herkko Plit toivoo valtiolta merkittävää panosta vetytalouden eteen. Kuva: Jari Pelkonen / Yle

Suomessa on vetytehdasprojekteja vireillä tällä hetkellä Harjavallan lisäksi ainakin Kokkolassa, Kristiinankaupungissa ja Joensuussa.

Elinkeinoministeri Lintilän mukaan valtio on jo ottanut roolia vetytalouden kehittämisessä. Parhaillaan lausuntokierroksella on valtioneuvoston periaatepäätös, jossa raamitetaan valtion toimia vetytaloudessa.

Lintilä viittaa esimerkiksi valtionyhtiö Gasgridiin, joka kehittää muun muassa vedyn siirtoa ja jakelua.

Elinkeinoministerin mukaan vetytalous onkin erittäin tärkeä toimiala Suomessa.

– Valtio on luomassa vetytalouden infrastruktuuria sekä on mukana esimerkiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoittamisessa. Pitkälti tämä on, kuten täällä Harjavallassa, markkinarahoitettua yksityistä toimintaa, Lintilä toteaa.

