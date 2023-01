”Yksikin kaveri löysi kaksi ruumista” – Airistolla paikalliset seuraavat murhatutkimuksia aitiopaikoilta ja supisevat kuolleista kahvilla

Turkulainen Pekka Siljamäki on seurannut ruumisetsintöjä kotirannasta. Saaristossa liikkuvan Vesa Viinasen mukaan Airiston vainajat ovat jatkuva puheenaihe paikallisten keskuudessa.

Paikalliset odottavat kiinnostuneina poliisin mahdollisia ruumisetsintöjä Turun Airistolla. Yle uutisoi torstaina, että keskusrikospoliisi harkitsee etsintöjen aloittamista Turun Airistolla merenpohjassa olevien, jopa kymmenien kohteiden tarkistamiseksi.

Viime vuonna Ilpo Härmäläisen henkirikoksen tutkinnan yhteydessä Airiston merenpohjasta löydettiin Härmäläisen lisäksi myös toinen vuosikymmeniä kateissa ollut vainaja.

Turkulainen Pekka Siljamäki seurasi viimevuotisia etsintöjä aitiopaikalta kotonaan Satavan Kuolemannokassa.

– Viihdymme täällä, eikä paikannimi häiritse ollenkaan. Vaimoni Pirjo sanoi, että täytyy laittaa pehmustetut nojatuolit, että saamme katsoa, mitä täällä Airistolla nyt tapahtuu, Pekka Siljamäki veistelee.

– Kyllä täällä hyviä kätköpaikkoja on, mutta en tiedä, kuinka paljon niitä [ruumiita] sitten löytyy, jos löytyy.

Hukkuneita löytyy toisinaan

Saaristossa paljon liikkuva Vesa Viinanen myöntää, että murha- ja rikosjutut kiehtovat omituisella tavalla. Airiston vainajat ovat kestopuheenaihe.

– Ei niistä julkisesti puhuta, mutta voi tulla jutuksi työpaikan kahvipöydässä tai supistaan kaveriporukassa. Kyllä meikäläinenkin joskus miettii, mitä kaikkea tuolla on.

Ihmisruumiin löytäminen kesken veneretken voi pilata päivän, arvelee Vesa Viinanen. Kuva: Kimmo Gustafsson / Yle

Viinanen mainitsee tapaturmaisesti hukkuneen kaverinsa, jonka ruumista ei koskaan löydetty.

– Minulla on myös tuttavia, jotka ovat vapaa-ajallaan löytäneet ruumiita. Yksikin kaveri on löytänyt kaksi ruumista, Viinanen kertoo.

Turkulaisen Britt-Marie Juupin mielestä on karmaisevaa ajatella, että Suomessakin ihmisiä voidaan murhata ja kätkeä mereen.

– Se tuntuu amerikkalaiselta dekkarileffalta, mutta kun se ilmeisesti on totta, surullistahan se on.

Lupaavat kohteet erottuvat

Tutkinnassa saatujen tietojen perusteella poliisi oli määrittelyt Airistolta yksi kilometri kertaa neljä kilometriä -laajuisen alueen, josta Härmäläisen ruumis voisi todennäköisimmin löytyä.

Poliisi pyysi virka-apua liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta, joka tehtävänä on hankkia ja hallinnoida merenmittaustietoja.

Traficomin merenmittaus- ja syvyystietopalveluiden tiiminvetäjä Maarit Mikkelsson kertoo, että virasto pystyi poliisin pyynnöstä analysoimaan hallussaan olevaa tutkimusaineistoa Airiston alueen pohjasta.

– Aineistoista poimittiin ja raportoitiin ympäröivästä alueesta erottuneita mahdollisia kohteita tutkimuksia johtaneiden muiden viranomaisten käyttöön, Mikkelsson taustoittaa.

Määritetyllä alueella merenpohjassa havaittiin noin 750 mereen kuulumatonta kohdetta, jotka rajattiin 32:een lupaavimpaan. Traficomin lisäksi poliisi sai alueen kartoittamisessa virka-apua Puolustusvoimilta.

Turussa vuonna 1994 kadonneen Ilpo Härmäläisen ruumis löytyi viime maaliskuussa Airistolta yli 40 metrin syvyydestä. Kuva: Poliisi

Airiston pohjaa on tutkittu monikeilainmenetelmällä. Monikeilain on akustinen mittalaite, jolla saadaan kattavaa ja tarkkaa tietoa pohjanmuodoista. Merenpohjaa tutkittaessa monikeilaluotain on muutaman metrin vedenpinnan alapuolella.

Mikkelssonin mukaan moderni, vedenalainen mittaustekniikka mahdollistaa hyvinkin pienten kohteiden erottumisen ympäröivästä alueesta.

– Akustinen mittaaminen ei erottele kohteen materiaalia, Mikkelsson selventää.

Näin ollen merenpohjaan kuulumattomaksi määritetty kohde voi olla esimerkiksi ihmisen ruumis.

Toisaalta vilkkaalla laiva- ja venereitillä merenpohjaan on päätynyt monenlaista romua. Härmäläisen etsintöjen yhteydessä pohjasta löydettiin muun muassa halkosäkki ja kaksi moottoripyörää.

Ilpo Härmäläisen ruumis löydettiin muutaman etsintäsukelluksen jälkeen viime vuoden maaliskuussa. Etsinnöissä poliisi sai virka-apua myös Merivoimilta, joka vastasi sukelluksista.

Määritellyltä alueelta jäi tarkistamatta lukuisia kohteita, jotka eivät tutkimusten mukaan kuulu merenpohjaan. Niiden joukossa voi poliisin mukaan olla löytymättömiä vainajia.

Maarit Mikkelssonin mukaan KRP ei ole ollut yhteydessä Traficomiin Airistolle suunniteltujen uusien tutkimusten vuoksi.

Airiston pohjassa olevien kohteiden tutkimista on pohdittu myös toimittaja Riku Rantalan M/S Mystery -podcastin uusissa jaksoissa, jotka julkaistiin viime vuoden lopulla.