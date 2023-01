Kohta satavuotias Dallapé avasi nelikymppisen Kaamosjazzin, joka jatsaa juhlavuoden myötä tulevaisuuteen

Kaamosjazzin taiteellinen johtaja Yona alias Johanna Rasmus pitää tärkeänä, että tapahtuma järjetetään taas pandemian jälkeen. Kulttuurin merkitys on tärkeä vaikeina aikoina.

– Minusta kullttuuri on parantava voima, se auttaa aina ja jatsi on minun kulttuuriani. Se sopii tänne Lappiin erinomaisesti, olemmehan maailman pimein festivaali ja täällähän pimeää riittää, sanoo Yona.

Kaamosjazzin tulevaisuus perustuu sen maineikkaalle menneisyydelle. Kaamosjazzeilla oli aikanaan hyvä maine varsinkin muusikkojen keskuudessa. Tapahtumaan haluttiin tulla. Tunnelma tarttui yleisöönkin ja meno oli joskus villiä Saariselän yössä. Tankavaaran jamien seuraavan vuoden liput myytiin usein loppuun heti samana iltana.

Kaamosjazzin taiteellinen johtaja Yona on ihan ällikällä lyöty, kun yleisö löysi Kaamojazzin pandemian jälkeen ja Dallapé villitsi porukan. Kuva: Jarmo Siivikko / Yle

Ensimmäisillä jazzeilla vuonna 1981 Tankavaarassa esiintyivät muun muassa Nils- Aslak Valkeapää ja Ailu Gaup, tunnettuja saamelaistaiteilijoita kumpikin. Kaamosjazzin taiteellinen johtaja Johanna Rasmus alias Yona lupaakin saamelaismusiikin kuuluvan Kaamosjazzeilla tulevaisuudessa.

– Todellakin! Olen erittäin kiinnostunut tekemään yhteistyötä saamelaismuusikoiden kanssa. Mielessäni pyörii villejä mielikuvia kaikesta mitä voisimme tehdä yhdessä, iloitsee Yona.

Yona haluaa kiittää Mister Kaamosjazzia Kauko Launosta hänen uraauurtavasta työstään jatsin lipunkantajan pimeässä Lapissa.

– Haluamme pitää jatsin liekin elossa, ehkä jossain määrin kehittää uuttakin, mutta muistaen sen perinnön, minkä Kauko Launonen loi. Olemme väriä näyttävä, avoin ja tunnelmallinen festivaali, jonne voi tulla sellaisena kuin on, Yona sanoo.

Orkesterin satavuotisjuhlat Saariselällä?

Avajaisten tähtiorkesteri, kohta satavuotias Dallapé houkutteli porukan parketille.

Dallapé on tuttu Kaamosjazzin esiintyjä useammaltakin vuodelta. Dallapén johtaja Juha Hostikka on onnellinen, kun he pääsivät jälleen Lappiin ja Kaamosjazzeille soittamaan.

– Kaamosjazz on ensinnäkin hyvä festivaali, täällä pidetään yleisöstä ja varsinkin muusikoista hyvää huolta. Se tuo aina lähes tipan silmään, kun pääsee tänne oikeaan Lappiin, talveen ja sen tunnelmaa, kuvailee Hostikka.

Hostikka elättelee toivetta, että bändin satavuotisjuhlia päästäisiin viettämään juuri Kaamosjazzeissa parin vuoden päästä.

Kaamosjazz soi Saariselällä tänä viikonloppuna. Dallapé, jazz-Emman voittajat Linda Fredriksson ja Dalindeo sekä beatboxaaja Felix Zenger ja musiikintuottaja Arttu R2ISDJ2 Rintakumpu musisoivat kolmessa kohteessa.

Konsertteja on Ski Saariselän Liegga Laavu-ravintolassa, Tunturihotellissa ja Star Arctic-hotellissa.

Uutena juttuna tänä vuonna on Ski Saariselän ravintola Liegga Laavu. Sinne ajaa nonstopina jatsibussi, jossa soi niin sanottu hissijatsi.

Kaamosjazz on ja pysyy Saariselällä tulevaisuudessakin. Yona lupaa pitää liekin yllä.