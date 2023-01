Riitta Väisänen kokee, että hänet ja muut ulosottoon joutuneet arvotetaan vain velkojen kautta: “Nuoret, koittakaa maksaa laskut ajoissa”

Ulosoton myötä Riitta Väisäsestä on tuntunut, että media on mitätöinyt hänen kaikki saavutuksensa velkaantumisen vuoksi. ”Julkisuus ja lehtien repostelu moninkertaistavat tunteen.”

Puskurit sulavat tällä hetkellä yhden jos toisenkin pankkitileiltä. Hintojen nousu kurittaa kaikkia, mutta yhä velkaantuneet leimataan huonoiksi ihmisiksi.

Tv-kasvo Riitta Väisänen on saanut huomata, että rahan lisäksi häneltä on yritetty ulosmitata ihmisarvoa. Väisänen nähdään Sean Ricksin vieraana Yle Perjantain jaksossa Rahaa palaa.

– Olen julkisuuden ihminen. Kun menen kauppaan, näen otsikot: “Riitta Väisänen riutuu velkahelvetissä”. Pakko on tehdä ostokset ja mennä kassalle. Kaikki katsovat minua. Ne ajattelevat, että voi voi sinua. Toiset taas ajattelevat, että onpa se sotkenut asiansa, Väisänen kertoo Ricksille.

– Tuntuu siltä, että sitä on 5. luokan kansalainen tai alempi. Mitä olen saanut aikaan, se on mitätöity.

Väisäsen ansioluettelohan on pitkä ja polveileva: hän on tv-juontaja, yrittäjä, Miss Eurooppa, malli, hevoskasvattaja, ravivalmentaja ja -ohjastaja, montératsastaja, kirjailija, elokuvanäyttelijä, esitelmöitsijä ja kolumnisti. Väisänen on valittu Vuoden Eevaksi sekä palkittu viidellä Telviksellä, Kultaisella Venlalla ja Hippoksen kultaisella ansiomerkillä.

Väisänen muistetaan varmaankin parhaiten Kymppitonnin juontajana, jota hän veti 20 vuotta, noin 3000 jakson verran. Kymppitonnin lopettamispäätöksen jälkeen säännölliset tulot loppuivat, vaikkakin Väisänen teki paljon keikkaa.

Väisäsellä oli myös parhaimmillaan tallissaan lähes 20 ravihevosta ja varsat päälle, mutta sittemmin hevosista oli luovuttava. Kilpahevosiin ja kahteen työntekijään kului rahaa.

Väisänen joutui ulosottoon, pääsi velkasaneerauksen ja on saanut ison osan veloista maksettua. Tällä hetkellä ulosotossa on Väisäsen mukaan enää firman korot.

– Sympatiat kaikille, jotka ovat joutuneet ulosottoon. Meitä arvotetaan vain ulosottojen kautta, sen olen huomannut, Väisänen sanoo Ricksille.

– Se on tarpeeksi vaikeaa jo silloin, kun olet yksin kotona ja stressaat. Mutta kun olet julkisuuden henkilö, se monituhatkertaistuu, tai kuinka paljon nyt 7 päivää -lehdellä onkaan lukijoita.

– Nuoret, koittakaa maksaa laskut ajoissa. Ja soittakaa laskuttajalle, jos ette pysty hoitamaan. Minä aina soitan, Väisänen neuvoo.

Moraalipaniikki kurittaa velkaantuneita somessa

Illan Perjantai-dokkarina nähdään Viimeinen nauta arkkuun, jossa isältään lypsytilan perinyt Sarianna Särkijärvi suree lehmiensä kohtaloa, sillä maitotila on talousvaikeuksien vuoksi pakko lopettaa.

Särkijärvi toivoo, ettei lehmiä tarvitsisi laittaa teurasautoon, sillä ne ovat hänelle kuin ystäviä. Talousvaikeuksissa tosin on moni muukin tilallinen, eikä lehmille ole löytyä ostajaa.

– Ja minä olen tosi tarkka kenelle myyn minun pullamössölehmäni, Särkijärvi sanoo Sean Ricksille.

Aina joku jaksaa haukkua sosiaalipummiksi sosiaalisessa mediassa. Professori Juho Saari

Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari on huolissaan duunareista, jotka pyörittävät työllään tätä maata.

– Suomi on täynnä sarianneja ja riittoja, joilla on ollut pari–kolme sataa euroa puskuria kuussa, ja nyt se puskuri syödään, Saari kuvailee Sean Ricksille.

– Ja aina joku jaksaa haukkua sosiaalipummiksi sosiaalisessa mediassa, Saari toteaa.

Hän viittaa esimerkiksi Riitta Väisäsen saamaan kohteluun: moraalipaniikissa yhdestä yksilöstä yleistetään etäinen stereotypia tietämättä mistä puhutaan. Siis oletetaan, että ihminen on tästä tai tuosta syystä velkaantunut, vaikka siitä ei ole todisteita.

– Viime vuosikymmenellä moraalipaniikki ilmiönä nousi hyvin voimakkaasti. Siinä on myös maahanmuuttoulottuvuus, Saari kertoo.

Professori ehdottaa toimeentulotuen rinnalle määräaikaista etuutta

Pienituloisten työssäkäyvien tilanne voi muuttua katastrofaaliseksi muutamassa vuodessa tai jopa muutamassa kuukaudessa.

– Ensin jää pois lomat, sitten vaatteet, sitten ruoka vähemmäksi. Hoidetaan vain vuokra ja sähkölasku ja niin edelleen. Se ei ole reilua eikä kohtuullista, Saari sanoo.

– Toimeentulotuen rinnalle pitäisi luoda määräaikainen etuus, jonka keskeinen idea on se, että sillä ei juurikaan olisi kynnystä. Niille ihmisille, jotka eivät pysty sähkölaskujaan tai muita menojaan hoitamaan, olisi määräaikainen puskuri.

Saari muistuttaa, että energiaa säästämällä ja hintojen nousua hillitsemällä voidaan vielä suitsia tilannetta. Kaikkein tärkeintä olisi nyt pitää huolta lähimmäisestä.

– Tämä on se kevät, jolloin olisi ihan hyvä, että sukulainen tai ystävä olisi auttamassa. Valtio ei tätä kaikkea pysty hoitamaan, palkat eivät tässä ajassa nouse, mutta kaveri pystyy auttamaan. Todennäköisesti tämä menee aika pian ohi, Saari ennustaa.

