Ukrainalaisten työntekijöiden kohtelusta Tampereen suurtyömaalla nousi kohu – pääurakoitsija myöntää, että mainehaittaa on tullut

Rakennusliitto epäilee, että Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla on poljettu törkeästi ukrainalaisten työntekijöiden oikeuksia. Tämä on jo seitsemäs työmaa, jossa liitto on puuttunut ukrainalaisten sotapakolaisten kohteluun.

Sulkavuoren työmaan pääurakoitsijana toimii TYL Sulkavuori eli Kreate ja Aki Hyrkkönen oy:n muodostaman työyhteenliittymä.

Kreate kertoi perjantaina iltapäivällä julkaisemassaan tiedotteessa, että ensimmäiset toimenpiteet tilanteen selvittämiseksi on tehty.

Kreate kertoo ottaneensa avuksi suomalaisen asiantuntijayrityksen Econian. Yritys on erikoistunut muun muassa ulkomaisen työvoiman hallinnoimiseen suomalaisilla työmailla. Keskustelut alihankkijoiden kanssa sekä selvitystyöt jatkuvat kokonaistilanteen selvittämiseksi.

TYL Sulkavuori valmistelee myös työntekijöille suunnattua tiedotetta, jossa kerrotaan työntekijöiden omalla kielellä esimerkiksi työnantajan lakisääteisistä velvoitteista sekä kevytyrittäjänä toimimisesta.

Työntekijöitä myös kehotetaan olemaan yhteydessä projektijohtoon, mikäli he kohtaavat epäasiallista kohtelua tai palkanmaksun kanssa on ongelmia.

Mainehaittaa on tullut

Kreatelta myönnetään, että Rakennusliiton julkisuuteen tuomat tiedot ovat aiheuttaneet mainehaittaa Sulkavuoren keskuspuhdistamon hankkeelle.

– Olemme todella pahoillamme, että keskuspuhdistamon hanke on saanut aiheettomasti negatiivista julkisuutta osakseen. Investointiin osallistuneilla kunnilla tai Tampereen Keskuspuhdistamolla ei ole osallisuutta alihankkijoiden toimintaan, sanoo TYL Sulkavuoren projektipäällikkö Jussi Kiuru.

TYL Sulkavuori kertoo toimittaneensa Rakennusliitolle tähän mennessä pyydetyt selvitykset sekä tekee selvityksen tilaajalle liittyen muun muassa tilaajavastuun määräysten noudattamiseen.

– Tähän mennessä tehdyissä selvityksissä ei ole tullut esiin seikkoja, jotka viittaisivat Kreaten toiminnassa määräysten, sopimusten tai lakien vastaisiin menettelyihin, sanoo Kreate-konsernin toimitusjohtaja Timo Vikström.

Kreate ja TYL Sulkavuori jatkavat yhdessä viranomaisten ja Rakennusliiton kanssa tilanteen selvittämistä. Kreate tiedottaa lisää viimeistään Rakennusliiton selvitystyön valmistuttua.