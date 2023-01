Uutisoinnissa katujengeistä ovat menneet ”puurot ja vellit sekaisin”, sanoo tutkija

Media uutisoi katujengeistä ja nuorisorikollisuudesta osittain harhaanjohtavasti, sanoi kriminologian yliopistolehtori Matti Näsi Helsingin yliopistosta Ylen Viimeinen sana -ohjelmassa.

Näsin mukaan uutisoinnissa ovat menneet ”puurot ja vellit sekaisin”. Hän tarkoittaa tällä sitä, että katujengit ja nuorisorikollisuus sekoittuvat toisiinsa mediassa, vaikka ne ovat eri asioita.

– Varmaan monelle on aika vaikeaa hahmottaa, että mitä tässä nyt on meneillään, Näsi sanoi.

MTV:n uutisten rikostoimituksen päällikkö Tiia Palmén myönsi, että ainakin palautteen perusteella yleisöllä menevät helposti sekaisin katujengit ja nuorisorikollisuus ylipäätään.

– Nuorisorikollisuus on eri asia kuin katujengit. Termitasolla me yritämme pitää näitä erillään, mutta myönnän, että ne voivat mennä sekaisin.

Nuorisoryhmän tutkinnanjohtaja Marko Forss Helsingin poliisista taas muistutti, etteivät ilmiöt ole toisistaan kuitenkaan täysin irrallisia.

– Nuorissa on joukossa sitä porukkaa, joka on kasvamassa mukaan katujengitoimintaan. Mutta ilmiöinä ne voidaan erottaa. Silloin kun järjestäydytään, niin se on eri asia kuin ryöstöporukat.

Tutkija Näsin mukaan on myös ongelmallista, että otsikoihin nousevat vain raflaavimmat tapaukset.

– Jos mietitään kokonaiskuvaa, niin nuorten tilanne on mennyt parempaan päin. Raflaavat otsikot herättävät monessa huolta ja pelkoa, mutta eiväthän ne kerro kokonaiskuvasta mitään.

Forssin mukaan varsinkin otsikoihin nousevat 10-12 vuotiaiden tekemät ryöstöt ovat äärimmäisen harvinaisia. Silti Forss muistutti, että ylipäätään alaikäisten tekemät ryöstörikokset ovat nousseet esimerkiksi Helsingissä merkittävästi.

”Ruotsin tie” on kulunut aihe

Suomalaisessa mediassa on kirjoitettu paljon jengirikollisuuden eskaloitumisesta Ruotsissa ja varoiteltu Suomea tekemästä Ruotsin virheitä. On puhuttu ”Ruotsin tiestä”.

Sekä Forss että Näsi haluaisivat mieluummin puhua Suomen tiestä.

– Se on kulunut aihe, että ollaanko Ruotsin tiellä. En tiedä, onko hyvä keskustella, siitä miten Ruotsissa on onnistuttu maahanmuuttajien integraatiossa. Meidän pitää miettiä, mitä täällä Suomessa on tehty ja missä on onnistuttu ja missä ei.

Forss muistutti, että Suomessa on suomea toisena kielenä puhuvia lapsia, jotka putoavat oppimisen kelkasta jo kolmannella luokalla.

– Jos tipahdat siitä koulunkäynnistä, niin rosvon ura voi kiinnostaa enemmän. Silloin pitää tehdä korjausliikkeitä, Forss sanoi.

Myös Näsi oli sitä mieltä, että Suomen tilanne on ”hyvin, hyvin, hyvin” erilainen kuin Ruotsissa, ja siksi Ruotsi ei tarjoa hyvää vertailukohtaa Suomelle.

Palmén taas sanoi, että Suomen mediassa oli tärkeää tehdä analyysia Ruotsin tekemistä virheistä, jotta Suomi ei joutuisi naapurimaan tilanteeseen.

