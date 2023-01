Uusi taidenäyttely Seinäjoella tutkii taiteen ja urheilun yhtäläisyyksiä

Alina Sinivaara on maalannut öljyväreillä ja akryyliväreillä kankaalle vaikutelmia Seinäjoen jalkapallokerhon tiloista ja peleistä.

Taiteilijat löivät hynttyyt yhteen eri lajien urheiluseurojen kanssa Seinäjoella. Parin vuoden aikana taiteilijat tutustuivat lajien merkitykseen ja ominaispiirteisiin, tuloksena on laaja skaala eri taidemuotojen teoksia.

Urheilua ja taidetta on usein pidetty jopa vastakkaisina voimina. Niillä on kuitenkin paljon yhteistä, havainnollistetaan Derby-taidenäyttelyssä.

– Halusimme näyttelyssä tutkia, ovatko taide ja kulttuuri kilpailijoita ja toisaalta, mitä annettavaa niillä on toisilleen. Molempiin kuuluu paljon tunnetta ja intohimoa, harjoittelua ja kehittymistä, kertoo Seinäjoen taidehallin taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen.

Kuusi taiteilijaa sai tehtäväksi yhdistää voimansa jonkin paikallisen urheiluseuran kanssa ja tutustua seuran toimintaan ja urheilun merkityksiin. Havainnot on purettu erilaisiin maalauksiin, tila- ja ääniteoksiin ja dokumenttielokuvaan.

Taidemaalari Alina Sinivaara sai yhteistyökumppanikseen Seinäjoen jalkapallokerhon. Hän tutustui joukkueen kotistadioniin ja seurasi harjoituksia ja pelejä. Sinivaara löysi paljonkin yhteistä taiteilijan työhön.

– Molempien tekemisessä korostuu luovuus, parhailla pelaajillakin on joku oma yllätyksellinen juttunsa. Myös taiteilijalla täytyy olla joku oma tapa käyttää kädentaitojaan, kuvailee Sinivaara.

Sinivaaran mukaan molempien tekemisessä on myös paljon rytmiä ja liikettä. Hän kertoo maalaavansa lattiatasossa ja tekevänsä isoja liikkeitä värien kanssa. Sinivaara toteutti ekspressiiviset teoksensa öljy- ja akryyliväreillä kankaalle. Niissä on vaikutelmia Seinäjoen jalkapallokerhon tiloista ja peleistä.

Pesäpallon kopittelua ja kannustushuutoja

Työpari Hannamari Matikainen ja Krister Gråhn tutustuivat pesäpalloon Seinäjoen Maija-Jussien 06-08 joukkueen tyttöjen ja valmentajan Jussi Järvisen kanssa. Viisi tyttöä oli mukana taideprojektissa ja he antoivat myös oman kädenjälkensä lopputulokseen.

– Halusimme ilmentää sitä, mikä tytöille itselleen on lajissa tärkeää. Tytöt itse halusivat ehdottomasti ääniteoksia mukaan, Gråhn kertoo.

Tuloksena on muun muassa 3-osainen ääniteos. Yhtenä osana ääniteosta ovat valmentajan kannustavat huudot valmennettaville.

Matikainen ja Gråhn kertovat heille tulleen yllätyksenä, että nuoret saattavat treenata jopa kahdeksan kertaa viikossa.

– Samanlaista omistautumista ja intohimoa omaa lajia kohtaan on myös taiteilijan työssä. Erotuksena, että taide on yksilölaji ja pesäpallo joukkuelaji.

– Myös aikatauluttaminen ja harjoitteleminen ovat tuttua taiteilijan työssä, Matikainen jatkaa.

Taiteilijat pitivät tyttöjen kanssa myös työpajan, johon pelaajat saivat tuoda pesäpalloon liittyviä esineitä. Niistä koottiin osa näyttelyä.

– Ne he saivat päällystää joko kullalla tai eristysnauhalla. Kulta kuvaa voitontahtoa, se oli tytöille tärkeää lajissa. Eristysnauha sen sijaan lajin vaatimia uhrauksia.

Hannamari Matikainen ja Krister Gråhn työnsä äärellä. Kullalla päällystetyt esineet kuvaavat voitontahtoa, joka pesäpalloa pelaavalla joukkueella on. Kuva: Kati Ala-Renko / Yle

Taiteilija laittoi suunnistajat juoksemaan

Nokialainen taiteilija Anne Lehtelä on käyttänyt juoksemista metodina taiteessaan jo vuosia. Hän voi juosta go-pro kameran kanssa ja striimata otsaan sijoitettavan go-pro kameran avulla suoraan näyttelytilaan. Suunnistuksesta hänellä ei ollut kokemusta entuudestaan.

Lehtelä tutustui Rasti-Jussien suunnistajiin prosessin aikana. Lehtelä laittoi suunnistajat töihin ja kuvaamaan videokuvaa metsässä. Tuloksena on suunnistuksen aistihavaintoja metsästä. Lehtelän teos on telttarakenne, jonka pohjana on siirtovarvikko ja seinille heijastuu suunnistajien kuvamateriaalia.

– Hengitysäänetkin ovat autenttisia, joten suunnistajan maailmaan voi tutustua täällä kaikilla aisteilla.

Anne Lehtelän teoksessa on aitoa varvikkoa sekä Rasti-Jussien kuvaamaa suunnistusvideota. Kuva: Kati Ala-Renko / Yle

Lehtelä kuvailee urheilun ja taiteen molempien vaativan paljon sitoutumista. Myös rahoitukseen liittyvät asiat ovat ajankohtaisia ammattilaisurheilussa, kuten taiteilijoillakin.

– Erojakin oli. Itselleni urheiluun liitetty suorittamisen ajatus on minulle ajatuksenakin vieras. Minulle urheilu on läsnä olemista kehossa ja kehon kanssa tutuksi tulemista.

Seinäjoen taidehallin Sanna Karimäki-Nuutisen mukaan taiteella ja urheilulla on myös yhteiskunnallista merkitystä muun muassa yhteisöllisyyden lisääjinä, kaupunkien vetovoimatekijöiden kautta sekä yksilön hyvinvointia nostavina tekijöinä.

Näyttelyn taiteilijat ovat työpari Krister Gråhn & Hannamari Matikainen, Anne Lehtelä, Teemu Mäki, Alina Sinivaara sekä Maria Stereo.

Urheiluseuroista mukana ovat Seinäjoen Maila-jussit, Rasti-Jussit, Seinäjoen taitoluistelijoiden River-bulls joukkue, Seinäjoen jalkapallokerho ja Lakeuden WallRiver SKateboarding.