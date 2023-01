Mielenosoittajat palasivat Aalistunturille ja aikovat jälleen keskeyttää hakkuut

Metsähallituksen hakkuita vastustavat mielenosoittajat palasivat tänään lauantaina Kolariin Aalistunturin alueelle.

Niin kutsutun Metsäliikkeen edustajat lähtivät tänään lauantaiaamuna hiihtämään Aalistunturiin. Mielenosoittajat aikovat pysäyttää Metsähallituksen hakkuut.

– Me emme ole valmiita perääntymään, toteaa Ida Korhonen, yksi mielenosoittajista.

Aamupäivällä pakkasta oli noin 15 astetta Aalistunturin alueella Kolarissa. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Korhosen mukaan mielenosoittajia on 14. Heidän tavoitteenaan on pysäyttää metsätyökoneet. Korhonen uskoi lauantaiaamuna, että heidät ”tullaan jälleen kantamaan metsästä pois”. Mielenosoittajia on tullut Aalistunturiin eri puolilta Suomea

– Aika iso porukka on Rovaniemeltä, Korhonen sanoo.

Korhosen mukaan mukana on myös yksi henkilö Saksasta ja yksi Ruotsista.

Mielenosoittajat keskeyttivät hakkuut jo kerran aiemmin

Metsähallituksen hakkuut Kolarin Aalistunturin alueella keskeytyivät kerran aiemmin. Mielenosoittajat tiedottivat keskeyttäneensä hakkuut sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Mielenosoittajat estivät liikenteen hakkuille vieville lumesta tehdyille talviteille. Tuolloin mielenosoittajia oli Ida Korhosen mukaan 15 liikkeellä.

Tiistai-iltana poliisi otti kiinni mielenosoittajia, ja heidät vietiin poliisivankilaan eli putkaan Rovaniemen poliisiasemalle, jotta Metsähallitus pääsi jatkamaan hakkuita.

Metsähallituksen mukaan Aalistunturin alueella tehdään harvennuspainotteisia hakkuita. Kuva: Pasi Peiponen/Yle

Poliisi vapautti mielenosoittajat keskiviikkona. Mielenosoittajia epäillään hallinnan loukkauksesta ja niskoittelusta poliisia vastaan.

Hakkuut ovat lähellä Aalistunturin luonnonsuojelualuetta, jota on esitetty laajennettavaksi. Alueelle on myös ehdotettu kansallispuistoa. Aktivistit vaativat Metsähallitusta luopumaan hakkuista, kunnes suojeluesitykset on käsitelty ympäristöministeriössä.

Metsähallituksen Metsätalous oy:n Lapin aluejohtaja Samuli Myllymäki on todennut, että nyt hakkuiden kohteena oleva alue on ollut jo aiemmin metsätalouskäytössä.

Voit keskustella aiheesta 22.1. kello 23:een saakka.