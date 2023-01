Li Andersson kokoomukselle ja PS:lle: Paljastakaa leikkauslistanne

Vasemmistoliiton ehtoina seuraavaan hallitukseen menemiselle on se, että tulevalla hallituskaudella koulutuksen, kuten peruskoulujen ja toisen asteen rahoitusta lisätään. Toinen ehto on, ettei korkeakoulujen lukukausimaksuja oteta käyttöön.

Esillä on ollut lukukausimaksu muun muassa toisen tutkinnon suorittaville opiskelijoille.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan puolue tavoittelee 200 miljoonan euron kokonaisuudistusta koulutukseen. Rahalla esimerkiksi pienennettäisiin koululuokkien ryhmäkokoja ja lisättäisiin erityisopettajien määrää.

– Nykytaso ei riitä. Se, että (koulutuksen) rahoitus on nouseva, on ehto sille että voisimme istua hallituksessa, ja tuo 200 miljoonaa euroa on tavoite, Andersson summasi puoluevaltuuston kokouksen tiedotustilaisuudessa.

Koululaisten oppimistulokset ovat Suomessa huonontuneet koko 2000-luvun ajan.

– Ilman näitä rahoja ei näitä ongelmia ole mahdollista korjata, Andersson sanoo.

Toinen koulutukseen liittyvä kynnyskysymys on maksuttomuus. Anderssonin mukaan vasemmistoliitossa on seurattu huolestuneina puheita toisen korkeakoulututkinnon lukukausimaksujen käyttöönotosta.

– On ehdoton kynnyskysymys pitää kiinni suomalaisen koulutuksen maksuttomuudesta. Näen tämän kohtalonkysymyksenä maan ja sen menestyksen kannalta.

Andersson: Ps ja kokoomus, kertokaa mistä leikkaatte

Tulevalle hallituskaudelle on ennakoitu mittavia menoleikkauksia, koska julkinen talous on voimakkaasti alijäämäinen. Korkojen nousu on kiihdyttänyt valtion velkaantumista.

Erityisesti kannatusmittausten kärkipuolueita eli opposition perussuomalaisia ja kokoomusta Andersson vaatii avamaan konkreettisesti, miten ne aikovat miljardien säästöt toteuttaa.

– Sekä gallupin ykkönen että kakkonen eivät ole avanneet omia leikkausesityksiään. Perussuomalaiset eivät oikeastaan lainkaan. Kokoomus on puhunut sosiaaliturvaleikkauksista, mutta joilla ei saada kasaan heidän tavoittelemiaan leikkauksia, Andersson sanoo.

Perussuomalaiset ja kokoomus ovat ennakoineet seuraavalle vaalikaudelle neljän miljardin euron säästöjä, noin miljardin kullekin hallituskauden vuodelle.

– Jos koulutus on erityissuojelussa, kuten (kokoomuksen puheenjohtaja) Petteri Orpo on puhunut, se pitää konkreettisesti osoittaa avamaalla heidän ajamiaan leikkauslistoja, Andersson vaatii.

Andersson arvosteli kokoomusta sen esittämistä veronkevennyksistä.

– Keskellä poikkeuksellista elinkustannuskriisiä pitää tukea pienituloisimpia, joihin kriisi iskee kovimmin. Ja jos on ylimääräistä talouspoliittista liikkumavaraa, se pitää kohdentaa hyvinvointipalveluiden vahvistamiseen, peruskouluihin, vanhuspalveluihin eikä rikkaiden veronalennuksiin.

– Mitään tarvetta ei Suomessa ole rikkaiden veroalennuksiin. Niille ei löydy talouspoliittisia perusteita, Andresson lisää.

Säästöjä yritystuista ja Kela-korvauksen rippeistä

Vasemmistoliitto itse aikoo esittää helmikuun alussa julkistettavassa vaaliohjelmassaan kolmen miljardin euron leikkauslistaa. Siinä verojen osuus on 2,5 miljardia ja 500 miljoonaa suoria leikkauksia.

Puolue palauttaisi maatalouden energiaveron ja laskisi suorien yritystukien tasoa.

Yksityisten lääkärikäyntien Kela-korvauksen se todennäköisesti poistaisi Anderssonin mukaan kokonaan. Korvaus kutistui taas tämän vuoden alussa.

– Niitä on useamman hallituskauden aikana vähennetty niin, että siellä on aika vähän jäljellä, eli se ei enää auta pienituloisia nykymuodossaan eli sieltäkin olisi säästöjä löydettävissä.

Vasemmistoliitto ei leikkaisi myöskään sosiaaliturvasta, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas.).

– Olen erittäin huolissani siitä, että sosiaaliturvaleikkaukset esitetään nyt monin paikoin hyvänä leikkauskohteena. Haluan sanoa tämän nyt selvästi: sosiaaliturvassa ei ole leikattavaa, Sarkkinen painotti.

Perussuomalaiset ajanut itsensä nurkkaan

Vasemmistoliitto on ilmoittanut SDP:n ja vihreiden tavoin, ettei se aio mennä ensi vaalikaudella samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Sosiaaliturvan leikkauksen suhteen puolue taas on kokoomuksen kanssa päinvastaisilla linjoilla.

Onko vasemmistoliitto näin käytännössä rajannut itsensä pois hallituksesta seuraavalla vaalikaudella?

– Totta kai olemme menossa hallitukseen, jos saadaan sellainen ohjelma, jossa meidän tavoitteet toteutuu, Andersson sanoo.

Hänen mukaansa pikemminkin perussuomalaiset on linjauksillaan ajanut itsensä ”poliittiseen nurkkaan”.

– Miten he pystyisivät olemaan hallitusyhteistyössä kenenkään kanssa, ilman että joutuisivat tekemään merkittäviä poliittisia myönnytyksiä?

– Jos katsoo mitä perussuomalaiset puhuu EU-politiikasta, työperäisestä maahanmuutosta, miten he löytävät yhteisen sävelen Petteri Orpon kanssa halltuksessa, Andresson kysyy.