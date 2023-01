Turkissa vihaiset mielenosoittajat polttivat Ruotsin lipun ja sabotoivat Ruotsin konsulaattia

Ruotsin lippu paloi ilmiliekeissä Ruotsin konsulaatin edessä Turkin Istanbulissa. Hetkeä myöhemmin kymmenet mielenosoittajat yrittivät tunkeutua konsulaattiin sisään, vaurioittaen sen sisäänkäyntiä.

Mielenosoittajat kertoivat olevansa raivoissaan siitä, että Ruotsi ei estänyt äärioikeistopoliitikko Rasmus Paludanin eilistä tempausta, jossa hän poltti koraanin Turkin suurlähetystön edustalla Tukholmassa.

Mielenosoittaja hyppää Turkin presidenttiä kuvaavan lipun yli Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania ja Ruotsin Nato-pyrkimystä vastaan ​​järjestetyn mielenosoituksen aikana Tukholmassa. Kuva: Christine Olsson / EPA

Mielenosoituksia nähtiin myös Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Yhteensä mielenosoituksiin osallistui Turkissa satoja ihmisiä.

– En voi antaa anteeksi sitä, että Ruotsin viranomaiset sallivat tällaisen provokaation. Tämä saa koko muslimimaailman vihaiseksi. Hän teki sen tarkoituksella juuri Turkin suurlähetystön lähellä, Ankarassa mieltään osoittanut Mesut Emre Balci sanoi.

Poliisin pidättää mielenosoittajan Ruotsin konsulaatin edessä Istanbulissa. Kuva: Erdem Sahin / EPA

Ruotsin suurlähetystön portille Ankarassa toimitettiin musta seppele, jossa vaadittiin loppua islamofobialle eli islamin pelolle.

Välillä mielenosoitukset äityivät väkivaltaisiksi ja vihaiset turkkilaiset sanoivat haluavansa polttaa ei pelkästään Ruotsin lipun vaan koko maan.

Ruotsin Nato-jäsenyys vaikeutuu?

Turkki perui eilen Ruotsin puolustusministerin Pål Jonsonin vierailun, jonka aikana Nato-prosessista oli tarkoitus neuvotella.

Jotkut Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin tukijat, kuten MHP-puolueen Devlet Bahceli sanoivat, ettei Turkki tule Paludanin mielenilmauksen takia ratifioimaan Ruotsin Nato-jäsenyyttä.

Mielenosoittajat polttavat Ruotsin lipun Istanbulissa. Kuva: Erdem Sahin / EPA

Turkin ylin poliittinen johto, kuten ulkoministeri Mevlut Cavusoglu oli toivonut, etteivät ruotsalaisviranomaiset olisi sallineet mielenilmausta.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson esitti pahoittelunsa koraanin polttamisesta.

– Sananvapaus on keskeinen osa demokratiaa. Mutta mikä on laillista, ei ole välttämättä sopivaa. Monille pyhien kirjojen polttaminen on syvästi epäkunnioittava teko. Haluan ilmaista sympatiani kaikille muslimeille, joita Tukholman tämänpäiväiset tapahtumat ovat loukanneet, Kristersson kirjoitti Twitterissä.

Uutistoimistotietojen mukaan Turkki on kutsunut Ruotsin suurlähettilään puhutteluun Tukholman mielenilmauksen vuoksi.

