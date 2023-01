Metsäliikkeen aktivistit kertovat yöllä palanneensa entisiin asemiin, viikonloppuna poliisi esti pääsyn Aalistunturin hakkuutyömaalle

Aktivistit pyrkivät jälleen estämään Metsähallituksen hakkuut Kolarin Aalistunturin alueella.

Metsäliikkeen aktivisti Ida Korhonen kertoi maanantaiaamuna kuuden jälkeen, että kymmenen aktivistin ryhmä on siirtynyt yön aikana hakkuutyömaalle vievän talvitien varteen. Korhosen mukaan paikka on sama kuin viikko sitten. Aktivisteja on paikan päällä yhteensä 10.

Aktivistit viestittivät maanantaiaamuna Aalistunturin tilanteesta, että Metsähallitus oli sulkenut Laukkujärventien molemmilta puolilta puomilla estääkseen aktivistien pääsyn alueelle.

– Tämä ei kuitenkaan estänyt meitä, sillä hiihdimme paikalle ja aiomme pysyä täällä niin kauan kunnes Metsähallitus luopuu Aalistunturin kansallispuistoesityksen alueella olevista hakkuista, aktivistit viestittivät.

Aamulla kuuden jälkeen aktivistit eivät vielä olleet tavanneet metsätyöntekijöitä.

Hakkuut jatkuneet viikonloppuna

Poliisi esti viikonloppuna metsäliikkeen aktivistien pääsyn Aalistunturin hakkuutyömaalle. Ylen tietojen mukaan aktivistit pyrkivät hakkuualueelle lauantaina, mutta poliisi pysäytti heidät.

Viikko sitten aktivistit estivät hakkuut alueella. Poliisi purki leirin tiistai-iltana ja vei osan aktivisteista poliisivankilaan ja kuultavaksi.

Metsänhakkuita on tehnyt Aalistunturin hakkuualueella viikonloppuna yksi metsätyökone.

Uutista päivitetty kauttaaltaan 6.48.

