Ruotsin jengiväkivallassa on kyse kostonkierteestä, ja tilanne on ryöstäytynyt käsistä, sanoo Tukholmassa asuva toimittaja

Rikollisjengien välinen väkivalta kiihtyi Ruotsissa viikonloppuna. Alkuvuonna on tapahtunut jo 27 väkivallantekoa.

Ruotsissa jo vuosikymmenen jatkuneet rikollisjengien väliset väkivaltaisuudet ovat viime aikoina levinneet pois ongelmalähiöistä. Niissä käytetään nyt myös ampuma-aseita ja räjähteitä.

Ruotsin suomenkielisen radion toimittaja Soili Huokuna korostaa, että kyse ei Ruotsissa ole enää katujengeistä, vaan kansainvälisestä huumerikollisuudesta, jota johdetaan Ruotsin rajojen ulkopuolelta. Tällä hetkellä taistellaan Sundsvallin huumekaupan herruudesta. Taistelua käydään kuitenkin Tukholman kaduilla.

– Uusin väkivallan kierre sai alkunsa joulupäivänä Tukholman Rinkebyssä tapahtuneesta murhasta. Sen jälkeen on tapahtunut 27 väkivallantekoa, ja se on niin paljon, että oikein huokaisee helpotuksesta tällaisena aamuna, jolloin Ruotsin uutisotsikoissa on jotain muuta kuin uusia ampumisia, kertoo Huokuna Ylen aamussa maanantaina.

Erityisen huolissaan Ruotsissa ollaan väkivaltaisuuksiin osallistuvien alaikäisten suuresta määrästä. Uusimman jengiväkivallan aallon aikana puolet kaikista tekijöistä ja uhreista on ollut alle 18-vuotiaita.

– Rikolliset pakottavat kiristämällä ja uhkailemalla yhä nuorempia tekemään henkirikoksia, kertoo Huokuna.

Kostonkierre raaistaa väkivaltaa

Väkivaltaisuuksien taustalla on rikollisjengien välinen kostonkierre, joka ruokkii väkivaltaa jengien välillä, kertoo tutkijatohtori Markus Kaakinen Suomen Akatemiasta. Kierteen myötä sekä jengien määrä, että aseelliset yhteenotot kasvavat.

Väkivalta voi alkaa puukkohyökkäyksestä ja johtaa siitä yhä vakavampiin aseisiin ja tekohin. Ruotsissa on nähty raaistuva väkivallan kierre, jossa on siirrytty ampuma-aseväkivaltaan ja jopa räjähteisiin.

– Täytyy myös muistaa, että jengin uskottavuus ja pelote ovat keskeinen osa jengin toimintaa varsinkin, kun kyse on melko järjestäytyneestä huumekaupasta. Ilman pelotetta jengi menettää väkivaltapääomaansa, joten sen on tavallaan pakko vastata väkivaltaan väkivallalla, sanoo Kaakinen.

Ruotsiin on myös syntynyt laittomien aseiden markkina. Jengeillä on käytössä runsaasti laittomia aseita, kertoo Kaakinen Ylen aamussa.

