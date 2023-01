Ruoka-apua tarvitsee yhä useampi, mutta jaettavaa ruokaa on tarjolla vähemmän

Esimerkiksi Etelä-Karjalan ruoka-apua tarjoavissa paikoissa kaupoista saatavan ruuan määrä on keskimäärin vähentynyt ja leivän määrä lähes puolittunut.

Ruoka-avun tarve on kasvanut voimakkaasti Kaakkois-Suomessa.

– Hakijamäärät ovat kasvaneet reilusti viime vuoteen verrattuna, sanoo palvelupäällikkö Riina Pasi Kouvolan Korttelikodit ry:stä.

Ruoka-avun käyttäjien määrä kasvoi korona-aikana ja on siitä lähtien pysynyt korkealla. Hakijoiden joukossa on esimerkiksi ukrainalaisia avuntarvitsijoita, eläkeläisiä ja opiskelijoita.

Kouvolan Korttelikodit ry:n mukaan viikoittaisen ruoka-avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut reilusta sadasta miltei kolmeensataan.

Haminan Silmut ry:n ruoka-avusta kerrotaan, että vielä syksyllä ruokaa saattoi jäädä jakelusta ylikin, mutta tällä hetkellä ruokaa ei ole riittänyt kaikille tarvitsijoille jokaisella jakokerralla.

Ruokalahjoitusten määrä monessa paikassa laskussa

Kaakkois-Suomessa kaupoista saatavan ruuan määrä on keskimäärin vähentynyt, ja esimerkiksi Etelä-Karjalassa leivän määrä on lähes puolittunut.

Suomen vapaakirkon diakoniatyön Viadiasta kerrotaan, että kauppojen ruuista tehdyt ruokakassit eivät aina riitä kaikille. Ilman jääneet saavat kuitenkin ainakin leipää.

Vaikka sisällön määrä vaihtelee, kassien määrä pyritään pitämään suhteellisen samana. Haminan Silmut ry:n Varpu Teikarin mukaan ruokakassien sisältö pyritään koostamaan niin, että niistä pystyy valmistamaan aterioita.

Ruokalahjoituksia tekevien kauppojen määrä on monessa paikassa pitkään ollut sama.

– Uhkana on jaettavan ruuan väheneminen, kertoo Suomen vapaakirkon diakoniatyön Viadian toiminnanjohtaja Leea Virtanen Etelä-Karjalasta.

Monet ruoka-avun jakajat pitävät esimerkiksi pakkasessa pientä puskuria jaettavaksi akuuteissa tilanteissa. Kuvituskuva. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Tarjolla myös koulujen ylijäämäruokaa ja yhteisöllistä ruokailua

Kouvolan Korttelikodit tarjoaa myös koulujen ylijäämäruokaa yhteistyössä Kaunisnurmen koulun ja Yhteiskoulun kanssa. Riina Pasin mukaan kouluruokaa on vielä riittänyt kaikille halukkaille.

– Jos asiakasmäärät kasvavat, tarvitaan lisää ruokaa. Tosin sitten täytyy miettiä myös yhdistyksen resursseja hakea ruoka eri lahjoitustahoilta, hän sanoo.

Viadiassa kouluruokaa riittää tällä hetkellä useammallekin, ja kahvila tarjoaa veloituksetta kahvia, voileipiä ja makeaa kahvileipää.

– Pakkasessa pidetään jonkinlaista puskuria tasaamaan niukempia päiviä ja jaettavaksi akuutissa tarpeessa olevalle, Virtanen lisää.

Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistyksen yhteisöllisessä ruokailussa kävi viime torstaina 37 ihmistä, mikä on tähän mennessä suurin määrä ihmisiä.

– Lisäksi kävijät saivat pari rasiaa ruokaa mukaansa, kertoo Etelä-Karjalan työ- ja asukastupayhdistyksen toiminnanjohtaja Anu Olkkonen.

Lappeenrannan metodistiseurakunnassa ruokakasseja on lähes poikkeuksetta riittänyt kaikille tarvitseville.

– Jos meillä on jäänyt jakamatta jotakin, ne on viety Lappeenrannan päiväkeskukseen, missä ne on sitten jaettu, ruokakassien hakua hoitava Kimmo Brisk kertoo.

Ruoka-avun tarvitsijoita on loppukuusta yleensä enemmän kuin kuukauden alussa.