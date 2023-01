Saksalainen Sono Motors isoissa talousvaikeuksissa – uskoo silti Valmet Automotiven valmistavan jo loppuvuodesta aurinkokennoautoja

Saksalainen aurinkosähköautovalmistaja Sono Motorsin talousvaikeudet uhkaavat syventyä.

Sono Motorsin täytyy kerätä yli 100 miljoonaa euroa, jotta yhtiön suunnitelma autojen valmistuksesta toteutuu. Aikaa talousongelmien ratkaisulle on enää muutama päivä, kertoo saksalaislehti Handelsblatt (siirryt toiseen palveluun). Lehden mukaan Sono Motorsilla pitää olla rahat kerättynä tämän viikon torstaihin mennessä.

Sono Motors kertoo Ylelle yhtiön uskovan, että tavoite rahoituksesta toteutuu. Yhtiö kuvailee sähköpostissaan, että keskustelut mahdollisten sijoittajien kanssa on parhaillaan käynnissä ja käynnissä oleva kampanja uusien autojen tilaamiseksi on onnistunut hyvin.

Handelsblattin mukaan aurinkosähköllä toimivan Sion-auton on tilannut etukäteen noin 44 000 asiakasta parin tuhannen euron käsirahalla. Nyt Sono Motors yrittää houkutella ihmisiä tilaamaan Sion-autoa lisää esimerkiksi alennuksilla.

Yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Laurin Hahn on luvannut, että jos tavoite 104 miljoonasta eurosta saadaan kasaan, asiakkaat saavat noin kymmenen prosentin alennuksen auton hinnasta.

Valmet Automotiven kanssa viime vuoden keväällä tehdyssä sopimuksessa suunniteltiin noin 275 000 sähköauton valmistusta seitsemän vuoden aikana. Vielä joulukuussa Valmet Automotivelta kerrottiin, että heillä ei ole tietoa siitä, että sopimus ei olisi toteutumassa.

Tilanne on edelleen sama, kertoo Valmet Automotiven viestintäjohtaja Mikael Mäki.

– Tilanne ei ole muuttunut meidän puolelta, eli Valmet Automotivella on edelleen valmistussopimus autoista Sono Motorsin kanssa, Mäki kertoo Ylelle.

Myös Sono Motors uskoo autojen valmistuksen alkavan Uudessakaupungissa. Sono Motors kertoo, että ensimmäiset autot valmistetaan Valmet Automotiven tehtaalla tämän vuoden lopulla ja sarjatuotannon suunnitellaan alkavan vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

Handelsblatt-lehden mukaan taloudellinen riski on tällä hetkellä Sono Motorsin asiakkailla. Yhtiö on kerännyt jo 44 miljoonaa euroa yli 8 000 asiakkaalta. EU:lta startup-yritys taas on saanut innovaatiotukea 1,4 miljoonaa. Sion-auto on itse vielä testivaiheessa.

Sono Motorsilla on myös varasuunnitelma. Jos Sion-auto ei toteudu, niin yhtiö aikoo keskittyä jatkossa aurinkokennoteknologiaan.

Valmet Automotive puolestaan aloitti viime vuoden lopulla hollantilaisyhtiö Lighyearin aurinkosähköllä kulkevien Lightyear 0 -auton valmistuksen.