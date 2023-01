Uudelleenvalmistus on tulevaisuutta, johon myös suomalainen teollisuus nyt tähtää – ”Se tulee perinteisen jätteenkäsittelyn tilalle”

Mirkan pääkonttori on Jepualla. Yhtiöllä on lisäksi Suomessa toimipaikat Karjaalla, Oravaisissa ja Pietarsaaressa.

Hiomatarvikkeita valmistava Mirka sai vastikään valtiolta 10 miljoonaa euroa teollisuuden hiilijalanjäljen pienentämiseen pyrkivän ekosysteemin kehittämiseen.

Mirka tähtää tuotteillaan osaksi kasvavaa uudelleenvalmistusbisnestä.

– Uudelleenvalmistus menee käytännössä hiukan syvemmälle kuin korjaaminen. Käyttökelpoinen väline tai tuote on yleisesti mielekästä pitää käyttökuntoisena, selventää VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Harlinin mukaan tuotteen uudelleenvalmistus tulee monessa tapauksessa järkevämmäksi kuin sen kierrättäminen.

– Kierrättämiseen materiaalina tarvitaan paljon enemmän aikaa, energiaa ja resursseja ja se saattaa tulla kalliimmaksikin, Harlin sanoo.

Vihreä siirtymä

Mirkan tutkimus- ja kehitysjohtaja Mats Sundell kertoo, että vihreä siirtymä tulee tarkoittamaan suuren osan Suomen teollisuudesta muuttumista tavalla tai toisella.

– Uudelleenvalmistus tarvitsee hyvää pinnoitusteknologiaa. Vaatii paljon hionnalta ja maalaukselta, että tuotteet saadaan uudenveroisiksi. Siinä on meidän kannalta suuri potentiaali, Sundell kertoo.

Tutkimusprofessori Ari Harlin muistuttaa, että uudelleenvalmistus ei sinänsä ole uusi asia. Kautta aikain esimerkiksi huonekaluja on uusittu.

– Kansanomaisesti asiaa voisi ajatella vaikka niin, että Latelan pojat tekevät vanhoista autonraadoista uudenoloisia, Harlin sanoo.

– Tämä on vähän sama asia, mutta sitä voidaan käyttää elektronisten laitteiden, kuten kännyköiden tai kodinkoneiden, korjaamiseen. Laitteiden, joiden sisällä on paljon elektroniikkaa tai jotka ovat muuten käyttöarvoltaan korkeita.

Mats Sundell esittelee Mirkan hiontalaikka. Yhtiön hiontatuotteita käytetään esimerkiksi veneiden ja autojen maalauksessa. Kuva: Tuomo Rintamaa / Yle

Mirkan tuotekehityspäällikkö Charlotta Risku arvioi, että uudelleenvalmistuksen toimiala kasvaa EU:n alueella tämän vuosikymmenen aikana merkittävästi.

– Toimialalle ennustetaan EU:n alueella noin 90 miljardin euron markkinoita vuoteen 2030 mennessä.

Ari Harlinin mukaan se voi olla jopa paljon enemmän.

– Tulevaisuudessa tuotteet toivottavasti valmistetaan niin, että ne ovat korjattavissa ja uudelleenvalmistettavissa. Jos tuote tehdään niin huonosti, että sitä ei voi uudelleenvalmistaa, niin sittenhän se on tekemätön paikka, Harlin sanoo.

Laitteet ovat jatkossa korjattavampia

Tuotteiden ja laitteiden korjattavuutta tullaan jatkossa ohjaamaan valmistelussa olevalla EU:n lainsäädännöllä.

Mirkalla arvioidaan, että esimerkiksi matkapuhelimien uudelleenvalmistus kasvaa vauhdilla. Siinä pintakäsittely on tärkeässä osassa.

– Jos tuote pystytään palauttamaan uudelleen käyttöön, sen hinta on todennäköisesti edullinen jos se on suunniteltu uudelleenvalmistettavaksi. Pinta on yllättävän tärkeä asia tuotteen käytettävyyden kannalta, arvioi myös Harlin.

– Voi olla jopa mahdollista, että uudelleenvalmistettu tuote on jossain määrin alkuperäistä parempi.

Riskun mukaan uudelleenvalmistus on kierrätystä parempi materiaalinkäsittelytapa.

– Se tulee perinteisen jätteenkäsittelyn tilalle. Kierrätyksessä resurssit palautetaan takaisin kiertoon, mutta tätä parempi vaihtoehto on, että tuotteet suunnitellaan niin, että ne pystytään korjaamaan, kierrätys on lopulta viimeinen vaihtoehto jossa resurssit palautetaan takaisin kiertoon, Risku sanoo.

