Suomalaiset perustivat ”lentämisen Uberin”, jolla tunnin matka maksaa 400 euroa – tästä on kyse

Reittilentojen vähentyminen on luomassa yrityksille uudenlaisia tapoja järjestää työntekijöiden matkoja. Uusi suomalainen startup tarjoaa yrityksille vaihtoehdoksi lentojen varaamisen ilmailualan kyytisovelluksesta.

Ruotsalaisen lentoyhtiön Jonairin kahdeksanpaikkainen kone rullaa Helsinki-Vantaan liikelentoterminaalin eteen, ja matkustajien noustua kyytiin kone jatkaa Tarttoon Virossa.

– Tarttoon ei ole enää lainkaan reittilentoja, mutta yrityksillä on edelleen tarve saada työntekijät liikkumaan, sanoo matkustualusta Lyggin kehittäneen FlyMaas oy:n toimitusjohtaja Roope Kekäläinen.

Lennon voi varata Uberin kaltaisella Lyggin kyytisovelluksella. Sovellus valitsee matkustajamäärän ja matkan pituuden perusteella, mikä lentoyhtiö lopulta reitin lentää. Liikelentoihin liittyvä mielikuva luksuksesta on karisemassa nopeasti.

Mukana on puolenkymmentä lentoja tarjoavaa yhtiötä, ja koneiden paikkamäärä vaihtelee 8-33 välillä. Ensimmäisenä on alkanut kolmioreitti Helsingistä Tallinnan kautta Örebrohon.

Lähiaikoina ovat alkamassa lennot Tampereelta Tukholmaan ja Tallinnaan.

– Kun suorat lennot Tukholman suuntaan ovat loppuneet, yritykset kipuilevat korvaavien yhteyksien saamisessa, ja kiinnostusta uudenlaisiin lentoihin on olemassa, sanoo Kekäläinen.

Lygg-kyytisovellukseen on tulossa aluksi tarjolle toistakymmentä reittiparia Pohjoismaissa ja Pohjois-Euroopassa. Kuva: Samuli Huttunen / Yle, lähde: Lygg, Mapcreator.io | OSM.org

Uusia aikataulutettuja vakioreittejä Suomessa

Koronapandemia vähensi reittilentojen tarjontaa niin paljon, että maakunnissa toimivilla yrityksillä on vaikeuksia päästä päiväseltään esimerkiksi pääkaupunkiseudulla tapahtuviin neuvotteluihin. Liikelentoihin perustuva malli voisi säilyttää lentoyhteydet, ja jopa avata uusia reittejä.

Sellainen on Iisalmen ja Helsingin välillä alkava reitti. Iisalmesta ei ole koskaan aiemmin lennetty reittilentoja, mutta Lygg aloittaa lennot heti, kunhan Iisalmessa välttämätön lentokentän kunnostus saadaan valmiiksi.

– Tuodaan suorat yhteydet niille alueille, joilla sellaisia ei ole. Malli mahdollistaa suoran lennon muutaman kerran viikossa.

Kahdesti viikossa lennettävä reitti on Kekäläisen mukaan kannattava, jos edestakaisia matkoja tehdään vähintään 60 kuukaudessa. Yritysten on sitouduttava lentoihin, jotta reitti avataan.

Iisalmen lisäksi lennoista käydään neuvottelua esimerkiksi Mikkelissä. Myös Lappeenrannassa on alkamassa selvitys olisiko tarvetta esimerkiksi lennoille Tukholmaan.

– Meillä korona-ajan jälkeen liikkumisen tarve on lisääntynyt, ja miten maakunta on saavutettavissa Suomen sisäisesti ja kansainvälisesti on tosi tärkeä. Pienten lentopaikkojen verkosto on meille tärkeää, ja täydentää Kuopion päälentokenttää, sanoo Pohjois-Savon liiton suunnittelujohtaja Annaelina Isola.

Lyggin perustaneet FlyMaas oy:n toimitusjohtaja Roope Kekäläinen ja perustajaosakas Jari-Jussi Viinikkala sanovat, että jo ensimmäiset reitit ovat osoittautuneet kannattaviksi. Kuva: Esa Syväkuru / Yle

Iso murros lentoliikenteessä alkamassa

Ruotsalainen Jonair on yksi ensimmäisistä Lyggin matkatarjontaan mukaan liittyneistä lentoyhtiöistä. Yhtiö lentää Helsinki-Vantaalle Uumajasta hakemaan matkustajia.

– Tämänkaltainen ajattelu ilmailussa on uutta, ja jonkun on oltava ensimmäinen. Mutta siitä tulee isoa liiketoimintaa, sanoo Jonairin toimitusjohtaja Mattias Eriksson.

Jonairin liikevaihto viime vuonna oli 10 miljoonaa euroa. Yhtiö odottaa Lyggin kautta liikevaihdon kasvavan vähintään 10 prosenttia, kun lennot Pohjoismaissa lisääntyvät.

– Kun katsomme miten isoksi Uberin kaltainen taksiliikenne maanteillä on tullut, sitä samaa se voi olla myös ilmailussa. Uskomme, että matkojen varaamisen helppous näkyy aiempaa säännöllisempänä matkustamisena, jatkaa Eriksson.

Liikelentojen kysyntä on Erikssonin mukaan alkanut kasvaa merkittävästi koronapandemian aikana, kun reittilennoilla ei enää olekaan päässyt perille.

Tilauslentojen hinnat laskevat

Flymaas oy:n toimitusjohtaja Risto Kekäläisen mukaan lentoyhtiöiden kiinnostus on ollut odotettua runsaampaa. Lygg ei itse lennä, vaan vuokraa eri yhtiöiden kapasiteettia tarpeen mukaan.

– Me tarjoamme lentoyhtiölle koko vuoden lento-ohjelman ja täydet tunnit. Lentotuntimäärät ovat suurempia kuin perinteisellä charter-mallilla, sanoo Kekäläinen.

Yhdelle koneelle voi tulla lentoja tuhat tuntia vuodessa. Tällöin lentohinta on edullisempi, kuin perinteisillä tilauslennoilla.

Flymaas tavoittelee tänä vuonna noin 6,5 miljoonan euron liikevaihtoa, ja käyttökatteen pitäisi olla 25 prosenttia. Sopimusreitit ovat Kekäläisen mukaan olleet kannattavia jo heti alussa. Tälle vuodelle budjetoidusta kapasiteetista jo kolmasosa on varattu.

