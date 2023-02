Omikron on hallinnut koronakenttää jo yli vuoden – tähänkö pandemia hiipuu?

WHO on luokitellut kahdeksan SARS-CoV-2-varianttia kiinnostaviksi ja neljä huolestuttaviksi. Ne on kuvassa ympyröity. Nimeämisessä hypättiin kahden kirjaimen yli, myystä suoraan omikroniin. Nyy hylättiin, koska se kuulostaa hämmentävästi samalta kuin uutta tarkoittava englannin sana. Ksiin eli englantilaisittain xin sivuuttamista WHO perusteli sillä, että Xi on Kiinassa yleinen sukunimi. Perustelu herätti kritiikkiä, koska muitakin kreikan aakkosia on sukuniminä. Mu, suomeksi myy, on jopa yleisempi kuin Xi mutta ei Kiinan presidentin nimi, ivasivat päätöksen arvostelijat.

Kuva: Anniina Wallius / Yle