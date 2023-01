Jyväskylän päiväkotien ratkaisu henkilöstökriisiin: tiivis yhteys sijaisiin ja töitä tarjotaan tutuista lapsiryhmistä

Liian vähän työntekijöitä, leikkipuistojen sulkemisia, jatkuvasti vaihtuvia hoitajia, tilanahtautta, kaaosta ja alaa vaihtavia opiskelijoita. Varhaiskasvatus on ollut viime aikoina esillä ikävässä valossa.

Sijaispula on totta Jyväskylässäkin, mutta Taikalampun päiväkodinjohtaja Sanna Puukari-Pirinen ei silti tunnista arjen kaaosta. Vaikka päiväkodin 34:sta vakituisesta työntekijästä on ollut pahimmillaan lähes puolet pois, arki on pysynyt rauhallisena.

Hänen mielestään resurssit ovat ennen kaikkea johtamiskysymys.

- Voin ylpeänä sanoa, että meillä henkilöstö puhaltaa yhteen hiiilen, sanoo päiväkodinjohtaja Sanna Puukari-Pirinen. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

– Tärkeimmät asiat ovat tarkasti suunniteltu arki, työyhteisön yhteen hiileen puhaltaminen, uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja koko henkilöstöstä huolehtiminen, sanoo Puukari-Pirinen.

Koska pidempiin sijaisuuksiinkin on ollut vaikeuksia löytää työntekijöitä, kaupungin päiväkodeissa on kehitetty toimintamallia riittävän henkilöstön turvaamiseksi.

– Malli on toiminut hyvin, mutta se vaatii paljon työtä, sanoo Puukari-Pirinen.

Hän uskoo vahvasti, että työ kannattaa, sillä myös lasten huoltajilta on tullut hyvää palautetta.

Jatkuva yhteys sijaisiin

Taikalampun päiväkodissa suurin muutos alkoi viime syksynä, kun sijaisrumban pyörittäminen siirrettiin apulaisjohtajalle, joka vapautettiin lapsiryhmätyöstä.

Se puolestaan vapautti Puukari-Pirisen työpanosta johtamiseen.

Silja Vesala on yksi Taikalampun päiväkodin sijaisista. Aamupäiväulkoilun ohjelmassa on muun muassa keinumista. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Päiväkodilla on 3,5 jatkuvasti töissä olevaa varahenkilöä. He ovat päiväkodin lapsille tuttuja aikuisia.

Lisäksi sijaisringissä on 15 eläkkeellä tai hoitovapaalla olevaa tai varhaiskasvatuksen opiskelijaa.

– Apulaisjohtaja selvittää edellisviikolla, milloin sijaiset pääsisivät töihin. Kun poissaoloja alkaa tulla, hän tietää heti, ketkä ovat käytettävissä, sanoo Puukari-Pirinen.

Sijaiset pyritään sijoittamaan aina heille jo ennestään tuttujen lasten ryhmiin. Samalla varmistetaan, että ryhmän pedagogiset toimintatavat ovat sijaiselle tuttuja.

Suunnittelu säästää säätämiseltä

Päiväkodin arkea järjestävät myös tiimivastaavat. He laativat seuraavien viikkojen pedagogiset lukujärjestykset työntekijöille.

Taikalampun päiväkodin arki on tarkkaan suunniteltu. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Puukari-Pirinen uskoo, että lukujärjestys helpottaa niin vakituista väkeä kuin sijaisia, koska päivän ohjelma selviää siitä yhdellä silmäyksellä.

– Poikkeustilanteiden rauha saavutetaan etukäteissuunnittelulla. Kun asiat on huolellisesti mietitty ja kirjattu etukäteen, arjessa aikaa ei mene säätämiseen.

Siksi Puukari-Pirinen ei kannata sijaisten rekrytoinnin ulkoistamista.

– Arjen rullaamiseen tarvitaan tietämystä, montako ja millaista ammattilaista mihinkin ryhmään tarvitaan.

Vastaanotto ja perehdytys

Puukari-Pirinen uskoo, että työpaikalla viihtymiseen vaikuttaa jo ensimmäinen kohtaaminen. Siksi uusia sijaisia mennään vastaan. Heille näytetään, mihin ulkovaatteet ja eväät voi jättää ja missä oma ryhmä on. Varsinaisen perehdytyksen hoitaa lapsiryhmän tarpeet tietävä työntekijä.

Lastenohjaajaksi opiskelevan Eve Pihlajamäen mielestä lasten kanssa työskentely on ihan parasta. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Lastenohjaajaksi opiskeleva Eve Pihlajamäki on tehnyt Taikalampun päiväkodissa sijaisuuksia syksystä lähtien.

– Uuden työntekijän on helppo tulla, koska kaikki on aikataulutettu tarkasti ja ilmapiiri on mukava, sanoo Pihlajamäki.

Jyväskylässä ei ole kevennetty henkilöstörakennetta

Varhaiskasvatuksessa pula on etenkin kelpoisuusehdot täyttävistä sijaisista.

OAJ:n mukaan 16 prosenttia varhaiskasvatuksen opettajien viroista hoitaa henkilö, jonka koulutus ei täytä kelpoisuusehtoja.

Kuvauspäivänä lounaaksi oli nakkikeittoa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palvelujohtaja Tarja Ahlqvistin mukaan kaupungin päiväkodeissa toimii tällä hetkellä 56 varhaiskasvatuksen opettajaa, joilta puuttuu opettajan kelpoisuus.

Alalla pelätään, että tilanne heikkenee entisestään vuonna 2030, jolloin voimaan tulee uusi asetus.

Sen mukaan lapsiryhmissä pitää olla kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi hoitaja. Kahden kolmasosan päiväkotien henkilöstöstä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia tai sosionomeja. Se tarkoittaa, että pelkästään pääkaupunkiseudulle tarvitaan tuhansia varhaiskasvatuksen opettajia (siirryt toiseen palveluun).

Jyväskylä on kaupunkien joukossa harvinaisuus, sillä se ei ole keventänyt missään vaiheessa päiväkotiryhmien henkilöstömitoitusta. Kaupungissa on luotettu vuosia kahden opettajan ja lastenhoitajan malliin.

– Se tarkoittaa, että meillä tilanne ei ole niin heikko kuin se voisi olla, sanoo Ahlqvist.

Etelä-Suomen kollegoille vierasta

Varhaiskasvatuksessa lapsille opetetaan muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Puukari-Pirisen mielestä niitä tarvitsevat myös päiväkodin aikuiset. Toisten hyvällä kohtelulla rakennetaan yhteistyön kulttuuria.

Varhaiskasvatuksen opettaja Kaija Pudaksella on myös aikaa leikkiä lasten kanssa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

– Se on tärkeä asia työntekijöiden viihtyvyyden kannalta.

Kun Puukari-Pirinen on kertonut Jyväskylän sijaisjärjestelyistä pääkaupunkiseudun kollegoilleen, he ovat olleet ihmeissään.

– Meidän tapamme toimia on heille vieras.

Voit keskustella aiheesta 28.1. klo 23.00 saakka.