Hotellihuoneita muistuttaville VR:n makuuvaunuille haetaan lisää tekijöitä Filippiineiltä, koska lähempää heitä ei löydy

Kainuussa Otanmäessä junanvaunuja valmistava Škoda Transtech kärsii koko Eurooppaa vaivaavasta työntekijäpulasta. Työntekijöitä rekrytoidaan Filippiinejä myöten ja yhtiössä uskotaan, että he ovat löytäneet keinot joilla heidät saadaan myös pysymään Suomessa.

Toimitusjohtaja Juha Vierroksen mukaan työntekijöillä pitää ammatillisten taitojen lisäksi olla ymmärrys minkälaiseen maahan ja olosuhteisiin he ovat tulossa.

Hakijat saavat osoittaa osaamisensa hyvissä ajoin ennen Suomeen tuloa.

– Filippiineille lähtee meiltä kaksi henkilöä paikan päälle määrittämään mitä pitää osata, että voi edes päästä seulamme läpi, Vierros kertoo.

Lisää: Tuore selvitys maalaa Suomesta synkän kuvan ilman maahanmuuttajia – työministeri Haataisen mukaan onnistuminen vaatii yhteiskunnan avautumista

Kulttuuri on vieras ja sää kuin toiselta planeetalta. Työnantaja onkin varautunut auttamaan tulijoita myös arjen asioissa.

– Kun emme luo vääriä odotuksia, vähentää se epäonnistumisiamme rekrytoinneissa, sanoo Vierros.

Yhtiö on jo pitkään etsinyt työvoimaa muun muassa Baltiasta ja Ukrainasta ja on jo ulottanut henkilöstöhankintansa Keski-Aasiaan. Uusimpana suuntana on Kaukoitä.

– Eurooppalainen työmarkkina on aika tyhjiin vedetty. Tänä ja viime vuonna olemme saaneet työvoimaa muun muassa Kazakhstanista ja Uzbekistanista saakka, ja seuraava kohde meillä on nyt Filippiinit, Vierros kuvailee.

Katso, miten vaunujen osia hitsataan Škoda Transtechilla.

Vaunuvalmistus ei toki ole yksin ulkomaalaisten käsissä. Škodalla on Kajaanin Otanmäessä noin 650 työntekijää, ja yhtiöllä on kokonaisuudessaan Suomessa noin 800 työntekijää.

Kainuuseen halutaan koko perhe

Yhtiöllä on jo ennestään kokemusta siitä, miten ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa toimitaan. Otanmäen tehtaalla työskentelee 15 eri kansallisuuden henkilöitä.

Ulkomailta haetaan mieluummin perheitä kuin yksittäisiä työntekijöitä. Vierros kertoo, että hitsaajien ja muiden ammattilaisten perhetilannetta ajatellaan kokonaisuutena, ja koetetaan saada koko perhe tulemaan Suomeen.

Silloin yhtiöllä on mahdollisuus luoda pitkiä työsuhteita, eivätkä ammattilaiset vain piipahda täällä työskentelemässä ja lähettämässä palkkarahojaan kotiinsa ulkomaille.

Perheiden rekrytointi helpottaa myös Kainuun muitakin aloja piinaavaa työvoimapulaa. Škoda Transtech tekeekin yhteistyötä Kajaanin kaupungin kanssa, jotta tulijoilla olisi helppo asettua. Kaupunki tekee tulijoille henkilökohtaisen asettautumissuunnitelman (pdf, englanniksi) (siirryt toiseen palveluun).

Kajaanin-tehtaalla valmistetaan tällä hetkellä raitiotievaunuja Helsinkiin valmistuvan Raide-Jokerin käyttöön sekä Tampereen lisävaunuja että Saksaan Mannheimiin.

Uusin tilaus on VR:ltä yhdeksästä makuuvaunusta ja kahdeksasta autovaunusta. Kaupan kokonaishinta on noin 50 miljoonaa euroa.

Voit keskustella aiheesta 25. tammikuuta kello 23 asti.