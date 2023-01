Kirjeenvaihtajan analyysi: Scholzin Leopard-jahkailu on arvoitus myös Saksassa, mutta varovaisuus saa tukea suurelta joukolta

Edes Saksassa ei tiedetä, miksi Scholz jarruttaa taistelupanssarivaunujen lähettämistä Ukrainaan. Keskustelu on pääosin spekulaatiota, kirjoittaa Eurooppa-kirjeenvaihtaja Suvi Turtiainen.

BERLIINI Leopard-taistelupanssarivaunujen lähettäminen Ukrainaan muuttui astetta konkreettisemmaksi maanantaina, kun Puola ilmoitti hakevansa vientilupaa Saksalta niiden viemiseksi.

Asevientisopimusten takia Leopardien viennille Ukrainaan tarvitaan valmistajamaa Saksan suostumus. Pääministeri Mateusz Morawiecki sanoi Puolan olevan tarvittaessa valmis etenemään myös ilman Saksan lupaa.

Puolan hakemus lisää painetta Saksaa kohtaan paitsi sallia Leopardien lähettäminen myös päättää siitä, onko se valmis lähettämään omia Leopardeja sotaa käyvään maahan.

Saksan jahkailu on puhuttanut Eurooppaa jo viikkoja, mutta keskustelu syistä on ollut lähinnä spekulaatiota. Se johtuu liittokansleri Olaf Scholzista, joka ei suostu avaamaan näkemyksiään tai perustelemaan syitä Saksan jahkailulle. Päätös Leopardien lähettämisestä on liittokanslerin takana.

Viimeksi eilen sunnuntaina Pariisissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa Scholz väisti suoran kysymyksen asiasta. Edes Saksan julkisessa keskustelussa ei tiedetä hänen perusteluitaan sille, miksi Saksa ei lähetä taistelupanssarivaunuja Ukrainaan tai miksi se ainakin hidastelee päätöksen kanssa.

Jahkailu syö suhteita Yhdysvaltoihin ja eurooppalaisiin liittolaisiin. Muut maat kaipaavat Saksalta johtajuutta, johon Scholz ei ole selvästikään valmis.

Selkein näkemys liittokanslerilta saatiin huhtikuussa Der Spiegel -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), jossa Scholz varoitti ydinsodan uhkasta ja Ukrainan sodan laajenemisesta Naton ja Venäjän väliseksi. Vielä tänä päivänä Saksan lehdistö joutuu vetoamaan kuukausia vanhoihin kommentteihin, koska sen jälkeen yhtä selkeää vastausta ei ole saatu.

Yleinen tulkinta on edelleen se, että Scholz pelkää Venäjän vastareaktiota, eikä siksi suostu lähettämään tehokkaita länsimaisia Leopard 2 -taistelupanssarivaunuja.

Puolan Krakovassa osoitettiin sunnuntaina tukea Ukrainalle ja vaadittiin ”Leopardien vapauttamista”. Kuva: Beata Zawrzel / AOP

Saksa on lähettänyt jo muuta raskasta aseistusta Ukrainaan. On mysteeri, minkä takia Scholz vetää rajan juuri taistelupanssarivaunuihin.

Scholz on toistanut haluavansa toimia yhdessä linjassa liittolaisten kanssa, minkä on tulkittu tarkoittavan ennen kaikkea Yhdysvaltoja.

Tilannetta ei selkeytä se, että Saksan koalitiohallituksen riveistä tulee puolivarmoja julistuksia. Vihreitä edustava ulkoministeri Annalena Baerbock sanoi sunnuntaina, ettei Saksa ole esteenä, jos muut maat haluavat viedä saksalaisvalmisteisia Leopardeja Ukrainaan. Epäselvää on se, onko Scholz samaa mieltä.

Vaikka Scholzin Leopard-kantaa ei ole onnistuttu kysymään, Saksan kansan mielipide on paremmin tiedossa. Häilyvä sekin. Tuoreen mielipidekyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan 47 prosenttia saksalaisista tukee Leopardien lähettämistä Ukrainaan, 43 prosenttia on sitä vastaan.

Saksan oma natsimenneisyys vaikuttaa yhä ajatteluun raskaiden aseiden lähettämisestä. Ajatus aseavusta tuo kaikuja siitä, kun Saksa oli Euroopassa aggressiivinen hyökkääjävaltio.

Saksa ja useat muut maat pohtivat Leopard 2 -taistelupanssarivaunujen luovuttamista Ukrainalle.

Puolassa, Baltian maissa ja Suomessakin on vahva ajatus siitä, että vain riittävä puolustuskyky tuo rauhan. Saksassa yleistä on puolestaan ajattelu, että varustautuminen ja aseavun lisääminen voi johtaa sodan pitkittymiseen.

Saksalaisten ajattelu on kuitenkin muuttumassa ja enemmistö kannattaa Ukrainan tukemista. Jarruna Leopard-päätökselle on ennen kaikkea liittokansleri Scholz.

Puolan hakemus pakottaa Scholzin jalkaa jarrulta. Samalla Puolan hakemus lisää painetta myös Suomea kohtaan.

Eurooppalaisessa keskustelussa Suomi on niputettu yhteen Puolan kanssa maiksi, jotka ovat valmiita lähettämään Leopardeja Ukrainaan ja jotka odottavat asiasta Saksan linjausta.

Puolan johto puhuu jo pienemmästä eurooppalaisesta koalitiosta panssarivaunujen lähettämiseksi, jos Saksaa ei saada mukaan. Olisiko Suomi valmis samaan?

Paine Suomen omalle kansalliselle päätökselle kasvaa.